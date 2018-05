Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiszivárgott a felzárkóztatási támogatásokra vonatkozó, kedd délutánra ígért bizottsági javaslat, a kelet-közép-európai tagállamok számára lesújtó hírekkel.","shortLead":"Kiszivárgott a felzárkóztatási támogatásokra vonatkozó, kedd délutánra ígért bizottsági javaslat, a kelet-közép-európai...","id":"20180529_Financial_Times_Brusszel_az_EUtamogatas_negyedet_elvenne_Magyarorszagtol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95493843-024e-410d-995a-4c3951383fec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Financial_Times_Brusszel_az_EUtamogatas_negyedet_elvenne_Magyarorszagtol","timestamp":"2018. május. 29. 06:09","title":"Financial Times: Brüsszel az EU-támogatás negyedét elvenné Magyarországtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2aaabbe-d37c-474b-8091-522d5c3c0955","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 93 éves volt elnök kimerültnek érezte magát. ","shortLead":"A 93 éves volt elnök kimerültnek érezte magát. ","id":"20180528_Korhzba_kerult_idosebb_George_Bush","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2aaabbe-d37c-474b-8091-522d5c3c0955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"758be143-f970-4463-8d9f-be2c494eb632","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Korhzba_kerult_idosebb_George_Bush","timestamp":"2018. május. 28. 05:28","title":"Kórházba került idősebb George Bush","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2be7df3-335c-48fd-b685-03a8d6663565","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a földi, a vízi közlekedés is alapos változáson megy keresztül az elkövetkező években. Az MIT egy ezzel foglalkozó csapata olyan hajókat gyártott 3D nyomtatással, melyek saját magukat kormányozzák, és másra is jók a személyszállításon kívül. ","shortLead":"Nem csak a földi, a vízi közlekedés is alapos változáson megy keresztül az elkövetkező években. Az MIT egy ezzel...","id":"20180528_3d_nyomtatas_onvezeto_hajo_hid_mit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2be7df3-335c-48fd-b685-03a8d6663565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25cee139-cacd-473d-b3fc-00803a25a5e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_3d_nyomtatas_onvezeto_hajo_hid_mit","timestamp":"2018. május. 28. 12:03","title":"Ez de zseni: megcsinálták a hajót, ami szükség esetén úgy áll keresztbe, hogy híd lesz belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem vonják még jobban az állam alá az önkormányzatok gazdálkodását – ígérte meg a kormány. Hogy Budapesttel mi történhet, még mindig nyitott kérdés.","shortLead":"Nem vonják még jobban az állam alá az önkormányzatok gazdálkodását – ígérte meg a kormány. Hogy Budapesttel mi...","id":"20180529_Uzent_a_kormany_az_onallosagukat_felto_polgarmestereknek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bdac57c-7771-4a13-b69b-3a3d6aa27b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2a9aae-f677-4dc3-a0e0-0c2a0c0712e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Uzent_a_kormany_az_onallosagukat_felto_polgarmestereknek","timestamp":"2018. május. 29. 13:30","title":"Üzent a kormány az önállóságukat féltő polgármestereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","shortLead":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","id":"20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ba957-c3ea-404b-a05a-2c65861f4b76","keywords":null,"link":"/sport/20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","timestamp":"2018. május. 28. 05:42","title":"Felcsúton lett bajnok a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Majdnem tucatnyi szigetet zártak le a nagyközönség elől hétfőtől patkányinvázió miatt Ausztrália északi partjainál – közölte a természetvédelmi hatóság.","shortLead":"Majdnem tucatnyi szigetet zártak le a nagyközönség elől hétfőtől patkányinvázió miatt Ausztrália északi partjainál –...","id":"20180528_Patkanyinvazio_Ausztralia_szigetek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=748bc827-aaf4-4657-979d-2db1d7227e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97145c41-d96b-492a-91dc-fd809cb0728e","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_Patkanyinvazio_Ausztralia_szigetek","timestamp":"2018. május. 28. 16:34","title":"Patkányinvázió van Ausztráliában, lezártak egy tucatnyi szigetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető része a Gmailnek. A funkció már Androidon is működik.","shortLead":"Többé nem szükséges emlékeztetőt beállítani, hogy egy fontos levélre válaszoljunk, ez a kis apróság mostantól alapvető...","id":"20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dafec2a4-2cc1-49de-8c3b-22b11026d7a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_gmail_emlekezteto_email_kuldes_android_uj_gmail_felulet","timestamp":"2018. május. 28. 08:03","title":"Észrevette? Jött egy nagyon hasznos kis funkció a Gmailbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes jó nevű gimnáziumokba tízszeres is lehet a túljelentkezés. ","shortLead":"Egyes jó nevű gimnáziumokba tízszeres is lehet a túljelentkezés. ","id":"20180529_Mar_most_hirdetik_az_elokeszitoket_a_jovo_evi_kozepiskolai_felvetelire","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b352049-308f-4e3d-a8ae-c48f1ebe91a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24892012-0f94-43a8-af31-8772b3591345","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Mar_most_hirdetik_az_elokeszitoket_a_jovo_evi_kozepiskolai_felvetelire","timestamp":"2018. május. 29. 07:32","title":"Már most hirdetik az előkészítőket a jövő évi középiskolai felvételire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]