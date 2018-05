Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14ea6914-a6c2-4fdd-b43c-d1920498fe25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alig 40 egyedről tudnak már csak a veszélyeztetett alfajból.","shortLead":"Alig 40 egyedről tudnak már csak a veszélyeztetett alfajból.","id":"20180529_Osszefog_a_Balkan_a_hiuz_megmenteseert","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ea6914-a6c2-4fdd-b43c-d1920498fe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853535d1-62ff-4478-aaae-20291963ee04","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Osszefog_a_Balkan_a_hiuz_megmenteseert","timestamp":"2018. május. 29. 14:12","title":"Összefog a Balkán a hiúz megmentéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy Hillary Clinton komolyan gondolta vagy sem, azt nem tudjuk, de egy vele készült interjú alkalmával azt állította: álmai netovábbja lenne, ha ő vezethetné a Facebookot. ","shortLead":"Hogy Hillary Clinton komolyan gondolta vagy sem, azt nem tudjuk, de egy vele készült interjú alkalmával azt állította...","id":"20180529_mark_zuckerberg_usa_elnok_valasztas_2016_hillary_clinton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d061ba6-df3f-436e-a204-be75ddc194c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af338395-1486-4fe0-8303-c5d8fd65cd9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_mark_zuckerberg_usa_elnok_valasztas_2016_hillary_clinton","timestamp":"2018. május. 29. 12:03","title":"Hillary Clinton bejelentkezett Facebook-főnöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2202df-480e-4555-b968-81cfca47174c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Homlokzatfelújítás és belsőépítészeti átalakítás is zajlott. Ön szerint megérte a beruházónak?","shortLead":"Homlokzatfelújítás és belsőépítészeti átalakítás is zajlott. Ön szerint megérte a beruházónak?","id":"20180529_Egymilliard_forintot_koltottek_erre_a_budapesti_plazara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2202df-480e-4555-b968-81cfca47174c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8827855a-5b33-4e39-a6cf-bd51dca25a33","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_Egymilliard_forintot_koltottek_erre_a_budapesti_plazara","timestamp":"2018. május. 29. 13:35","title":"Egymilliárd forintot költöttek erre a budapesti plázára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Európa hanyatlik, elveszti értékeit, a politikai elit azon dolgozik, meg akarja gyengíteni a gyökereit, de a kormány ellenáll, harcol – a jól ismert magyar retorika egy ukrán médiakutató szervezet kutatásai alapján nagyon hasonló verzióban tűnik fel az orosz médiában is. Abban a médiában, ahol Orbán Viktor pozitív hős, és az ukrán-magyar válság is az Európa megosztottságát demonstráló esetként jelenik meg. A kormány akarva-akaratlanul is felerősíti az orosz információs hadviselés szólamait.","shortLead":"Európa hanyatlik, elveszti értékeit, a politikai elit azon dolgozik, meg akarja gyengíteni a gyökereit, de a kormány...","id":"20180528_Elkepeszto_hogy_hasonlit_Orban_es_az_orosz_media_Europakepe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e0179fa-f769-4d61-b347-c9e08b653894&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da57556d-5e5b-4d64-899e-e17cd49cbc75","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Elkepeszto_hogy_hasonlit_Orban_es_az_orosz_media_Europakepe","timestamp":"2018. május. 28. 06:30","title":"Elképesztő, mennyire hasonlít Orbán és az orosz média Európa-képe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0f98ab1-89fa-4416-8bd7-7f4e85272469","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Bereczki Csaba Soul Exodus című dokumentumfilmje a szakmai zsűri különdíját szerezte meg, Török Ferenc 1945 című játékfilmje pedig közönségdíjat nyert a 14. Zsidó Motívumok Nemzetközi Filmfesztiválon – közölte a Magyar Nemzeti Filmalap az MTI-vel hétfőn.","shortLead":"Bereczki Csaba Soul Exodus című dokumentumfilmje a szakmai zsűri különdíját szerezte meg, Török Ferenc 1945 című...","id":"20180528_Dijat_nyert_az_1945_Varsoban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0f98ab1-89fa-4416-8bd7-7f4e85272469&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8a57b2a-f91f-48fb-b3a0-872d6033d482","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Dijat_nyert_az_1945_Varsoban","timestamp":"2018. május. 28. 19:46","title":"Díjat nyert az 1945 Varsóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított \"Stop Soros\" törvényjavaslatot, különösen azt, hogy az illegális bevándorlás szervezése bűncselekménnyé váljon – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.","shortLead":"A Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított \"Stop Soros\" törvényjavaslatot, különösen azt, hogy az illegális...","id":"20180528_Stop_Soros_bortonbe_is_kerulhet_aki_a_bevandorlast_segiti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cabc637-4919-4d68-ba1b-56ac1ca6fcba","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Stop_Soros_bortonbe_is_kerulhet_aki_a_bevandorlast_segiti","timestamp":"2018. május. 28. 14:32","title":"Stop Soros: börtönbe is kerülhet, aki a bevándorlást segíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eee6f8ce-9600-4a6e-9249-d1b8dc339a5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly tiltakozási hullám kezdődött, miután a botrányos játékairól elhíresült fejlesztőcég bejelentette, mivel is rukkol elő a következő napokban. A téma az iskolai lövöldözés.","shortLead":"Komoly tiltakozási hullám kezdődött, miután a botrányos játékairól elhíresült fejlesztőcég bejelentette, mivel is...","id":"20180528_active_shooter_videojatek_iskolai_lovoldozes_valve_steam_revived_games","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eee6f8ce-9600-4a6e-9249-d1b8dc339a5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5dc3b0a-f658-4867-a669-ae3e4b8f5d72","keywords":null,"link":"/tudomany/20180528_active_shooter_videojatek_iskolai_lovoldozes_valve_steam_revived_games","timestamp":"2018. május. 28. 18:03","title":"Sokkoló számítógépes játékot csinálnak: halomra kell lőni benne az iskolásokat és a tanárokat – már 20 ezren tiltakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","shortLead":"A székesfehérvári együttes Felcsúton 2-0-ra győzte le a Budapest Honvédot. ","id":"20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01fbb05c-7d9a-4930-bab2-25a596834ce0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15ba957-c3ea-404b-a05a-2c65861f4b76","keywords":null,"link":"/sport/20180528_Felcsuton_lett_bajnok_a_Videoton","timestamp":"2018. május. 28. 05:42","title":"Felcsúton lett bajnok a Videoton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]