[{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hírünk a nagyvilágban: ételosztásért és szórólapozásért is büntetőjogi elvárás következhet a Stop Soros értelmében, írja a BBC a törvénytervezet benyújtásának hírére.","shortLead":"Hírünk a nagyvilágban: ételosztásért és szórólapozásért is büntetőjogi elvárás következhet a Stop Soros értelmében...","id":"20180529_A_BBC_a_nacionalista_Orbanrol_es_a_Stop_Sorosrol_ir","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b71ef44-ab79-4b0c-b267-3369c693e24f","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_A_BBC_a_nacionalista_Orbanrol_es_a_Stop_Sorosrol_ir","timestamp":"2018. május. 29. 14:08","title":"A BBC a nacionalista Orbánról és a Stop Sorosról ír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég ügyvezetője is volt. ","shortLead":"A Mediaworksnél pr- és marketingigazgatói tisztséget betöltő Kázmér Judit korábban a PLT-s lapokat tömörítő cég...","id":"20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c5859b7-30bb-4fda-9936-72971254d56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb797bd-a623-4f71-b9ab-d710bbae8083","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Lelep_Meszaros_mediabirodalmanak_egyik_fontos_szereploje","timestamp":"2018. május. 29. 11:18","title":"Lelép Mészáros médiabirodalmának egyik fontos szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember rosszul lett és összeesett az Üllői úton, a segítségére siető rendőrök újraélesztették.","shortLead":"Egy ember rosszul lett és összeesett az Üllői úton, a segítségére siető rendőrök újraélesztették.","id":"20180530_Villamosmegalloban_mentettek_eletet_a_rendorok_Budapesten","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee15f93-5d39-4381-a084-5a72ff9514b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Villamosmegalloban_mentettek_eletet_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2018. május. 30. 14:28","title":"Villamosmegállóban mentettek életet a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új emberminiszter szerint meg kell nézni, hogy a feltételek hiányáról vagy az orvosi szakma szabályainak be nem tartásáról van-e szó. ","shortLead":"Az új emberminiszter szerint meg kell nézni, hogy a feltételek hiányáról vagy az orvosi szakma szabályainak be nem...","id":"20180528_Kasler_kivizsgaltatna_a_korhazi_fertozeseket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d969e9ff-5879-4636-b56d-708fc48b9f96","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Kasler_kivizsgaltatna_a_korhazi_fertozeseket","timestamp":"2018. május. 28. 20:25","title":"Kásler kivizsgáltatná a kórházi fertőzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfa366d-62ae-4dcf-9cd9-b7cd0665c561","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180529_Ilyen_lesz_az_akciofilmbe_ultetett_Robin_Hood__itt_a_trailer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbfa366d-62ae-4dcf-9cd9-b7cd0665c561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"321818fe-bf3c-4535-a7a1-31902a269bc0","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Ilyen_lesz_az_akciofilmbe_ultetett_Robin_Hood__itt_a_trailer","timestamp":"2018. május. 29. 15:04","title":"Ilyen lesz az akciófilmbe ültetett Robin Hood – itt a szinkronos trailer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két nyereséges év után tavaly újra veszteséges az Orbán-család egyik legfontosabb bányászati cégének eredménye, osztalékot sem tudtak fizetni.","shortLead":"Két nyereséges év után tavaly újra veszteséges az Orbán-család egyik legfontosabb bányászati cégének eredménye...","id":"20180529_Veszteseges_az_Orbancsalad_banyaja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c424d3-c288-4459-a4f3-d6c2af146887","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Veszteseges_az_Orbancsalad_banyaja","timestamp":"2018. május. 29. 12:10","title":"Veszteséges az Orbán-család bányája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Tanácsadója szerint a nyáron elhagyja a bajorokat a klub lengyel futballistája.","shortLead":"Tanácsadója szerint a nyáron elhagyja a bajorokat a klub lengyel futballistája.","id":"20180530_lewandowski_lelep_munchenbol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6414a785-4213-4b39-b5dd-a699eba2353c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd299a0a-136c-426c-9467-4900dd31a487","keywords":null,"link":"/sport/20180530_lewandowski_lelep_munchenbol","timestamp":"2018. május. 30. 11:04","title":"Lewandowski leléphet Münchenből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár nyilván ez a legkisebb gondja, de most, hogy külön utakon folytatják, Shane Tusupnak valószínűleg el kell gondolkodnia azon, mihez kezd majd a temérdek tetoválásával, amelyek Hosszú Katinkára emlékeztetik őt. ","shortLead":"Bár nyilván ez a legkisebb gondja, de most, hogy külön utakon folytatják, Shane Tusupnak valószínűleg el kell...","id":"20180530_shane_tusup_hosszu_katinka_szakitas_tetovalas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8b74f8-540e-4fb7-862a-6c27127f047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05c74a7d-b0a9-4ec7-8ffe-cd63aac43ff7","keywords":null,"link":"/elet/20180530_shane_tusup_hosszu_katinka_szakitas_tetovalas","timestamp":"2018. május. 30. 09:55","title":"Rengeteg idő és sok pénz eltüntetni Shane Tusup Hosszúra emlékeztető tetoválásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]