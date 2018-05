Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az osztrák politikus szerint a \"Stop Soros\" Putyinnak a civil szféra elleni törvényének mintáját követi, és szembemegy az európai értékekkel.","shortLead":"Az osztrák politikus szerint a \"Stop Soros\" Putyinnak a civil szféra elleni törvényének mintáját követi, és szembemegy...","id":"20180530_Weidenholzer_Ki_kell_dobni_Orbant_es_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e09b8d1-d035-4d9d-b25c-b6997beced5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Weidenholzer_Ki_kell_dobni_Orbant_es_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. május. 30. 15:11","title":"Weidenholzer: Ki kell dobni Orbánt és a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d697d8f5-3f54-4c9c-8630-1406ce49ae19","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy májusban nyílt budapesti kiállításon ismertük meg Stefan Bremer finn fotográfus munkáit. Bremer azt vizsgálta, hogy milyen emlékeket őriznek telefonjaikon az Európába érkező menekültek. A mobil egy menekült legfontosabb tárgya, a tengeren hánykódás nehéz óráinak és az otthon hagyott családtagoknak a fájó emlékét is konzerválja. Stefan Bremerrel ezekről a digitálisan őrzött életekről beszélgettünk, és arról, hogy ez miként kapcsolódik a művészi hitvallásához.","shortLead":"Egy májusban nyílt budapesti kiállításon ismertük meg Stefan Bremer finn fotográfus munkáit. Bremer azt vizsgálta...","id":"20180529_Emberi_lenykent_kotelessegem_reagalni_a_hulye_politikai_dontesekre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d697d8f5-3f54-4c9c-8630-1406ce49ae19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b15e44-5935-47fd-942e-5733c4dec147","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Emberi_lenykent_kotelessegem_reagalni_a_hulye_politikai_dontesekre","timestamp":"2018. május. 29. 20:00","title":"\"Emberi lényként kötelességem reagálni a hülye politikai döntésekre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c0d48c-4629-4894-8f8a-cde3d14f5157","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kerékpáros és személygépkocsi ütközött össze.","shortLead":"Kerékpáros és személygépkocsi ütközött össze.","id":"20180528_Halalos_baleset_tortent_Simontornyan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c0d48c-4629-4894-8f8a-cde3d14f5157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0dba87e-5e95-4f4c-93a8-3cc00aedd8b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Halalos_baleset_tortent_Simontornyan","timestamp":"2018. május. 28. 19:51","title":"Halálos baleset történt Simontornyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260edf7c-10c4-42b3-a173-634e4bae3fe9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főszerkesztőnek mentek neki az aktivisták.","shortLead":"A főszerkesztőnek mentek neki az aktivisták.","id":"20180529_Fotok_Alighogy_kikerultek_maris_meghekkeltek_a_pecsi_varosi_lap_plakatjait","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=260edf7c-10c4-42b3-a173-634e4bae3fe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e1e45b6-0e1c-42c9-baa4-1a8d2e90299e","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Fotok_Alighogy_kikerultek_maris_meghekkeltek_a_pecsi_varosi_lap_plakatjait","timestamp":"2018. május. 29. 11:37","title":"Fotók: Alighogy kikerültek, máris meghekkelték a pécsi városi lap plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd5150a-064a-41c3-8d4c-d0168cc0f63d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már tavaly is majdnem 500 millió forint osztalékot vettek ki a online kasszák mobil adatátvételét biztosító cégből, idén viszont tényleg megvan a félmilliárdos álomhatár.","shortLead":"Már tavaly is majdnem 500 millió forint osztalékot vettek ki a online kasszák mobil adatátvételét biztosító cégből...","id":"20180529_Felmilliardot_kerestek_Garancsiek_az_online_penztargepeken","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bd5150a-064a-41c3-8d4c-d0168cc0f63d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7775fe74-5fc4-4616-b881-2d0d8ffc939f","keywords":null,"link":"/kkv/20180529_Felmilliardot_kerestek_Garancsiek_az_online_penztargepeken","timestamp":"2018. május. 29. 12:28","title":"Félmilliárdot kerestek Garancsiék az online pénztárgépeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több állat jelenik meg az avasi lakótelep és az egyetem környékén is, korábban az avasi kilátó mellett egy férfi kutyáira is rátámadtak.","shortLead":"Egyre több állat jelenik meg az avasi lakótelep és az egyetem környékén is, korábban az avasi kilátó mellett egy férfi...","id":"20180530_Kilohetik_a_vaddisznokat_Miskolcon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e391c1-3a9d-48ad-8b2c-9a335bdea3d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Kilohetik_a_vaddisznokat_Miskolcon","timestamp":"2018. május. 30. 15:28","title":"Kilőhetik a vaddisznókat Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbe66c57-b248-4fae-ac2b-2a42d535f123","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"William Browder a Twitteren adott folyamatos beszámolót arról, mi történik vele. A spanyol hatóságok elengedték, arra hivatkozva, hogy az orosz elfogatóparancs érvényességi ideje lejárt.","shortLead":"William Browder a Twitteren adott folyamatos beszámolót arról, mi történik vele. A spanyol hatóságok elengedték, arra...","id":"20180530_bevittek_a_spanyol_hatosagok_a_putyint_kritizalo_brit_uzletembert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbe66c57-b248-4fae-ac2b-2a42d535f123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919fcbde-27d6-47bb-8289-ae2a125bb171","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_bevittek_a_spanyol_hatosagok_a_putyint_kritizalo_brit_uzletembert","timestamp":"2018. május. 30. 12:36","title":"Bevitték a spanyol hatóságok a Putyint kritizáló brit üzletembert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebe1509-fe16-4595-8e63-8c958cd94aa6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az olaszokat majd megtanítja a nemzetközi pénzpiac, hogy ne szavazzanak populista pártokra. Ezt üzente a politikai káoszba süllyedő Itáliának Günther Oettinger.","shortLead":"Az olaszokat majd megtanítja a nemzetközi pénzpiac, hogy ne szavazzanak populista pártokra. Ezt üzente a politikai...","id":"20180530_Valsag_olasz_modra_Ezek_ott_Brusszelben_megorultek_nincs_bennuk_szegyenerzet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ebe1509-fe16-4595-8e63-8c958cd94aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a570449-0eb3-4a74-b657-0518d28e74a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Valsag_olasz_modra_Ezek_ott_Brusszelben_megorultek_nincs_bennuk_szegyenerzet","timestamp":"2018. május. 30. 11:04","title":"Válság olasz módra: „Ezek ott Brüsszelben megőrültek, nincs bennük szégyenérzet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]