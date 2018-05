Elhunyt Serge Dassault francia milliárdos, volt jobboldali szenátor, a Dassault fegyvergyár és a Le Figaro című francia konzervatív napilap tulajdonosa, aki ellen az utóbbi években több eljárás is indult gyanús pénzügyi tranzakciók miatt.

A Dassault család közleménye szerint a milliárdos a párizsi Champs-Élysées sugárúton található irodájában, szívrohamban hunyt el. A Forbes magazin 2018-es kiadványa szerint Serge Dassault Franciaország negyedik legvagyonosabb embere volt.

Franciaország elveszített egy olyan embert, aki egész életét a francia ipar egyik zászlóshajója fejlesztésének szentelte

– írta közleményében Emmanuel Macron államfő.

A Dassault-dinasztia több mint hatvan éve jelen van a francia politikai életben, tagjai bal- és jobboldali kormányokkal is jó kapcsolatot ápoltak. Serge Dassault apja, Marcel Bloch-Dassault az egyik leghíresebb francia vadászpilóta volt, holokauszttúlélő, az Ouragan, a Mystere IV és a Mirage gépek tervezőmérnöke, majd ő maga is politikus és sajtómágnás lett. Halálát követően, 1986-ban szintén mérnökként végzett fia vette át a médiabirodalom és fegyvergyár irányítását.

Serge Dassault egy vadászgép pilótafülkéjében 1999. június 11-én © AFP / Frederick Florin

Serge Dassault 1925. április 4-én született, 26 évesen lépett be apja cégébe, 1967-ben a Dassault Electronique elnök-vezérigazgatója, 1986 és 2000 között a Mirage és a Rafale vadászbombázókat, valamint a Falcon repülőket gyártó Dassault repülőgépgyártó csoport elnöke volt. Dassault 2004 óta több médiabirodalom tulajdonosa is volt, ezek közül végül csak a Le Figaro című napilapot őrizte meg, amelyet személyesen irányított. Ugyanebben az évben lett szenátor is, de 2017-ben már nem indult újra a tisztségért.

Serge Dassault párizsi irodájában 2002. február 5-én © AFP / Joel Robine

A milliárdos 1995 és 2009 között a Párizshoz közeli Corbeil-Essonnes polgármestere volt. A kisvárosban a polgármesteri széket 2008-ban is Dassault, majd a jobbkezének számító Jean-Pierre Bechter nyerte el. Azért volt szükség újabb választásra, mert az államtanács 2008-ban megsemmisítette az eredményt, mivel bizonyítottnak látta, hogy egyes választók pénzadományt kaptak, de annak mértéket nem tudta megállapítani. A francia politikai élet sokáig egyik legbefolyásosabb és legvagyonosabb politikusa elismerte, hogy osztott szét pénzadományokat a választókerületében, de kezdetektől tagadta a kampányfinanszírozási vádakat.

A legidősebb francia szenátort 2017-ben adócsalásért kétmillió euró pénzbüntetésre ítélték. A vád szerint több tízmillió euró nyereséget csoportosított át 15 éven át adóparadicsomokba azért, hogy ne kelljen utána adót fizetnie Franciaországban. A politikus-üzletember fellebbezett a döntés ellen, a fellebbviteli tárgyalás jövő héten lett volna.