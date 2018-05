Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Liverpool játékosát egy kemény szerelés után kellett lecserélni a BL döntő 31. percében.","shortLead":"A Liverpool játékosát egy kemény szerelés után kellett lecserélni a BL döntő 31. percében.","id":"20180527_Komolyan_megserult_Szalah","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d9d89af-6472-4b52-92ed-106db14bb06a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"064abad9-b36d-48ee-a9d1-405d4ca8b34b","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Komolyan_megserult_Szalah","timestamp":"2018. május. 27. 08:56","title":"Komolyan megsérült Szalah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"47 millió forintra büntette a Magyar Nemzeti Bank Fáy Zsolt pénzintézetét jogsértő hitelkockázat-kezelési és adatszolgáltatási gyakorlat, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó szabályzati hiányosságok miatt.\r

A MagNet visszaesőnek számít.","shortLead":"47 millió forintra büntette a Magyar Nemzeti Bank Fáy Zsolt pénzintézetét jogsértő hitelkockázat-kezelési és...","id":"20180528_Penzmosas_es_terrorizmus_finanszirozasanak_megelozesere_vonatkozo_jogsertes_miatt_kapott_oriasbirsagot_a_Magnet_Bank","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a3d02b-78a2-473a-acde-e00c9775da85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Penzmosas_es_terrorizmus_finanszirozasanak_megelozesere_vonatkozo_jogsertes_miatt_kapott_oriasbirsagot_a_Magnet_Bank","timestamp":"2018. május. 28. 10:48","title":"Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó jogsértés miatt kapott óriásbírságot a Magnet Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbc91f8-955e-4c3c-8c09-0d85c7518b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy (földi) biztonsági kamera felvételei között megtalálták a Cubana CU 972-es számú járatát teljesítő repülőgép utolsó pillanatait.","shortLead":"Egy (földi) biztonsági kamera felvételei között megtalálták a Cubana CU 972-es számú járatát teljesítő repülőgép utolsó...","id":"20180528_cubana_cu_972_global_air_boeing_737_baleset_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cbc91f8-955e-4c3c-8c09-0d85c7518b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bebc45-ccd3-4b9b-9329-7c0cb38cdad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_cubana_cu_972_global_air_boeing_737_baleset_video","timestamp":"2018. május. 28. 00:03","title":"Mint egy darab kő, úgy zuhant le az égből a Boeing, a 113 utasból 112 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pénteken 200-on győzött, most a 400 méteres vegyesúszást nyerte meg a kaliforniai Irvine-ban.","shortLead":"Pénteken 200-on győzött, most a 400 méteres vegyesúszást nyerte meg a kaliforniai Irvine-ban.","id":"20180527_Hosszu_Katinka_400_meter_vegyesen_is_gyozott_Kaliforniaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a02636-c4c8-4a1d-a60f-ddef0bb72819","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Hosszu_Katinka_400_meter_vegyesen_is_gyozott_Kaliforniaban","timestamp":"2018. május. 27. 08:45","title":"Hosszú Katinka 400 méter vegyesen is győzött Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"add9aaba-3abf-47f6-8f16-98a76f120ba8","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hosszú Ivett Kamilla és Nótár László Belfegor fantázianevű, a Magyarország étele 2018 szakácsverseny győztes ételkülönlegessége a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán rendezett versenyen.","shortLead":"Hosszú Ivett Kamilla és Nótár László Belfegor fantázianevű, a Magyarország étele 2018 szakácsverseny győztes...","id":"20180526_Kivancsi_ra_milyen_lehet_megenni_egy_Belfegort","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=add9aaba-3abf-47f6-8f16-98a76f120ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454786c6-3289-4e94-8f82-b53426e62c80","keywords":null,"link":"/kultura/20180526_Kivancsi_ra_milyen_lehet_megenni_egy_Belfegort","timestamp":"2018. május. 26. 19:58","title":"Kíváncsi rá, milyen lehet megenni egy Belfegort?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóban egy korábbi focistáról van szó.","shortLead":"Valóban egy korábbi focistáról van szó.","id":"20180527_Kiderult_kivel_fagyizott_Orban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=603580f1-3be4-4662-801c-542f03d772db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d2d506-00a2-462d-92b4-cab0cd448fae","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Kiderult_kivel_fagyizott_Orban","timestamp":"2018. május. 27. 11:43","title":"Kiderült, kivel fagyizott Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elemzők szerint növekedtek a június 12-re, Szingapúrba tervezett csúcstalálkozó megtartásának esélyei.","shortLead":"Elemzők szerint növekedtek a június 12-re, Szingapúrba tervezett csúcstalálkozó megtartásának esélyei.","id":"20180528_lehet_tenyleg_osszejon_a_csucs_allitolag_nyolcfos_delegaciot_kuldott_eszak_korea_szingapurba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0e27d8-52fa-4324-bcc0-4c0605dc44a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_lehet_tenyleg_osszejon_a_csucs_allitolag_nyolcfos_delegaciot_kuldott_eszak_korea_szingapurba","timestamp":"2018. május. 28. 07:40","title":"Lehet, tényleg összejön a csúcs: állítólag nyolcfős delegációt küldött Észak-Korea Szingapúrba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9ddce6-c57f-4866-88e8-ebcf514e3184","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Akár extrém testedzésként is űzhető, de a komótos, akár a slow trendekbe is beilleszthető a kerékpározás. Éppen ezért szinte nincs is olyan korosztály, akivel ne találkoznánk a biztonságos, egyre jobb minőségű bicikliutakon a Balaton, a Fertő vagy a Velencei tó körül, de azok száma is növekszik, akik már külföldi pihenésüket sem tudják elképzelni kerékpározás nélkül. Különösen, ha az úti cél a szomszédos Ausztria, melynek több régiója is vonzó útvonalakkal csábítja a két keréken guruló turistákat. ","shortLead":"Akár extrém testedzésként is űzhető, de a komótos, akár a slow trendekbe is beilleszthető a kerékpározás. Éppen ezért...","id":"feelaustria_20180522_Ki_hogyan_teker_Profi_segitseg_biciklistura_elott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f9ddce6-c57f-4866-88e8-ebcf514e3184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bbc5e5c-9641-4899-a339-ab619b778a64","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20180522_Ki_hogyan_teker_Profi_segitseg_biciklistura_elott","timestamp":"2018. május. 28. 07:30","title":"Ki hogyan teker? Profi segítség biciklistúra előtt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"}]