[{"available":true,"c_guid":"5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogyan lehet mesterséges intelligencia segítségével pontosabban megérteni a daganatos betegségek kialakulását és az agy működését? Melyek a bölcsőde, az óvoda, az iskola vagy az egyetem elkezdésekor a hatékony alkalmazkodás kulcstényezői? Mi segíti a nehézségekkel való sikeres megküzdést? Milyen szerepük volt a papoknak és lelkészeknek a falvakban és kisvárosokban a történelmi Magyarországon és Erdélyben? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre keresik a választ az MTA Lendület programjának ez évi nyertesei. Az idei 21 új kutatócsoporttal együtt eddig összesen 164 Lendület-kutatócsoport alakult. Az MTA 2018-ban 3,54 milliárd forintot fordít a kutatócsoportok támogatására.","shortLead":"Hogyan lehet mesterséges intelligencia segítségével pontosabban megérteni a daganatos betegségek kialakulását és az agy...","id":"20180526_mta_lendulet_program_kutatasok_tamogatott_magyar_kutatok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e5e27ee-0934-4026-bac3-4bd26b86c059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef962ce-db0e-4847-ac6f-a17ae80539b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180526_mta_lendulet_program_kutatasok_tamogatott_magyar_kutatok","timestamp":"2018. május. 26. 11:03","title":"21 ígéretes magyar kutató, akik még a rákot is megértenék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szórványosan ma is kialakulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65235dc5-5bbf-42bb-80ba-f170400f3bba","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Hetfon_is_folytatodik_a_nyariasan_meleg_fulledt_ido","timestamp":"2018. május. 28. 05:13","title":"Hétfőn is folytatódik a nyáriasan meleg, fülledt idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ef15fe-b098-4aeb-974b-5bfabb0b33a7","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"David Meerman Scott amerikai marketingstratéga szerint lassan leáldozhat a ma ismert közösségi oldalaknak, mert algoritmusaikat sem a júzerek, sem hirdetők nem szeretik igazán. Interjú.","shortLead":"David Meerman Scott amerikai marketingstratéga szerint lassan leáldozhat a ma ismert közösségi oldalaknak, mert...","id":"201821__david_meerman_scott__marketingrol_markaepitesrol_mediumokrol__szemelyes_ugyek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0ef15fe-b098-4aeb-974b-5bfabb0b33a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccbbf1d-2988-4025-95c6-c7065040cc74","keywords":null,"link":"/kkv/201821__david_meerman_scott__marketingrol_markaepitesrol_mediumokrol__szemelyes_ugyek","timestamp":"2018. május. 26. 15:30","title":"A jövő közösségi oldalán a felhasználó szerezhetne pénzt adatai megosztásából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset során egy ember megsérült.","shortLead":"A baleset során egy ember megsérült.","id":"20180526_dunaba_esett_auto_budapest_varkert_bazar","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb6f44c3-a81a-4ab5-a5fe-f82437e804d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72694ad9-5838-451d-9957-1bd606032f7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180526_dunaba_esett_auto_budapest_varkert_bazar","timestamp":"2018. május. 26. 15:36","title":"A Dunába zuhant egy autó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Top Gear egykori műsorvezetője, Jeremy Clarkson a Bajnokok Ligája-döntő után osztott meg követőivel egy fotót.","shortLead":"A Top Gear egykori műsorvezetője, Jeremy Clarkson a Bajnokok Ligája-döntő után osztott meg követőivel egy fotót.","id":"20180527_bl_donto_bajnokok_ligaja_donto_real_madrid_liverpool_karius_kapus_gol_jeremy_clarkson","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb42ecc-fbb7-49c9-83dc-eaf77b9c074a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_bl_donto_bajnokok_ligaja_donto_real_madrid_liverpool_karius_kapus_gol_jeremy_clarkson","timestamp":"2018. május. 27. 00:31","title":"BL-döntő: zseniális képpel trollkodta meg a Liverpoolt Jeremy Clarkson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf4fd102-b175-494c-9c19-761d35c45df3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyíregyházi játékos előtt egyesben csak Taróczy Balázs ünnepelhetett, a 64 éves klasszis éppen 13 ATP-serleget gyűjtött, ráadásul párosban kétszeres Grand Slam-bajnok lett. Genfben mindketten diadalmaskodtak: Taróczy 1980-ban, Fucsovics pedig 38 évvel később, azaz most.","shortLead":"A nyíregyházi játékos előtt egyesben csak Taróczy Balázs ünnepelhetett, a 64 éves klasszis éppen 13 ATP-serleget...","id":"20180526_Egy_13as_szam_amely_nem_hozott_balszerencset_Fucsovics_Martonnak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf4fd102-b175-494c-9c19-761d35c45df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bee29bf-34ba-4739-937e-36e0e93eb2af","keywords":null,"link":"/sport/20180526_Egy_13as_szam_amely_nem_hozott_balszerencset_Fucsovics_Martonnak","timestamp":"2018. május. 26. 17:55","title":"Egy 13-as szám, amely nem hozott balszerencsét Fucsovics Mártonnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","id":"20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ba957-c3ea-404b-a05a-2c65861f4b76","keywords":null,"link":"/sport/20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","timestamp":"2018. május. 28. 05:42","title":"Felcsúton lett bajnok a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7364e768-590a-4e6d-ba92-cbc8511851b1","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az új uniós adatvédelmi rendeletre nem csupán a nagyvállalatoknak, de a kis egyesületi weboldalak vagy személyes blogok kezelőinek is fel kell készülniük. Ellenkező esetben rájuk is súlyos bírság vár. Igaz, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a héten azt mondta, hogy a kormány tervei szerint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság csak figyelmeztethetné a kis- és közepes vállalkozásokat, ha megsértik a GDPR-t, más szankciót nem alkalmazhatna.","shortLead":"Az új uniós adatvédelmi rendeletre nem csupán a nagyvállalatoknak, de a kis egyesületi weboldalak vagy személyes blogok...","id":"201821__gdpr__adatvedelem__szemelyeskedes__kis_penz_nagy_foci","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7364e768-590a-4e6d-ba92-cbc8511851b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af8d7d73-5c1a-4f94-94e2-ed41d61590b3","keywords":null,"link":"/tudomany/201821__gdpr__adatvedelem__szemelyeskedes__kis_penz_nagy_foci","timestamp":"2018. május. 26. 10:00","title":"Ha van weboldala, akkor erre figyeljen: az új EU-s rendelet önre is vonatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]