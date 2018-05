Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0cbc91f8-955e-4c3c-8c09-0d85c7518b83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy (földi) biztonsági kamera felvételei között megtalálták a Cubana CU 972-es számú járatát teljesítő repülőgép utolsó pillanatait.","shortLead":"Egy (földi) biztonsági kamera felvételei között megtalálták a Cubana CU 972-es számú járatát teljesítő repülőgép utolsó...","id":"20180528_cubana_cu_972_global_air_boeing_737_baleset_video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cbc91f8-955e-4c3c-8c09-0d85c7518b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0bebc45-ccd3-4b9b-9329-7c0cb38cdad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_cubana_cu_972_global_air_boeing_737_baleset_video","timestamp":"2018. május. 28. 00:03","title":"Mint egy darab kő, úgy zuhant le az égből a Boeing, a 113 utasból 112 ember halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4fd102-b175-494c-9c19-761d35c45df3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Büszkén és meghatottan nyilatkozott Fucsovics Márton, miután szombaton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját az 501 ezer euró (159 millió forint) összdíjazású genfi salakpályás tenisztornán.","shortLead":"Büszkén és meghatottan nyilatkozott Fucsovics Márton, miután szombaton megszerezte pályafutása első ATP-trófeáját...","id":"20180526_Fucsovics_gyerekkorom_ota_errol_almodtam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf4fd102-b175-494c-9c19-761d35c45df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c821807-bd94-40e8-a8c6-f764df68bc9f","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Fucsovics_gyerekkorom_ota_errol_almodtam","timestamp":"2018. május. 26. 21:27","title":"Fucsovics: Gyerekkorom óta erről álmodtam, hogy ATP-tornát nyerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Európa hanyatlik, elveszti értékeit, a politikai elit azon dolgozik, meg akarja gyengíteni a gyökereit, de a kormány ellenáll, harcol – a jól ismert magyar retorika egy ukrán médiakutató szervezet kutatásai alapján nagyon hasonló verzióban tűnik fel az orosz médiában is. Abban a médiában, ahol Orbán Viktor pozitív hős, és az ukrán-magyar válság is az Európa megosztottságát demonstráló esetként jelenik meg. A kormány akarva-akaratlanul is felerősíti az orosz információs hadviselés szólamait.","shortLead":"Európa hanyatlik, elveszti értékeit, a politikai elit azon dolgozik, meg akarja gyengíteni a gyökereit, de a kormány...","id":"20180528_Elkepeszto_hogy_hasonlit_Orban_es_az_orosz_media_Europakepe","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da57556d-5e5b-4d64-899e-e17cd49cbc75","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Elkepeszto_hogy_hasonlit_Orban_es_az_orosz_media_Europakepe","timestamp":"2018. május. 28. 06:30","title":"Elképesztő, mennyire hasonlít Orbán és az orosz média Európa-képe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Helsinki Bizottság érzékenyítő képzései miatt veszik elő most a bírókat.","shortLead":"A Helsinki Bizottság érzékenyítő képzései miatt veszik elő most a bírókat.","id":"20180527_Ujabb_fokozatba_kapcsolt_a_Fidesz_tamadasa_a_birosagok_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dcb076f9-7e39-4668-916e-cf117c46379c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d615418e-c1c5-4624-8bcb-e889e86d3f41","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Ujabb_fokozatba_kapcsolt_a_Fidesz_tamadasa_a_birosagok_ellen","timestamp":"2018. május. 27. 13:03","title":"Újabb fokozatba kapcsolt a Fidesz támadása a bíróságok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdffbca7-2b14-4afd-80c2-06e532212898","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Azt mondja, nem a megfelelő időben beszélt, de őszinte volt.","shortLead":"Azt mondja, nem a megfelelő időben beszélt, de őszinte volt.","id":"20180527_Ronaldo_Rosszkor_lebegtettem_meg_tavozasom","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdffbca7-2b14-4afd-80c2-06e532212898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f0a5aa-d4e8-469b-aedf-74cc1c8402e1","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Ronaldo_Rosszkor_lebegtettem_meg_tavozasom","timestamp":"2018. május. 27. 14:44","title":"Ronaldo: \"Rosszkor lebegtettem meg távozásom\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b5e909-8bb4-4042-8ef8-2d18e66865da","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szél Bernadett és Keresztes László Lóránt lett a párt két társelnöke, más jelölt nem is volt.","shortLead":"Szél Bernadett és Keresztes László Lóránt lett a párt két társelnöke, más jelölt nem is volt.","id":"20180526_Meglepetes_nelkul_zajlott_az_LMP_tarselnokvalasztasa","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30b5e909-8bb4-4042-8ef8-2d18e66865da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1699460-cc4c-460b-9250-db614fa6682f","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Meglepetes_nelkul_zajlott_az_LMP_tarselnokvalasztasa","timestamp":"2018. május. 26. 16:46","title":"Meglepetés nélkül zajlott az LMP társelnökválasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8e9109-b976-4967-9021-6d31b0754f46","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha nem bírja valaki kivárni, hogy a Mercedes-AMG bemutassa a GT R Black Series verzióját, akkor külsős tuning cégekhez fordulhat.","shortLead":"Ha nem bírja valaki kivárni, hogy a Mercedes-AMG bemutassa a GT R Black Series verzióját, akkor külsős tuning cégekhez...","id":"20180527_Renntech_MercedesAMG_GTR_R_825_loero","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e8e9109-b976-4967-9021-6d31b0754f46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a969793-448f-46fb-81a4-771d5ea7d728","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_Renntech_MercedesAMG_GTR_R_825_loero","timestamp":"2018. május. 27. 09:31","title":"825 lóerős a Mercedes-AMG GT R kicsit megtuningolt nehézbombázója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9301b255-b3c5-44d3-87da-f40bae01769d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi átvette már a vádlotti idézését, de azzal védekezik, hogy a fejsérülése miatt nem is emlékszik semmire, nem tud nyilatkozni semmiről. ","shortLead":"A férfi átvette már a vádlotti idézését, de azzal védekezik, hogy a fejsérülése miatt nem is emlékszik semmire, nem tud...","id":"20180526_Veronai_busztragedia_a_sofor_most_azt_mondja_nem_o_vezetett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9301b255-b3c5-44d3-87da-f40bae01769d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59c7cdf3-6584-4b48-8b42-ee447069713a","keywords":null,"link":"/itthon/20180526_Veronai_busztragedia_a_sofor_most_azt_mondja_nem_o_vezetett","timestamp":"2018. május. 26. 18:25","title":"Veronai busztragédia: a sofőr most azt mondja, nem ő vezetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]