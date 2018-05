Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0021d31e-4280-48a4-8b79-ccb9b175ca6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20180528_Tobb_mint_huszezer_dollart_keresett_ez_a_heteves_fiu_muanyag_palackok_begyujtesebol__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0021d31e-4280-48a4-8b79-ccb9b175ca6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21faa43c-8471-44cf-91ee-8681a88128ce","keywords":null,"link":"/elet/20180528_Tobb_mint_huszezer_dollart_keresett_ez_a_heteves_fiu_muanyag_palackok_begyujtesebol__video","timestamp":"2018. május. 28. 10:29","title":"Több mint húszezer dollárt keresett ez a hétéves fiú műanyag palackok begyűjtéséből – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34be6c3-53d2-4905-a6fe-ec3028deca4c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan sebességmérőket kezdett el újra használni a rendőrség a jelöletlen autóiban, amelyeket évekkel korábban leselejteztek.","shortLead":"Olyan sebességmérőket kezdett el újra használni a rendőrség a jelöletlen autóiban, amelyeket évekkel korábban...","id":"20180528_traffipax_engedely_civil_sebessegmeres","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d34be6c3-53d2-4905-a6fe-ec3028deca4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b0fbf3-7065-455d-b9aa-632e9d5f0f18","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_traffipax_engedely_civil_sebessegmeres","timestamp":"2018. május. 28. 09:15","title":"Engedély nélküli traffipaxok vannak a rendőrség lopakodó autóiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bíróság most sokkal többet ítélt meg az Apple számára, mint amennyit a Samsung fizetett volna a bizonyított szabadalomsértésért, de messze nem annyit, mint amennyit Cupertinóban szerettek volna.","shortLead":"A bíróság most sokkal többet ítélt meg az Apple számára, mint amennyit a Samsung fizetett volna a bizonyított...","id":"20180527_samsung_apple_szabadalmi_vita_dontes_osszeg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9c5d32-1905-4198-86e8-4dcc7ad9929a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180527_samsung_apple_szabadalmi_vita_dontes_osszeg","timestamp":"2018. május. 27. 18:03","title":"Megszületett a döntés: ennyit fizessen a Samsung az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő alkoholista, az idős szüleit az élettársával ölette meg, majd ő maga gyújtotta be a gázpalackot. ","shortLead":"A nő alkoholista, az idős szüleit az élettársával ölette meg, majd ő maga gyújtotta be a gázpalackot. ","id":"20180528_Csaladi_konfliktus_miatt_olethette_meg_szuleit_es_gyujthatta_fel_a_hazukat_a_hodmezovasarhelyi_no","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7048354-55c6-4dc1-916b-e2ba24c7de18","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Csaladi_konfliktus_miatt_olethette_meg_szuleit_es_gyujthatta_fel_a_hazukat_a_hodmezovasarhelyi_no","timestamp":"2018. május. 28. 06:20","title":"Családi konfliktus miatt ölethette meg szüleit és gyújthatta fel a házukat a hódmezővásárhelyi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafac16e-e3e3-4115-ad95-268574417031","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Önműködő beszállító- és csomagfeladó pultok, majd arcfelismerő rendszerrel ellátott biztonsági kapuk – így működik a szingapúri Csangi repülőtér legújabb, négyes terminálja. Az utasok imádják a sorok nélküli légikikötőt, s meg is jutalmazzák az osztályon felüli kiszolgálást: az átlagosnál többet költenek a reptéri boltokban. A már inkább bevásárlóközpontra emlékeztető repülőterek kénytelenek folyamatosan fejlődni, ha nem akarnak alul maradni az e-kereskedőkkel folytatott versenyben.","shortLead":"Önműködő beszállító- és csomagfeladó pultok, majd arcfelismerő rendszerrel ellátott biztonsági kapuk – így működik...","id":"20180528_Igy_tunnek_el_a_repuloteri_sorok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eafac16e-e3e3-4115-ad95-268574417031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3eb2ca-8cb8-4669-bfa2-56fbbc59f927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Igy_tunnek_el_a_repuloteri_sorok","timestamp":"2018. május. 28. 14:00","title":"Mindenki nagyot kaszálna az elplázásodó repterek több százmillió utasán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe80085c-34c8-420c-8f55-1f14dd6913d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A rendőrök néhány óra leforgása alatt azonosították és elfogták a háromfős társaság tagjait.","shortLead":"A rendőrök néhány óra leforgása alatt azonosították és elfogták a háromfős társaság tagjait.","id":"20180528_Indul_a_szezon_telefont_es_tobb_uveg_italt_lopott_harom_ferfi_egy_fesztivalrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe80085c-34c8-420c-8f55-1f14dd6913d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d22bb27-e636-412e-9d77-1ff8cc8e57dd","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180528_Indul_a_szezon_telefont_es_tobb_uveg_italt_lopott_harom_ferfi_egy_fesztivalrol","timestamp":"2018. május. 28. 14:42","title":"Indul a szezon: telefont és több üveg italt lopott három férfi egy fesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d33c88-ed68-4055-bf14-6fa9a390de6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A különleges frissítők kizárólag Japánban kaphatók, és nem is nagyon tervezik máshol forgalomba hozni. ","shortLead":"A különleges frissítők kizárólag Japánban kaphatók, és nem is nagyon tervezik máshol forgalomba hozni. ","id":"20180528_125_evet_kellett_varni_ra_most_megtortent_megjottek_a_Coca_Cola_elso_alkoholos_italai","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41d33c88-ed68-4055-bf14-6fa9a390de6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284286a6-ef0f-4c1a-a92f-df4990f04514","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_125_evet_kellett_varni_ra_most_megtortent_megjottek_a_Coca_Cola_elso_alkoholos_italai","timestamp":"2018. május. 28. 14:47","title":"125 évet kellett várni rá, most megtörtént: megjöttek a Coca Cola első alkoholos italai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e720d3cb-0832-4062-a499-92f3d9188e5e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mintegy kétezer illegális bevándorlót mentett ki a utóbbi napokban a Földközi-tengerről az olasz parti őrség, köztük egy csecsemőt, aki a nemzetközi vizeken született egy csónakban.","shortLead":"Mintegy kétezer illegális bevándorlót mentett ki a utóbbi napokban a Földközi-tengerről az olasz parti őrség, köztük...","id":"20180527_Akit_Csodanak_neveztek__ilyet_meg_az_olasz_parti_orseg_sem_latott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e720d3cb-0832-4062-a499-92f3d9188e5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d06e2cd-463d-45ba-8033-0ebebc922f5d","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Akit_Csodanak_neveztek__ilyet_meg_az_olasz_parti_orseg_sem_latott","timestamp":"2018. május. 27. 16:36","title":"Akit Csodának neveztek - ilyet még az olasz parti őrség sem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]