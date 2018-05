Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több állat jelenik meg az avasi lakótelep és az egyetem környékén is, korábban az avasi kilátó mellett egy férfi kutyáira is rátámadtak.","shortLead":"Egyre több állat jelenik meg az avasi lakótelep és az egyetem környékén is, korábban az avasi kilátó mellett egy férfi...","id":"20180530_Kilohetik_a_vaddisznokat_Miskolcon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e391c1-3a9d-48ad-8b2c-9a335bdea3d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Kilohetik_a_vaddisznokat_Miskolcon","timestamp":"2018. május. 30. 15:28","title":"Kilőhetik a vaddisznókat Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbdb4d02-539d-4a52-9410-e5090182b79a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság 181 millió euró (mintegy 56 milliárd forint) összeggel javasolja támogatni a 2021-2027 közötti időszakra szóló hosszú távú uniós költségvetést érintő csalás, korrupció és egyéb szabálytalanságok elleni küzdelem érdekében tett tagállami erőfeszítéseket – közölte az uniós bizottság.","shortLead":"Az Európai Bizottság 181 millió euró (mintegy 56 milliárd forint) összeggel javasolja támogatni a 2021-2027 közötti...","id":"20180530_Brusszel_megelegelte_az_unios_forrasok_lenyulasat_jobban_megszorongatna_a_csalokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbdb4d02-539d-4a52-9410-e5090182b79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c818e367-31e3-459b-9fbb-ecc5df769fd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Brusszel_megelegelte_az_unios_forrasok_lenyulasat_jobban_megszorongatna_a_csalokat","timestamp":"2018. május. 30. 15:02","title":"Brüsszel megelégelte az uniós források lenyúlását, jobban megszorongatná a csalókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hajdani inka uralkodók ma élő leszármazottainak genetikai vizsgálatával igazolták perui kutatók, hogy az amerikai kontinens legnagyobb prehispán civilizációjának eredetével kapcsolatos két legenda, amelyek közül az egyik a perui Puno megyében lévő Titicaca-tó környékét, a másik a perui Cuzcóban lévő Pacaritambo barlangot tartja az inkák származási helyének, igaz és kapcsolódik is egymáshoz.","shortLead":"A hajdani inka uralkodók ma élő leszármazottainak genetikai vizsgálatával igazolták perui kutatók, hogy az amerikai...","id":"20180529_inkak_eredete_legenda_dns_vizsgalat_genetika_titicaca","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9064e519-dae8-4ecc-8cc0-03da95aac121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ef7a631-2c7c-4627-ba6e-59447cfaa331","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_inkak_eredete_legenda_dns_vizsgalat_genetika_titicaca","timestamp":"2018. május. 29. 06:03","title":"Megfejtették az inkák legendáját – és nagyon úgy tűnik, hogy igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Konkrétumok még nincsenek, de a Budapest Közút az ígéretek szerint megvizsgálja, létezik-e esetleg jobb megoldás a kapuk helyett. ","shortLead":"Konkrétumok még nincsenek, de a Budapest Közút az ígéretek szerint megvizsgálja, létezik-e esetleg jobb megoldás...","id":"20180530_lecserelhetik_a_magassagkorlatozo_kaput_az_ujabb_horrorbaleset_utan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=081f97e8-c565-41d4-b8ba-e312717a13e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9676ee5d-45be-43d0-a608-8b45562c9416","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_lecserelhetik_a_magassagkorlatozo_kaput_az_ujabb_horrorbaleset_utan","timestamp":"2018. május. 30. 09:36","title":"Lecserélhetik a magasságkorlátozó kaput az újabb horrorbaleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz harmadosztályba feljutott FC Rimini szívesen látná soraiban Loris Kariust, a Liverpool FC német futballkapusát, aki kétszer is nagyot hibázott a Bajnokok Ligája szombati döntőjében.","shortLead":"Az olasz harmadosztályba feljutott FC Rimini szívesen látná soraiban Loris Kariust, a Liverpool FC német...","id":"20180530_meg_nincs_vege_karius_vesszofutasanak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e8396e-8af8-4aee-bd43-a25de3e57740","keywords":null,"link":"/sport/20180530_meg_nincs_vege_karius_vesszofutasanak","timestamp":"2018. május. 30. 14:59","title":"Még nincs vége Karius vesszőfutásának, imádják a trollok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az osztrák politikus szerint a \"Stop Soros\" Putyinnak a civil szféra elleni törvényének mintáját követi, és szembemegy az európai értékekkel.","shortLead":"Az osztrák politikus szerint a \"Stop Soros\" Putyinnak a civil szféra elleni törvényének mintáját követi, és szembemegy...","id":"20180530_Weidenholzer_Ki_kell_dobni_Orbant_es_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e09b8d1-d035-4d9d-b25c-b6997beced5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Weidenholzer_Ki_kell_dobni_Orbant_es_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. május. 30. 15:11","title":"Weidenholzer: Ki kell dobni Orbánt és a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nem gondolták a Real-múzeum legutóbbi átépítésekor, hogy ennyire hamar nyer a csapat még három Bajnokok Ligáját.","shortLead":"Nem gondolták a Real-múzeum legutóbbi átépítésekor, hogy ennyire hamar nyer a csapat még három Bajnokok Ligáját.","id":"20180529_At_kell_alakitani_a_Real_Madrid_muzeumat_mert_mar_nem_fer_be_az_uj_BLserleg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad58c1c1-236e-4592-b1ea-cd3c26dce5fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241730e5-a509-4329-84ad-c1a31bfada3b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180529_At_kell_alakitani_a_Real_Madrid_muzeumat_mert_mar_nem_fer_be_az_uj_BLserleg","timestamp":"2018. május. 29. 16:16","title":"Át kell alakítani a Real Madrid múzeumát, mert már nem fér be az új BL-serleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f08fe82f-c5af-4284-b76e-3d9af65bd549","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Orosz behatolás miatt három ember ellen indult per a Gyurcsány-kormány idején. ","shortLead":"Orosz behatolás miatt három ember ellen indult per a Gyurcsány-kormány idején. ","id":"20180529_Ma_dont_a_Kuria_a_kemperben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f08fe82f-c5af-4284-b76e-3d9af65bd549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a46331e-a5b8-4e37-9e4a-61a64c6fbe21","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Ma_dont_a_Kuria_a_kemperben","timestamp":"2018. május. 29. 06:09","title":"Ma dönt a Kúria a kémperben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]