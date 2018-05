Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Főleg kiskereskedelmi vállalatok akadtak fenn, amikor a NAV számolni kezdett, mennyi adót kellett volna bevallani.","shortLead":"Főleg kiskereskedelmi vállalatok akadtak fenn, amikor a NAV számolni kezdett, mennyi adót kellett volna bevallani.","id":"20180528_Tobb_szaz_ceg_kamuzhatott_az_adobevallasban_de_meg_nem_rogton_buntet_a_NAV","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc06d74c-f3c5-44aa-b11a-78bb9d662771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72cf7625-6923-43f2-8365-17a8cf02b115","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Tobb_szaz_ceg_kamuzhatott_az_adobevallasban_de_meg_nem_rogton_buntet_a_NAV","timestamp":"2018. május. 28. 10:59","title":"Több száz cég kamuzhatott az adóbevallásban, de még nem rögtön büntet a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2edd51-4a1a-4a3e-803e-53e8306fb69b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A felvételeket Lukács László születésnapi buliján rögzítették.","shortLead":"A felvételeket Lukács László születésnapi buliján rögzítették.","id":"20180528_Vagyok_olyan_szemet__uj_Tankcsapdaklip","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d2edd51-4a1a-4a3e-803e-53e8306fb69b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2739cbd3-9aed-447b-bac3-341a1cc4752a","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Vagyok_olyan_szemet__uj_Tankcsapdaklip","timestamp":"2018. május. 28. 14:26","title":"Vagyok olyan szemét – új Tankcsapda-klip","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac4e7ffd-b92e-43ae-b7e6-6a1227407714","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A dél-koreai BTS harmadik, koreai nyelvű lemezéből már a megjelenés első hetében több mint egymillió példány fogyott el.","shortLead":"A dél-koreai BTS harmadik, koreai nyelvű lemezéből már a megjelenés első hetében több mint egymillió példány fogyott el.","id":"20180528_attorte_a_falat_egy_delkoreai_fiubanda_12_eve_nem_tortent_ilyen_a_billboardnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e7ffd-b92e-43ae-b7e6-6a1227407714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0c8d4f-5508-4fd9-882e-190f3f52fc5d","keywords":null,"link":"/elet/20180528_attorte_a_falat_egy_delkoreai_fiubanda_12_eve_nem_tortent_ilyen_a_billboardnal","timestamp":"2018. május. 28. 11:04","title":"Áttörte a falat egy dél-koreai fiúbanda, 12 éve nem történt ilyen a Billboardnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"Balavány György","category":"velemeny","description":"Ami kerek, felemeljük és visszük, ami pedig szögletes, gurítjuk.","shortLead":"Ami kerek, felemeljük és visszük, ami pedig szögletes, gurítjuk.","id":"20180528_balavany_magyarorszag_nem_mukodik_az_a_baj","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b3f467a-47ed-4df1-8c2a-85960a1c3958","keywords":null,"link":"/velemeny/20180528_balavany_magyarorszag_nem_mukodik_az_a_baj","timestamp":"2018. május. 28. 11:45","title":"Balavány: Magyarország nem működik, az a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8186e5d3-8727-41ac-ac1d-93e7ddd751c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aki utazott már repülőgéppel, az pontosan tudja, hogy van egy tényező, ami talán még a pontos indulásnál is fontosabb az utasok számára – pláne akkor, ha nem egy rövid repülőútról van szó. 