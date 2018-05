Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f52c0fe-a33d-400b-87fa-67bfdbdbe2e5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Életének 72. évében elhunyt Sas István – írja a Kreatív.","shortLead":"Életének 72. évében elhunyt Sas István – írja a Kreatív.","id":"20180528_Elhunyt_a_magyar_reklamtortenet_egyik_legnagyobbja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f52c0fe-a33d-400b-87fa-67bfdbdbe2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577cbaaf-f70e-4ac2-8ee9-a3a3e6eaa62b","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Elhunyt_a_magyar_reklamtortenet_egyik_legnagyobbja","timestamp":"2018. május. 28. 15:37","title":"Elhunyt a magyar reklámtörténet egyik legnagyobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d442fa75-052a-4a0e-bb71-63d7cb4dbb54","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elviselhetetlenül veszélyes kamionforgalom ellen félpályás útlezárással demonstráltak.","shortLead":"Az elviselhetetlenül veszélyes kamionforgalom ellen félpályás útlezárással demonstráltak.","id":"20180528_sajoszoged_35_os_fout_tiltakozas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d442fa75-052a-4a0e-bb71-63d7cb4dbb54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cc8910-6068-4482-9420-84e29fac1997","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_sajoszoged_35_os_fout_tiltakozas","timestamp":"2018. május. 28. 16:28","title":"Videó: Elege lett a sok kamionból a sajószögedieknek, elállták a főút felét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd176338-bbe0-4ef2-9e56-379f66c0a07a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felnyomták a büféket a kormányhivatalnál és a kerületi jegyzőnél. ","shortLead":"Felnyomták a büféket a kormányhivatalnál és a kerületi jegyzőnél. ","id":"20180528_Romai_a_mobilgatparti_ergyesulet_most_a_bufeknek_ment_neki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd176338-bbe0-4ef2-9e56-379f66c0a07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb91089-905d-47d8-959c-d8cf5c9ae319","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Romai_a_mobilgatparti_ergyesulet_most_a_bufeknek_ment_neki","timestamp":"2018. május. 28. 12:53","title":"Római: a mobilgátpárti egyesület most a büféknek ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75415205-c9a9-496e-8511-bb19486706d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban július 15-én tartanak időközi önkormányzati választást, mert áprilisban Hubay György nyert, és parlamenti képviselő lett. Az MSZP a független Erdei Sándort támogatja, akinek Rokker Zsolti a művészneve. A Jobbik is.","shortLead":"A városban július 15-én tartanak időközi önkormányzati választást, mert áprilisban Hubay György nyert, és parlamenti...","id":"20180528_Rokker_Zsolti_moge_allt_az_MSZP_Miskolcon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75415205-c9a9-496e-8511-bb19486706d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ab9e85d-d401-40c6-9ba6-dfbe2b262c7d","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Rokker_Zsolti_moge_allt_az_MSZP_Miskolcon","timestamp":"2018. május. 28. 12:26","title":"Rokker Zsolti mögé állt az MSZP Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26431948-7fac-4526-b19d-b13e2306bc7e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjat, amely csapata történetének 250. F1-es futama volt.","shortLead":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a vasárnapi Forma-1-es Monacói Nagydíjat, amely csapata...","id":"20180527_Ricciardo_technikai_problemak_ellenere_is_nyert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26431948-7fac-4526-b19d-b13e2306bc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cafae9-48a8-4623-817f-443f810047ca","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Ricciardo_technikai_problemak_ellenere_is_nyert","timestamp":"2018. május. 27. 17:23","title":"Ricciardo technikai problémák ellenére is nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lázár János nemrég beígérte, hogy a következő vásárhelyi közgyűlésre elmegy. Márki-Zay Péter szimpatizánsai kedden tüntetést szerveznek, éppen az ülés idejére a Városháza elé.","shortLead":"Lázár János nemrég beígérte, hogy a következő vásárhelyi közgyűlésre elmegy. Márki-Zay Péter szimpatizánsai kedden...","id":"20180528_Tuntetessel_varjak_Lazart_a_hodmezovasarhelyi_kozgyulesre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83482500-3c96-4159-a58c-5be8ca681090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ce0d4f-92b6-43f3-916f-56561bf043ea","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Tuntetessel_varjak_Lazart_a_hodmezovasarhelyi_kozgyulesre","timestamp":"2018. május. 28. 19:35","title":"Tüntetéssel várják Lázárt a hódmezővásárhelyi közgyűlésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető része a Gmailnek. A funkció már Androidon is működik.","shortLead":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető...","id":"20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafec2a4-2cc1-49de-8c3b-22b11026d7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","timestamp":"2018. május. 28. 08:03","title":"Észrevette? Jött egy nagyon hasznos kis funkció a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f98ab1-89fa-4416-8bd7-7f4e85272469","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bereczki Csaba Soul Exodus című dokumentumfilmje a szakmai zsűri különdíját szerezte meg, Török Ferenc 1945 című játékfilmje pedig közönségdíjat nyert a 14. Zsidó Motívumok Nemzetközi Filmfesztiválon – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-vel hétfőn.","shortLead":"Bereczki Csaba Soul Exodus című dokumentumfilmje a szakmai zsűri különdíját szerezte meg, Török Ferenc 1945 című...","id":"20180528_Dijat_nyert_az_1945_Varsoban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0f98ab1-89fa-4416-8bd7-7f4e85272469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a57b2a-f91f-48fb-b3a0-872d6033d482","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Dijat_nyert_az_1945_Varsoban","timestamp":"2018. május. 28. 19:46","title":"Díjat nyert az 1945 Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]