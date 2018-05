A záhonyi vámos maffia után egy röszkeit is leleplezhettek a nyomozók. A kedden előállított harminchárom pénzügyőr közül már tizenöt előzetes letartóztatásáról is döntöttek. Akár húsz évet is kaphatnak majd, ha bebizonyosodna, hogy valóban szervezetten hagyták magukat megvesztegetni.

Bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásával gyanúsítják azt a harmincnál is több pénzügyőrt, akiket egy keddi razzia során állítottak elő Röszkén, majd őrizetbe is vették őket Szegeden. Szerdán délelőtt a fináncok közül már 15 esetében döntöttek a szegedi bíróságon, hogy előzetes letartóztatásba veszik őket, a többiek sorsáról a héten döntenek még.

A Központi Nyomozó Főügyészség egyelőre nem adott ki bővebb tájékoztatást az ügyről. Mivel a keddi razzia miatt mindösszesen alig egy órát állt a forgalom a röszkei határon, feltehetően célirányosan folyt az ellenőrzés, de akár a „kivett” dolgozók pótlásáról is gondoskodhattak már előzetesen, vagy éppen szolgálatváltás lehetett.

Így időzítették az akciójukat a nyomozók és a készenléitis rendőrök Záhonyban is, két és fél évvel ezelőtt egy hajnalban ütöttek rajta a „vámos maffián”. A záhonyi maffiaügyben tavaly novemberben emeltek vádat végül ötven ember ellen, közülük huszonheten voltak pénzügyőrök. Ebben az esetben is alapos és titkos nyomozás folyt már hosszú ideje a razzia előtt, ez így lehetett most a röszkei pénzügyőröknél is.

Kedden harminchárom előállítottról voltak információk, úgy tudjuk, hogy ketten szabadlábon vannak, jelenleg harmincegy vámos gyanúsításáról lehet szó. Mivel hivatalosan még nem adott ki közleményt a Főügyészség, azt sem tudjuk, hogy mennyien lehetnek, akik pénzügyőrként dolgoztak, esetleg vannak-e közöttük rendőrök. Annyi biztos, hogy szerdán a tizenhatból tizenöt esetben döntött a bíróság az előzetes letartóztatásról, és úgy tudjuk, hogy az tizenhatodik gyanúsított esetében is csak adminisztratív akadálya volt annak, hogy nem született döntés a letartóztatásról.