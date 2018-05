Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a8029be-c1d4-4d12-933a-029900d6e461","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ön áldozna ennyi pénzt erre a dizájnra?","shortLead":"Ön áldozna ennyi pénzt erre a dizájnra?","id":"20180529_Tobb_mint_40_millioert_csinositottak_ki_az_MNBt_26_asztalt_vettek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a8029be-c1d4-4d12-933a-029900d6e461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04985e64-d96b-40b1-bd2e-1e4f35d97aea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Tobb_mint_40_millioert_csinositottak_ki_az_MNBt_26_asztalt_vettek","timestamp":"2018. május. 29. 10:47","title":"TÍzmilliókért csinosították ki az MNB-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédők szerint a magyar kormány mindennél jobban elkötelezett, hogy Magyarország legyen Európában az az ország, amely a lehető legkegyetlenebbül bánik a menedékkérőkkel és menekültekkel. ","shortLead":"A jogvédők szerint a magyar kormány mindennél jobban elkötelezett, hogy Magyarország legyen Európában az az ország...","id":"20180529_amnesty_stop_soros_kegyetlen_kiserlet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48708498-7164-43d1-aeb1-9624aab18fa3","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_amnesty_stop_soros_kegyetlen_kiserlet","timestamp":"2018. május. 29. 21:23","title":"Amnesty: A Stop Soros kegyetlen kísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István szerint az rendben van, ha egy élőlényen belül hajtunk végre biotechnológiai változtatásokat, de ha egyik élő szervezetből származó genetikai állományt viszünk át egy másik élőlénybe, az már nem, mert azzal isten szerepét vesszük át.","shortLead":"Nagy István szerint az rendben van, ha egy élőlényen belül hajtunk végre biotechnológiai változtatásokat, de ha egyik...","id":"20180530_Eleg_megengedo_a_GMOval_szemben_az_uj_agrarminiszter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67763ac8-0d72-4528-ab04-cae9fa6415c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ba95d6-a772-4d99-95c3-880a72aa7591","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Eleg_megengedo_a_GMOval_szemben_az_uj_agrarminiszter","timestamp":"2018. május. 30. 14:57","title":"Elég megengedő a GMO-val szemben az új agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a669a54-39c2-489b-a522-73b8a619a7fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyre több utas hagyja az autóját a manchesteri repülőtér közvetlen közelében található kis településen. Az egyik helyinek elege lett abból, hogy mindenki az utcájukban parkol.","shortLead":"Egyre több utas hagyja az autóját a manchesteri repülőtér közvetlen közelében található kis településen. Az egyik...","id":"20180530_megrongalt_auto_manchester_repuloter_wythenshawe_festekkel_leontott_auto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a669a54-39c2-489b-a522-73b8a619a7fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7fbff7a-abc1-49bc-9c24-55c24abeeaec","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_megrongalt_auto_manchester_repuloter_wythenshawe_festekkel_leontott_auto","timestamp":"2018. május. 30. 13:21","title":"Nagyon meg fog lepődni az autós, ha leszáll a manchesteri repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6d6afe-7561-486c-8c5a-1cc4108bd78d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm új chipjének köszönhetően szűkülhet a rés a középkategóriás és a csúcstelefonok között.","shortLead":"A Qualcomm új chipjének köszönhetően szűkülhet a rés a középkategóriás és a csúcstelefonok között.","id":"20180529_qualcomm_snapdragon710_lapkakeszlet_erosebb_kozepkategorias_telefonok_jonnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e6d6afe-7561-486c-8c5a-1cc4108bd78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341545c2-0948-48e9-bfcf-beb4dbb93be8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_qualcomm_snapdragon710_lapkakeszlet_erosebb_kozepkategorias_telefonok_jonnek","timestamp":"2018. május. 29. 11:03","title":"Van egy jó hírünk: kész az új chip, a mostaninál sokkal erősebbek lehetnek az olcsóbb telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező bejutott a második fordulóba a francia nyílt teniszbajnokságon.","shortLead":"A magyar teniszező bejutott a második fordulóba a francia nyílt teniszbajnokságon.","id":"20180529_fucsovics_megverte_pospisilt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4581338a-1e6d-44d9-ab27-1b49f1bd24b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9cb2e3b-7d43-45d1-93b2-e083cb590239","keywords":null,"link":"/sport/20180529_fucsovics_megverte_pospisilt","timestamp":"2018. május. 29. 16:45","title":"Fucsovics megverte Pospisilt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori labdarúgóvébét. A kiadó az idei összecsapások előtt is kalkulált, ha pedig bebizonyosodik, valóban izgalmas időszak elé néznek a focirajongók. ","shortLead":"Négy éve bejött a focis videójátékokat is fejlesztő EA Sports jóslata, 2014-ben tényleg Németország nyerte az akkori...","id":"20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40a53c04-836f-4804-b858-9f1e8bf8db59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f045fa25-1005-4652-b673-45926f4f78fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_foci_vebe_2018_ea_sports_fifa_2018_ki_nyeri_a_foci_vb_t_joslat","timestamp":"2018. május. 30. 12:03","title":"Hogy ki nyeri a focivébét? Bemondta a jóslatát a FIFA 2018 négy éve tökéletesen tippelő játékkiadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói töltötték meg a közgyűlés üléstermét. Márki-Zay hívei szerint a fideszes többségű képviselő-testület csődbe akarja vinni a várost, hogy aztán a polgármesterre kenhessék. Megjelent Lázár János is, aki lefixált egy találkozót a polgármesterrel. Videós stábunk végig követte az eseményeket. ","shortLead":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói...","id":"20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e091aa-8224-487c-9ec5-5508f229f446","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","timestamp":"2018. május. 30. 14:00","title":"\"Csődbe akarják vinni a várost, és a fő karmester dr. Lázár János\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]