Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e130d87-4ead-4823-94b0-732ed441ff24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült a javaslatból - mondja Tordai Csaba ügyvéd, alkotmányjogász, korábbi államtitkár. Aggályos pontok így is maradtak a tervezetben, de azok Orbán belpolitikai keménykedéséhez kellenek inkább.","shortLead":"Okafogyottá vált a Velencei Bizottság vizsgálata Stop Soros ügyben, miután a két, ordítóan aggályos rész kikerült...","id":"20180530_orban_meghatralt_stop_soros","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e130d87-4ead-4823-94b0-732ed441ff24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e65607da-58b2-483b-bc0c-a0bd539959fd","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_orban_meghatralt_stop_soros","timestamp":"2018. május. 30. 14:50","title":"Orbán valójában meghátrált a Stop Sorossal, de leplezi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fbb588-7ba7-43f4-9483-7bb3fed3d077","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindösszesen 7 darab készült abból az autóból, amelynek most a bemutató példányát szeretnék eladni.","shortLead":"Mindösszesen 7 darab készült abból az autóból, amelynek most a bemutató példányát szeretnék eladni.","id":"20180529_w_motors_lykan_hypersport_elado_szuperauto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03fbb588-7ba7-43f4-9483-7bb3fed3d077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a208d9-ba8d-45cc-9cff-799eba657a39","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_w_motors_lykan_hypersport_elado_szuperauto","timestamp":"2018. május. 29. 13:11","title":"750 millió forint a legdrágább használt autó \"Magyarországon\", mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05c9b7f3-0ae7-4f35-bc01-17b461850079","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az innsbrucki egyetem statisztikusai szerint visszavághatna a brazilok a 7-1-ért az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon.","shortLead":"Az innsbrucki egyetem statisztikusai szerint visszavághatna a brazilok a 7-1-ért az oroszországi...","id":"20180530_kiszamoltak_megint_nemetbrazil_donto_lesz_a_vbn","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05c9b7f3-0ae7-4f35-bc01-17b461850079&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f38211ec-f468-4323-b9a1-934b863e006e","keywords":null,"link":"/sport/20180530_kiszamoltak_megint_nemetbrazil_donto_lesz_a_vbn","timestamp":"2018. május. 30. 14:02","title":"Kiszámolták: megint német-brazil döntő lesz a vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5daff54-780b-4eff-8d4f-f76f243f5af9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Minimalista, elegáns és mégis nagyon ötletes logókat talált ki egy kárpátaljai református kántor a Bibliában szereplő nevekhez és helyszínekhez. Balog István képeit mutatjuk. ","shortLead":"Minimalista, elegáns és mégis nagyon ötletes logókat talált ki egy kárpátaljai református kántor a Bibliában szereplő...","id":"20180530_Elkepeszto_hogy_mit_muvelt_ez_a_reformatus_kantor_a_bibilai_nevekkel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5daff54-780b-4eff-8d4f-f76f243f5af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28022828-f834-4381-afbf-dabbee92d702","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Elkepeszto_hogy_mit_muvelt_ez_a_reformatus_kantor_a_bibilai_nevekkel","timestamp":"2018. május. 30. 11:46","title":"Elképesztő, hogy mit művelt ez a református kántor a bibliai nevekkel!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebe1509-fe16-4595-8e63-8c958cd94aa6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az olaszokat majd megtanítja a nemzetközi pénzpiac, hogy ne szavazzanak populista pártokra. Ezt üzente a politikai káoszba süllyedő Itáliának Günther Oettinger.","shortLead":"Az olaszokat majd megtanítja a nemzetközi pénzpiac, hogy ne szavazzanak populista pártokra. Ezt üzente a politikai...","id":"20180530_Valsag_olasz_modra_Ezek_ott_Brusszelben_megorultek_nincs_bennuk_szegyenerzet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ebe1509-fe16-4595-8e63-8c958cd94aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a570449-0eb3-4a74-b657-0518d28e74a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Valsag_olasz_modra_Ezek_ott_Brusszelben_megorultek_nincs_bennuk_szegyenerzet","timestamp":"2018. május. 30. 11:04","title":"Válság olasz módra: „Ezek ott Brüsszelben megőrültek, nincs bennük szégyenérzet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot tudott spórolni a Pick a kiadásain és a béreken, így annak ellenére kétszeresére nőtt a profit, hogy kevesebb szalámit adtak el.","shortLead":"Nagyot tudott spórolni a Pick a kiadásain és a béreken, így annak ellenére kétszeresére nőtt a profit, hogy kevesebb...","id":"20180530_Kevesebb_Pickszalami_fogyott_megis_nagyot_nott_a_ceg_nyeresege","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e497cf4f-e043-4d3f-9688-56e486fda500","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Kevesebb_Pickszalami_fogyott_megis_nagyot_nott_a_ceg_nyeresege","timestamp":"2018. május. 30. 14:28","title":"Kevesebb Pick-szalámi fogyott, mégis nagyot nőtt a cég nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99105ca3-b5d7-492a-b36b-bb3d47046283","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysághoz 2018. május 27-én este fél nyolc előtt néhány perccel érkezett bejelentés arról, hogy a PMFC–Dabas labdarúgó mérkőzés végén több szurkoló betört a pályára.","shortLead":"A Baranya Megyei Rendőr-főkapitánysághoz 2018. május 27-én este fél nyolc előtt néhány perccel érkezett bejelentés...","id":"20180528_Rongalas_PMFC_Dabas_szurkolok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99105ca3-b5d7-492a-b36b-bb3d47046283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3bfd7d9-848e-4a1a-990e-ca463ba864ec","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Rongalas_PMFC_Dabas_szurkolok","timestamp":"2018. május. 28. 15:38","title":"Megrongálták a rendőrautót a szurkolók a PMFC–Dabas-meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy újabb operáció azonban vár még rá. Egyelőre nem tudni, szenvedett-e maradandó károsodást.","shortLead":"Egy újabb operáció azonban vár még rá. Egyelőre nem tudni, szenvedett-e maradandó károsodást.","id":"20180528_Megmutottek_a_kisfiut_akinek_hanggranat_robbant_fel_a_kezeben_egy_Fradimeccsen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2b4b538-67f3-4489-bfe4-26cae16ca294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9fd887-a139-4675-9a9f-3cd42410e57b","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Megmutottek_a_kisfiut_akinek_hanggranat_robbant_fel_a_kezeben_egy_Fradimeccsen","timestamp":"2018. május. 28. 21:29","title":"Megműtötték a kisfiút, akinek hanggránát robbant fel a kezében egy Fradi-meccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]