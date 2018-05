Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ünnepelt sztár lett a Maliból érkezett illegális bevándorló, akit hétfőn Macron elnök is fogad. ","shortLead":"Ünnepelt sztár lett a Maliból érkezett illegális bevándorló, akit hétfőn Macron elnök is fogad. ","id":"20180528_Pokembernek_nevezik_a_bevandorlot_aki_az_epuleten_felmaszva_mentett_meg_egy_gyereket_Parizsban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=693bb4c8-8e83-48f5-b872-f001f696c161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b567edd-4591-4a9e-a8fc-e78895236435","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Pokembernek_nevezik_a_bevandorlot_aki_az_epuleten_felmaszva_mentett_meg_egy_gyereket_Parizsban","timestamp":"2018. május. 28. 08:32","title":"\"Pókembernek\" nevezik a bevándorlót, aki az épületen felmászva mentett meg egy gyereket Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2defb-b62c-4782-9afc-3e4bcd4e83c2","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Ami az átlagember számára ujjgyakorlat, az a testi fogyatékkal élőket megoldhatatlan feladat elé állíthatja. Hát még egy szerződés vagy írott nyilatkozat, aminek nemcsak az értelmezése, hanem már az elolvasása, aláírása is gondot okozhat nekik. Szerencsére azonban megoldható, hogy a lehető legnagyobb biztonságban legyenek ilyenkor is.","shortLead":"Ami az átlagember számára ujjgyakorlat, az a testi fogyatékkal élőket megoldhatatlan feladat elé állíthatja. Hát még...","id":"mokk_20180528_Hogyan_kothetnek_szerzodest_biztonsagosan_a_testi_fogyatekkal_elok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ec2defb-b62c-4782-9afc-3e4bcd4e83c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ded62c7-3d34-4f4c-8571-cad42e9d272d","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20180528_Hogyan_kothetnek_szerzodest_biztonsagosan_a_testi_fogyatekkal_elok","timestamp":"2018. május. 29. 07:30","title":"Hogyan köthetnek szerződést biztonságosan a testi fogyatékkal élők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"47 millió forintra büntette a Magyar Nemzeti Bank Fáy Zsolt pénzintézetét jogsértő hitelkockázat-kezelési és adatszolgáltatási gyakorlat, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó szabályzati hiányosságok miatt.\r

A MagNet visszaesőnek számít.","shortLead":"47 millió forintra büntette a Magyar Nemzeti Bank Fáy Zsolt pénzintézetét jogsértő hitelkockázat-kezelési és...","id":"20180528_Penzmosas_es_terrorizmus_finanszirozasanak_megelozesere_vonatkozo_jogsertes_miatt_kapott_oriasbirsagot_a_Magnet_Bank","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a3d02b-78a2-473a-acde-e00c9775da85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Penzmosas_es_terrorizmus_finanszirozasanak_megelozesere_vonatkozo_jogsertes_miatt_kapott_oriasbirsagot_a_Magnet_Bank","timestamp":"2018. május. 28. 10:48","title":"Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó jogsértés miatt kapott óriásbírságot a Magnet Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Szegedi Vadaspark új elefántházzal gazdagodott","shortLead":"A Szegedi Vadaspark új elefántházzal gazdagodott","id":"20180527_Uj_elefanthaz_Szegeden","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1e7fd3e-e0c9-4789-8c1f-9e25be2470ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ee4500-5c5d-48a4-b220-ff2f60219c03","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Uj_elefanthaz_Szegeden","timestamp":"2018. május. 27. 15:20","title":"Új elefántház készült Szegeden a helyi vadasparkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fdb261-ff40-4dda-93c1-ec7810698408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Roissy-Charles de Gaulle reptér Párizs első számú légikikötője, és az öreg kontinens egyik legnagyobb tranzitállomása is a világrészek között utazók számára. Jelenleg évente 70 millió utas fordul meg itt, és ebben a számban hatalmas biznisz rejlik.","shortLead":"A Roissy-Charles de Gaulle reptér Párizs első számú légikikötője, és az öreg kontinens egyik legnagyobb tranzitállomása...","id":"20180529_Szalamis_szendvics_helyett_sztarsefek_menuje_Europa_masodik_legnagyobb_repuloteren","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27fdb261-ff40-4dda-93c1-ec7810698408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f37196-0a9c-45e1-a09b-22c2199eb272","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Szalamis_szendvics_helyett_sztarsefek_menuje_Europa_masodik_legnagyobb_repuloteren","timestamp":"2018. május. 29. 07:04","title":"Szalámis szendvics helyett sztárséfek menüje Európa második legnagyobb repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6646f93e-4aa0-4f73-9cc6-4d2a608ba675","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Felhőszakadás miatt 17 óra helyett 17 óra 45 perckor kezdődik a DVSC-Puskás Akadémia mérkőzés az OTP Bank Liga 32. fordulójában.","shortLead":"Felhőszakadás miatt 17 óra helyett 17 óra 45 perckor kezdődik a DVSC-Puskás Akadémia mérkőzés az OTP Bank Liga 32...","id":"20180527_Magyar_siker_a_debreceni_stadion_nem_birt_az_esovel_az_oltozokig_tort_be_a_viz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6646f93e-4aa0-4f73-9cc6-4d2a608ba675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880ea6a1-7099-4bdf-ae04-fd197cc38e65","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Magyar_siker_a_debreceni_stadion_nem_birt_az_esovel_az_oltozokig_tort_be_a_viz","timestamp":"2018. május. 27. 17:31","title":"Magyar siker: a debreceni stadion nem bírt az esővel, az öltözőkig tört be a víz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae62b5a-9a8d-4015-a568-1ba8b464a962","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20180528_Adja_adoja_egy_szazalekat_a_Savkopo_Menyet_Alapitvanynak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ae62b5a-9a8d-4015-a568-1ba8b464a962&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dd6caf8-3a26-4a8d-9981-dc51192ab773","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Adja_adoja_egy_szazalekat_a_Savkopo_Menyet_Alapitvanynak","timestamp":"2018. május. 28. 16:24","title":"Tudta? 8 millió forintból gazdálkodhat idén a Savköpő Menyét Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"923e3501-ae7e-4cbf-b31d-1ac6d3e56035","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos családi ház energetikai korszerűsítése 3-4 millió forintba is kerülhet, ám a beruházás egy évtized alatt megtérül, az otthon pedig azonnal élhetőbbé válik.","shortLead":"Egy átlagos családi ház energetikai korszerűsítése 3-4 millió forintba is kerülhet, ám a beruházás egy évtized alatt...","id":"201821__energetikai_korszerusites__rezsicsokkentes__megoldasok__az_otthon_melege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=923e3501-ae7e-4cbf-b31d-1ac6d3e56035&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"435f7a31-3557-4fba-8bfd-e55ff3a95c85","keywords":null,"link":"/gazdasag/201821__energetikai_korszerusites__rezsicsokkentes__megoldasok__az_otthon_melege","timestamp":"2018. május. 27. 15:00","title":"Legyen a saját maga rezsibiztosa! Mutatjuk, miért éri meg hosszú távon a korszerűsítés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]