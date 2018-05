Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8402789c-de56-433d-a7a8-acbd865e44a3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":" A franciaországi Gironde megyében, Bordeaux közelében működő GT Location cég ipari járművek bérbe adásával foglalkozik. De nem ezzel keltett feltűnést.","shortLead":" A franciaországi Gironde megyében, Bordeaux közelében működő GT Location cég ipari járművek bérbe adásával...","id":"20180530_Szeretne_olyan_cegnel_dolgozni_ahol_az_alkalmazottak_dontenek_a_fonok_fizeteserol_Mar_ilyen_is_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8402789c-de56-433d-a7a8-acbd865e44a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c932ec6-a78f-452e-bf06-13911ff5ddb5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Szeretne_olyan_cegnel_dolgozni_ahol_az_alkalmazottak_dontenek_a_fonok_fizeteserol_Mar_ilyen_is_van","timestamp":"2018. május. 30. 10:18","title":"Dolgozna olyan cégnél, ahol az alkalmazottak döntenek a főnök fizetéséről? Már ilyen is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b5bd7c-7597-49e5-b048-ef12e739e007","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kiküldetési irányelvet csak a lengyel és a magyar kormány ellenezte.","shortLead":"A kiküldetési irányelvet csak a lengyel és a magyar kormány ellenezte.","id":"20180529_Tobb_tizezer_kulfoldon_dolgozot_erinto_szigoritasrol_dontott_az_EP","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b5bd7c-7597-49e5-b048-ef12e739e007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de24d56f-ef80-4303-abd4-8064ea83bdd9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Tobb_tizezer_kulfoldon_dolgozot_erinto_szigoritasrol_dontott_az_EP","timestamp":"2018. május. 29. 15:23","title":"Több tízezer külföldön dolgozót érintő szigorításról döntött az EP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135fcb7e-a557-4803-878b-593de702af1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galgóczi Péter Pest megyében, a 11-es választókerületben lépett vissza a helyben legesélyesebb ellenzéki javára, az MSZP-P jelöltje javára. Most eljárás zajlik ellene párton belül.","shortLead":"Galgóczi Péter Pest megyében, a 11-es választókerületben lépett vissza a helyben legesélyesebb ellenzéki javára...","id":"20180529_Kizarnak_a_Momentumbol_mert_a_valasztason_visszalepett_egy_ellenzeki_javara","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=135fcb7e-a557-4803-878b-593de702af1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e7f7e1d-01f0-4c73-a776-fac907d1bafd","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Kizarnak_a_Momentumbol_mert_a_valasztason_visszalepett_egy_ellenzeki_javara","timestamp":"2018. május. 29. 09:55","title":"Kizárnák a Momentumból, mert a választáson visszalépett egy ellenzéki javára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az új emberminiszter szerint meg kell nézni, hogy a feltételek hiányáról vagy az orvosi szakma szabályainak be nem tartásáról van-e szó. ","shortLead":"Az új emberminiszter szerint meg kell nézni, hogy a feltételek hiányáról vagy az orvosi szakma szabályainak be nem...","id":"20180528_Kasler_kivizsgaltatna_a_korhazi_fertozeseket","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b51cb792-d836-4ed2-a2cf-a3306d047a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d969e9ff-5879-4636-b56d-708fc48b9f96","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Kasler_kivizsgaltatna_a_korhazi_fertozeseket","timestamp":"2018. május. 28. 20:25","title":"Kásler kivizsgáltatná a kórházi fertőzéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77a0cc32-c1c7-4ff3-aae8-ec4efe66a09b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Takei megbocsátott a vádlójának.","shortLead":"George Takei megbocsátott a vádlójának.","id":"20180529_Szexualis_zaklatassal_vadolta_a_Star_Trek_sztarjat_Majd_kiderult_hogy_nem_is_ugy_tortent","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77a0cc32-c1c7-4ff3-aae8-ec4efe66a09b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2b4b1a-7448-4673-93db-7b9c4817c31e","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Szexualis_zaklatassal_vadolta_a_Star_Trek_sztarjat_Majd_kiderult_hogy_nem_is_ugy_tortent","timestamp":"2018. május. 29. 09:47","title":"Szexuális zaklatással vádolta a Star Trek sztárját. Majd kiderült, hogy nem is úgy történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbb0f92-fa5d-47da-9b4e-9aa8c5471ffd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közép-Európa egyetlen „A kategóriás” fesztiválja meghívta Csuja László filmjét, a Virágvölgyet.\r

\r

","shortLead":"Közép-Európa egyetlen „A kategóriás” fesztiválja meghívta Csuja László filmjét, a Virágvölgyet.\r

\r

","id":"20180529_Lesz_magyar_film_Karlovy_Varyban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abbb0f92-fa5d-47da-9b4e-9aa8c5471ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bd978e-c03e-49eb-9f58-f370c031e788","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Lesz_magyar_film_Karlovy_Varyban","timestamp":"2018. május. 29. 14:31","title":"Lesz magyar film Karlovy Varyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0fcf7a-be97-4c04-94ab-a0cd34cb3cf0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Elhunyt Serge Dassault francia milliárdos, volt jobboldali szenátor, a Dassault fegyvergyár és a Le Figaro című francia konzervatív napilap tulajdonosa, aki ellen az utóbbi években több eljárás is indult gyanús pénzügyi tranzakciók miatt.","shortLead":"Elhunyt Serge Dassault francia milliárdos, volt jobboldali szenátor, a Dassault fegyvergyár és a Le Figaro című francia...","id":"20180529_Adocsalasi_perere_keszulve_irodajaban_hunyt_el_a_93_eves_legendas_laptulajdonos_es_fegyvergyaros","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f0fcf7a-be97-4c04-94ab-a0cd34cb3cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a1a629-26e2-42e5-ae58-3a37d6a737d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Adocsalasi_perere_keszulve_irodajaban_hunyt_el_a_93_eves_legendas_laptulajdonos_es_fegyvergyaros","timestamp":"2018. május. 29. 11:35","title":"Adócsalási perére készülve, irodájában hunyt el a 93 éves legendás laptulajdonos és fegyvergyáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"528cf20a-71a2-4ed6-a5b0-f69f9ad68e60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szentendrei rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy ismeretlen férfi azonosításához.","shortLead":"A szentendrei rendőrök az állampolgárok segítségét kérik egy ismeretlen férfi azonosításához.","id":"20180529_rendorseg_szentendre_autolopas_lopott_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=528cf20a-71a2-4ed6-a5b0-f69f9ad68e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d122b8-36d4-4868-a25d-64ea0523ab55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_rendorseg_szentendre_autolopas_lopott_auto","timestamp":"2018. május. 29. 16:36","title":"Fotó: Látta ezt a férfit? És az autót? Mindkettőt keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]