Több száz vállalkozást talált a NAV, amely több éve nem adott be adóbevallást, vagy akár tizenötmillió forinttal is kevesebb bevételt vallott be, mint amennyit az online pénztárgépek adatai szerint kellett volna – írta a Magyar Idők. Az adóhivatal kockázatelemzésén főként kiskereskedelemmel foglalkozó vállalkozások akadtak fenn.

A lap úgy tudja: a hivatal ma ellenőrzést hirdet, de nem azonnal büntetnek. Az érintettek egy hetet kapnak rá, hogy adóügyeiket önellenőrzés formájában rendezzék, a hiányzó összeget pedig befizessék. A hivatal szerint a lényeg az önkéntes jogkövetés elősegítése.

A haladék letelte után a revizorok felkeresik a kiválasztott cégeket. Ha valaki még akkor is szabálytalan, akkor nem csak az addig be nem vallotta adót kell befizetnie, hanem adóbírságot is kaphat. Ez az eltitkolt adó duplája is lehet.