Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a933dfa2-dbb5-46be-89ed-ec0f86dfe8b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának hivatala (UNHCR) kedden felszólította a magyar kormányt, hogy vonja vissza azt a törvényjavaslat-csomagot, amely szerinte jelentősen korlátozná a civil szervezeteket és a magánszemélyeket a menekültek és a menedékkérők támogatásában. ","shortLead":"Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának hivatala (UNHCR) kedden felszólította a magyar kormányt, hogy vonja vissza azt...","id":"20180529_stop_soros_felszolitas_unhcr","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a933dfa2-dbb5-46be-89ed-ec0f86dfe8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ed5c75-b8fa-4e7d-a489-7709a46d5a2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_stop_soros_felszolitas_unhcr","timestamp":"2018. május. 29. 20:22","title":"A Stop Soros visszavonására szólította fel a kormányt az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslatot, ha elfogadják, tényleg önálló büntetőjogi tényállás lehet a jogellenes bevándorlás szervezése. A törvény azt is kimondaná, hogy elfogadhatatlan a menedékkérelme annak, aki olyan országon keresztül érkezett Magyarországra, ahol már nincs kitéve üldözésnek vagy \"ha abban az országban, amin keresztül Magyarországra érkezett, a megfelelő szintű védelem biztosított\".","shortLead":"A javaslatot, ha elfogadják, tényleg önálló büntetőjogi tényállás lehet a jogellenes bevándorlás szervezése. A törvény...","id":"20180529_helsinki_a_stop_sorosrol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bf2e78e-ba10-4392-95c8-ed2185c8dab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5114f7e7-adbb-4d1d-92d6-541c7abec9e1","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_helsinki_a_stop_sorosrol","timestamp":"2018. május. 29. 19:10","title":"Helsinki a Stop Sorosról: Ez mindennel ellentétes, amit jogállamnak vagy európai értéknek nevezünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","shortLead":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","id":"20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47f9c04-3c8c-4e54-b862-9b342527930c","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","timestamp":"2018. május. 30. 09:21","title":"Kiadós sorosozással tarolta le a Twittert Trump kedvenc színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hatvanas években takarták el az eredeti homlokzatot, ami a jövő év végére nyerheti vissza eredeti pompáját.","shortLead":"A hatvanas években takarták el az eredeti homlokzatot, ami a jövő év végére nyerheti vissza eredeti pompáját.","id":"20180528_Eltunt_a_Corvin_Aruhaz_badogboritasa__fotok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a5e820e-a736-4ce4-a75c-d4c3a7020415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4296859b-ee8f-4fff-8b4a-bdb9262b1489","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Eltunt_a_Corvin_Aruhaz_badogboritasa__fotok","timestamp":"2018. május. 28. 17:53","title":"Eltűnt a Corvin Áruház bádogborítása – fotók!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Fidesz vasárnap ismét nekiment a bíróságoknak, most azért, mert a Helsinki Bizottság képzéseket tart bírók számára migrációs ügyekben. A Handó Tünde vezette Országos Bírósági Hivatal gyakorlatilag elnézést kért ezért, és maga is befolyásolási kísérletekről ír. Utánanéztünk, mivel próbál \"befolyásolni\" a Helsinki Bizottság.","shortLead":"A Fidesz vasárnap ismét nekiment a bíróságoknak, most azért, mert a Helsinki Bizottság képzéseket tart bírók számára...","id":"20180528_Behodolt_a_Fidesznek_a_Hando_Tunde_vezette_Orszagos_Birosagi_Hivatal","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27a0df2b-2d6a-4da0-a3dc-b74e6832a89d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f424b4e7-b4a5-4a73-9a92-99622c5809a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Behodolt_a_Fidesznek_a_Hando_Tunde_vezette_Orszagos_Birosagi_Hivatal","timestamp":"2018. május. 28. 17:24","title":"Behódolt a Fidesznek az Országos Bírósági Hivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sokat gyengült a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi piacon.","shortLead":"Sokat gyengült a főbb devizákkal szemben a nemzetközi bankközi piacon.","id":"20180529_nagyon_melyre_kerult_a_forint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9ad2dd-4897-4712-bc7f-ca23433dc14b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca14b3d-6af4-464b-ba49-4ded15dd3c30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_nagyon_melyre_kerult_a_forint","timestamp":"2018. május. 29. 20:43","title":"Nagyon mélyre került a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafac16e-e3e3-4115-ad95-268574417031","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Önműködő beszállító- és csomagfeladó pultok, majd arcfelismerő rendszerrel ellátott biztonsági kapuk – így működik a szingapúri Csangi repülőtér legújabb, négyes terminálja. Az utasok imádják a sorok nélküli légikikötőt, s meg is jutalmazzák az osztályon felüli kiszolgálást: az átlagosnál többet költenek a reptéri boltokban. A már inkább bevásárlóközpontra emlékeztető repülőterek kénytelenek folyamatosan fejlődni, ha nem akarnak alul maradni az e-kereskedőkkel folytatott versenyben.","shortLead":"Önműködő beszállító- és csomagfeladó pultok, majd arcfelismerő rendszerrel ellátott biztonsági kapuk – így működik...","id":"20180528_Igy_tunnek_el_a_repuloteri_sorok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eafac16e-e3e3-4115-ad95-268574417031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3eb2ca-8cb8-4669-bfa2-56fbbc59f927","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Igy_tunnek_el_a_repuloteri_sorok","timestamp":"2018. május. 28. 14:00","title":"Mindenki nagyot kaszálna az elplázásodó repterek több százmillió utasán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fbb588-7ba7-43f4-9483-7bb3fed3d077","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mindösszesen 7 darab készült abból az autóból, amelynek most a bemutató példányát szeretnék eladni.","shortLead":"Mindösszesen 7 darab készült abból az autóból, amelynek most a bemutató példányát szeretnék eladni.","id":"20180529_w_motors_lykan_hypersport_elado_szuperauto","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03fbb588-7ba7-43f4-9483-7bb3fed3d077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a208d9-ba8d-45cc-9cff-799eba657a39","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_w_motors_lykan_hypersport_elado_szuperauto","timestamp":"2018. május. 29. 13:11","title":"750 millió forint a legdrágább használt autó \"Magyarországon\", mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]