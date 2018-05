Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Lonely Planet kávéházkalauzába a budapesti Madal Cafe, a Kontakt és a My Little Melbourne került be.","shortLead":"A Lonely Planet kávéházkalauzába a budapesti Madal Cafe, a Kontakt és a My Little Melbourne került be.","id":"20180529_Harom_budapesti_kavezo_is_a_vilag_legjobbjai_kozott","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d698af23-7a46-4252-9dc9-70254b049fd6","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Harom_budapesti_kavezo_is_a_vilag_legjobbjai_kozott","timestamp":"2018. május. 29. 17:21","title":"Három budapesti kávézó is a világ legjobbjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15a913c-1a6e-4199-a779-9fa37f170ac4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba megerősítette, a kormány kedden benyújtja a szigorított a törvényjavaslatot, büntetőjogi tényállás lesz a menekültek bevándorlásának segítése. Ezt elzárással büntetik, minősített eset, ha valaki anyagilag is segíti ezt, ez egy évre büntethetik, mondta az államtitkár.","shortLead":"Dömötör Csaba megerősítette, a kormány kedden benyújtja a szigorított a törvényjavaslatot, büntetőjogi tényállás lesz...","id":"20180529_Politikai_pancelkent_hasznalna_a_kormany_a_Stop_Sorost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a15a913c-1a6e-4199-a779-9fa37f170ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98561219-03c0-4eed-af84-08568859da35","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Politikai_pancelkent_hasznalna_a_kormany_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. május. 29. 14:45","title":"Politikai páncélként használná a kormány a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 61 millió jelszót vizsgáltak meg amerikai kutatók, hogy kiderüljön, mennyire biztonságosak a felhasználói fiókok. Az eredmény több mint elszomorító.","shortLead":"Több mint 61 millió jelszót vizsgáltak meg amerikai kutatók, hogy kiderüljön, mennyire biztonságosak a felhasználói...","id":"20180529_legrosszabb_jelszavak_2017_dashlane_felmeres","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3330ac81-da20-4370-912c-9446114bc8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b245adee-fcd4-46c1-a266-ad2d6a2f067d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_legrosszabb_jelszavak_2017_dashlane_felmeres","timestamp":"2018. május. 29. 08:03","title":"Most azonnal változtassa meg a jelszavát, ha rajta van ezen a listán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f98ab1-89fa-4416-8bd7-7f4e85272469","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bereczki Csaba Soul Exodus című dokumentumfilmje a szakmai zsűri különdíját szerezte meg, Török Ferenc 1945 című játékfilmje pedig közönségdíjat nyert a 14. Zsidó Motívumok Nemzetközi Filmfesztiválon – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-vel hétfőn.","shortLead":"Bereczki Csaba Soul Exodus című dokumentumfilmje a szakmai zsűri különdíját szerezte meg, Török Ferenc 1945 című...","id":"20180528_Dijat_nyert_az_1945_Varsoban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0f98ab1-89fa-4416-8bd7-7f4e85272469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a57b2a-f91f-48fb-b3a0-872d6033d482","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Dijat_nyert_az_1945_Varsoban","timestamp":"2018. május. 28. 19:46","title":"Díjat nyert az 1945 Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az egykori honvédelmi miniszter egy olyan szövetség elnöke lett, amely fontos szerepet vállal a hazafias nevelésben is.","shortLead":"Az egykori honvédelmi miniszter egy olyan szövetség elnöke lett, amely fontos szerepet vállal a hazafias nevelésben is.","id":"20180528_simicsko_istvan_volt_miniszternek_maris_van_egy_elnoki_posztja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=413c2d75-1280-46e6-b79c-ecd78f058d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effcd260-cfda-4f24-93db-51b979cc326a","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_simicsko_istvan_volt_miniszternek_maris_van_egy_elnoki_posztja","timestamp":"2018. május. 28. 13:19","title":"Simicskó István volt miniszternek máris van egy elnöki posztja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy egyiptomi ügyvéd perelte be a spanyol védőt több mint 300 milliárd forintnak megfelelő összegre. Emellett már 470 ezren aláírtak egy Ramos megbüntetését kérő online petíciót is.","shortLead":"Egy egyiptomi ügyvéd perelte be a spanyol védőt több mint 300 milliárd forintnak megfelelő összegre. Emellett már 470...","id":"20180529_Ramos_buntetes_uefa_Szalah","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb1eae61-09ae-4787-860a-14c606075654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f6ab7de-eac1-4b5e-b0ae-1678ee9e3f01","keywords":null,"link":"/sport/20180529_Ramos_buntetes_uefa_Szalah","timestamp":"2018. május. 29. 14:44","title":"Egymilliárd euróra perelik Ramost a Szalah sérülését okozó szabálytalanság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675b5bfa-1c9b-4f97-a551-3615a8d27741","c_author":"P.E.","category":"itthon","description":"Nem bírálta el érdemben az Alkotmánybíróság azokat a beadványokat, amelyek szerint a törvény kijátszásával dolgoztatnak ítélkező bírákat az Országos Bírósági Hivatalban. Az ok: az indítványok utólagos normakontrollra vonatkoznak, de ilyet a bírók nem kérhettek volna.","shortLead":"Nem bírálta el érdemben az Alkotmánybíróság azokat a beadványokat, amelyek szerint a törvény kijátszásával dolgoztatnak...","id":"20180529_Az_Alkotmanybirosag_akarki_keresere_nem_iteli_el_Hando_Tunde_trukkjet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=675b5bfa-1c9b-4f97-a551-3615a8d27741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e544e17-2f27-40bc-80f7-b373157e999a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Az_Alkotmanybirosag_akarki_keresere_nem_iteli_el_Hando_Tunde_trukkjet","timestamp":"2018. május. 29. 16:23","title":"Az Alkotmánybíróság akárki kérésére nem ítéli el Handó Tünde trükkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Maliból érkezett fiatalember találkozott Macronnal, aki felajánlotta neki az állampolgárságot, valamint egy állást a tűzoltóknál. ","shortLead":"A Maliból érkezett fiatalember találkozott Macronnal, aki felajánlotta neki az állampolgárságot, valamint egy állást...","id":"20180528_Francia_allampolgarsagot_kaphat_a_bevandorlo_aki_megmentett_egy_gyereket_Parizsban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7c3c9d-7a3e-4218-81a6-4dc98afda687&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba6cd577-892f-4acd-97ba-1c123bf762e6","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Francia_allampolgarsagot_kaphat_a_bevandorlo_aki_megmentett_egy_gyereket_Parizsban","timestamp":"2018. május. 28. 11:31","title":"Francia állampolgárságot kaphat a bevándorló, aki megmentett egy gyereket Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]