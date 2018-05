Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csodaszép olasz sportkocsi új színben pompázik, talán azért, mert az eredeti szín túl feltűnő volt, és már mindenki távolról kiszúrta Vajna Tímea autóját.","shortLead":"A csodaszép olasz sportkocsi új színben pompázik, talán azért, mert az eredeti szín túl feltűnő volt, és már mindenki...","id":"20180528_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_matt_folia_garazs_gazfroccs","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f14dfd-fc2f-4d1a-b082-abb63deff822","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_matt_folia_garazs_gazfroccs","timestamp":"2018. május. 28. 06:41","title":"Vajna Tímea álcázófóliázta Lamborghinijét, és a garázsban adott neki gázfröccsöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házaspár nem szeretné, ha egy egész generációt elveszítenénk.","shortLead":"A házaspár nem szeretné, ha egy egész generációt elveszítenénk.","id":"20180529_Haromezer_menekultet_kuld_iskolaba_Amal_es_George_Clooney","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"484a64c0-a740-491f-b012-60745a8a6ff5","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Haromezer_menekultet_kuld_iskolaba_Amal_es_George_Clooney","timestamp":"2018. május. 29. 08:50","title":"Háromezer menekültet küld iskolába Amal és George Clooney","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734efadb-a942-430c-a474-8dd45160cc29","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Telt házas lesz az Iron Maiden-koncert. ","shortLead":"Telt házas lesz az Iron Maiden-koncert. ","id":"20180528_Minden_napijegy_elkelt_a_VOLT_csutortoki_napjara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=734efadb-a942-430c-a474-8dd45160cc29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afb47f7-e65c-4172-a1e3-4bfa59c9eea7","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Minden_napijegy_elkelt_a_VOLT_csutortoki_napjara","timestamp":"2018. május. 28. 14:59","title":"Minden napijegy elkelt a VOLT csütörtöki napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég ügyvezetője is volt. ","shortLead":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég...","id":"20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb797bd-a623-4f71-b9ab-d710bbae8083","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","timestamp":"2018. május. 29. 11:18","title":"Lelép Mészáros médiabirodalmának egyik fontos szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a41c70-ef52-41e6-ab29-7c05c22e08e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robert Biedron Lengyelország egyik felemelkedőben lévő új politikai csillaga. Mindez annak ellenére igaz, hogy ateistának vallja magát Európa talán legvallásosabb katolikus országában, s e mellett még melegségét is nyíltan vállalja. Ő lehet az újonnan szerveződő baloldali tömörülés államfőjelöltje – így mutatja be a BBC a 42 éves politikust. ","shortLead":"Robert Biedron Lengyelország egyik felemelkedőben lévő új politikai csillaga. Mindez annak ellenére igaz...","id":"20180528_Meleg_ateista_es_baloldali__o_lehet_a_most_ujraszervezodo_lengyel_bal_elnokjeloltje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32a41c70-ef52-41e6-ab29-7c05c22e08e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5528fc8c-8f49-45f6-828d-882293868205","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Meleg_ateista_es_baloldali__o_lehet_a_most_ujraszervezodo_lengyel_bal_elnokjeloltje","timestamp":"2018. május. 28. 16:55","title":"Meleg, ateista és baloldali – ő lehet a most újraszerveződő lengyel bal elnökjelöltje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"","shortLead":"","id":"20180527_Kivancsi_mit_lathatott_volna_250_ezer_forintos_jeggyel_a_BL_donton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5085f55-9b59-423f-af4a-4db6fdbbd72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f13ec1-debc-4b52-b491-41510e05a7f9","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Kivancsi_mit_lathatott_volna_250_ezer_forintos_jeggyel_a_BL_donton","timestamp":"2018. május. 27. 14:19","title":"Kíváncsi, mit láthatott volna 250 ezer forintos jeggyel a BL döntőn?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A ferencvárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik elvették egy padon alvó ember pénztárcáját, majd az egyikük a bűncselekmény szemtanúját bántalmazta. Harmadik társukat, a 19 éves Farkas Erik Gézát a nyomozók továbbra is keresik.","shortLead":"A ferencvárosi rendőrök elfogták azt a két férfit, akik elvették egy padon alvó ember pénztárcáját, majd az egyikük...","id":"20180528_Felismeri_ezt_a_ferfit_Rablas_miatt_keresi_a_rendorseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=952e1431-3508-4948-a673-3c120da289ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5cc4503-bd17-420f-8b18-1176840b1be3","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Felismeri_ezt_a_ferfit_Rablas_miatt_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. május. 28. 17:03","title":"Felismeri ezt a férfit? Rablás miatt keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Majdnem tucatnyi szigetet zártak le a nagyközönség elől hétfőtől patkányinvázió miatt Ausztrália északi partjainál – közölte a természetvédelmi hatóság.","shortLead":"Majdnem tucatnyi szigetet zártak le a nagyközönség elől hétfőtől patkányinvázió miatt Ausztrália északi partjainál –...","id":"20180528_Patkanyinvazio_Ausztralia_szigetek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97145c41-d96b-492a-91dc-fd809cb0728e","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Patkanyinvazio_Ausztralia_szigetek","timestamp":"2018. május. 28. 16:34","title":"Patkányinvázió van Ausztráliában, lezártak egy tucatnyi szigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]