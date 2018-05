„Még szerencse, hogy nem volt bent az ügyintéző hölgy, mert ráborítottam volna az asztalt” mondja indulatosan egy neve elhallgatását éttermi menedzser az egyetlen értelmezhető budai korzón levő üzletükben. „Március 28-án kezdtem el intézni a teraszengedélyt, a papíron az állt, hogy ehhez méretarányos műszaki rajzra és a társasház hozzájárulását igazoló közgyűlési határozatra lesz szükség, de az ügyintéző állította, ezek valójában nem kellenek.” Az étterem kérelmét ezután mégis elutasították, a határozatban épp a műszaki rajz és a társasházi határozat hiányát kifogásolták.

Elutasító határozat az önkormányzattól - ezért nem nyithat teraszt az étterem © hvg.hu

„Aggódunk, megkapjuk-e az engedélyt” nyilatkozta egy másik étterem tulajdonosa, aki szintén nem árulta el nevét, mert szeretne „normális viszonyban maradni” az önkormányzattal. „A lakók nagyon ellenségesek, pedig nekünk, a vendéglátóhelyeknek köszönhetik azt, hogy az ingatlanaik annyira felértékelődtek. Semmi jóra nem számítok akkor, ha tényleg ők dönthetnek arról, kipakolhatjuk-e az utcára a székeket és az asztalokat.”

A Lövőház utcában lakók helyzete némiképp a pesti Király utcaiakéra hasonlít, persze polgáribb, budai kivitelben; valóban a szokásosnál nagyobb zajterhelésnek vannak kitéve, ez azonban részben a szomszédos Millenáris Park erősen kihangosított, hatalmas tömegeket vonzó rendezvényeinek köszönhető. A sétálóutcában este legkésőbb 11 órakor bezárják a teraszokat.

Az ügyben megkerestük az önkormányzatot, Balaton Balázs sajtóreferens szerint félreértésről van szó. A tulajdonosok szerint maximum az önkormányzati berkeken belül érthettek félre valamit, ők ugyanis az onnan kapott papírokkal tudják igazolni, mit is kértek tőlük. A vendéglátósok azért is állnak értetlenül a szabályozás előtt, mert éppen az önrkományzat fog nagyobb összegtől elesni, ha nem szedhetik be az éttermektől, kávézóktól a tetemes összegre rúgó területhasználati díjat.

„Ez az utca olyan, mint a Balaton; nagyon erős a szezonalitása, télen tiszta ráfizetés az egész. Ha nem kapjuk meg a teraszengedély, nem tudjuk nyáron behozni magunkat” magyarázta az a tulajdonos, akiről korábban még a kerületi önkormányzati lapban is méltató cikk jelent meg.

Bár az önkormányzat híresen rossz viszonyt ápol az utca legtöbb üzlethelyiségét bérbe adó vállalkozóval, úgy tűnik, nem személyes vagy politikai okok állnak a háttérben, például több tulaj is számot adott jobboldali beállítottságáról. Egyikük még azt is elmondta, ha akarná, a II. kerületi polgármestert, Láng Zsoltot is felhívhatná az ügyben – de egyelőre inkább az ügyvédjéhez fordult, és vele intézteti az engedélyeztetést.

Dankó Virág alpolgermester a cikk megjelenése után jelezte, a félreértés abból származhat, hogy bár a társasházi közös tulajdonú területek használatához valóban szükség van a lakók elfogadó határozatához, a vállalkozónak akkor is be kell szereznie egy "nullás" igazolást a társasháztól, ha csak önkormányzati területet használ. Az alpolgármester szerint minden vendéglátóipari helyiség teraszengedélyét el kell utasítaniuk, ha a kérvényező nem hoz igazolást a vállalkozásnak otthont adó társasháztól arról, hogy csak önkormányzati területet használ. Dankó Virág kitért arra is, hogy a decemberben elfogadott településképi rendeletnek is meg kell felelni, mert addig nem kérvényezhető a közterülethasználati engedély. A rendelettel az alpolgármester szerint egyszerűsíteni szerettek volna a folyamatokon, a változásokat azonban főleg a régóta ugyanazzal a funkcióval működő helyiségek tulajdonosai nem követik megfelelően, és azt is nehezményezik, hogy már meglévő bútoraikat a tepelülésképi megfelelés miatt esetleg cseréni kell.