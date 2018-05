Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heves megyében szombaton és kedden is láttak medvét. ","shortLead":"Heves megyében szombaton és kedden is láttak medvét. ","id":"20180529_Medve_setalgatott_az_utcan_Fuzesabonyban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adc0b96-127a-4726-8672-7b7093f24a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Medve_setalgatott_az_utcan_Fuzesabonyban","timestamp":"2018. május. 29. 11:57","title":"Medve sétálgatott az utcán Füzesabonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a87d56b-0672-4573-a4cf-e734f235f4e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"500 darab lesz belőle összesen a világon, és 1500 lóerős. ","shortLead":"500 darab lesz belőle összesen a világon, és 1500 lóerős. ","id":"20180528_bugatti_chiron_karim_benzema","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a87d56b-0672-4573-a4cf-e734f235f4e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6569b837-df98-4974-868b-5122bf3095f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_bugatti_chiron_karim_benzema","timestamp":"2018. május. 28. 12:23","title":"950 millió forintos ajándékot adott magának Karim Benzema","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"47 millió forintra büntette a Magyar Nemzeti Bank Fáy Zsolt pénzintézetét jogsértő hitelkockázat-kezelési és adatszolgáltatási gyakorlat, valamint a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó szabályzati hiányosságok miatt.\r

A MagNet visszaesőnek számít.","shortLead":"47 millió forintra büntette a Magyar Nemzeti Bank Fáy Zsolt pénzintézetét jogsértő hitelkockázat-kezelési és...","id":"20180528_Penzmosas_es_terrorizmus_finanszirozasanak_megelozesere_vonatkozo_jogsertes_miatt_kapott_oriasbirsagot_a_Magnet_Bank","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16731a84-9814-4c2b-bda2-4c74e151e483&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91a3d02b-78a2-473a-acde-e00c9775da85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Penzmosas_es_terrorizmus_finanszirozasanak_megelozesere_vonatkozo_jogsertes_miatt_kapott_oriasbirsagot_a_Magnet_Bank","timestamp":"2018. május. 28. 10:48","title":"Pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzésére vonatkozó jogsértés miatt kapott óriásbírságot a Magnet Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lemondott az olasz miniszterelnök, aki meg sem alakíthatta a kormányát, mert az államfő nem fogadta el, hogy a legfontosabb, pénzügyminiszteri poszton egy euroszkeptikus üljön. A kijelölt miniszterelnök, akit a választásokon győztes Öt csillag és a Liga támogatott, erre visszalépett. A két populista párt vezére alkotmányos puccsot emleget.","shortLead":"Lemondott az olasz miniszterelnök, aki meg sem alakíthatta a kormányát, mert az államfő nem fogadta el...","id":"20180528_Ollo_ur_ujra_szinre_lephet_a_kaoszba_fordulo_Olaszorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0457b95-8141-40c3-a61c-b7a8c5a20cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb715c3d-9c1c-4054-a8c0-6504bbbaec6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Ollo_ur_ujra_szinre_lephet_a_kaoszba_fordulo_Olaszorszagban","timestamp":"2018. május. 28. 12:53","title":"„Olló úr” újra színre léphet a káoszba forduló Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 83 éves Mahmúd Abbász lélegeztetőgépen is volt tüdőgyulladása miatt. Kedden már dolgozni akar, és továbbra sem hajlandó megnevezni senkit helyettesének, sem utódjának.","shortLead":"A 83 éves Mahmúd Abbász lélegeztetőgépen is volt tüdőgyulladása miatt. Kedden már dolgozni akar, és továbbra sem...","id":"20180528_kiengedtek_a_korhazbol_a_palesztin_elnokot_es_allitja_hogy_jol_van_mar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90eaa8cd-ddb4-4f9c-80e0-ab9016f2a1f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5c9ee3-a221-48ab-935e-43a7e8531069","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_kiengedtek_a_korhazbol_a_palesztin_elnokot_es_allitja_hogy_jol_van_mar","timestamp":"2018. május. 28. 13:02","title":"Kiengedték a kórházból a palesztin elnököt, és állítja, hogy jól van már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter megfogalmazása szerint a bolgárok javaslata egyet jelent a menekülteknek szóló meghívóval.","shortLead":"A magyar külügyminiszter megfogalmazása szerint a bolgárok javaslata egyet jelent a menekülteknek szóló meghívóval.","id":"20180528_Szijjarto_szerint_riaszto_es_veszelyes_a_bolgarok_migracios_javaslata","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a1ff4a2e-01ff-4007-ba7a-ab3d95fe74c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77650db6-76de-42e3-8edd-0da1966a628e","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Szijjarto_szerint_riaszto_es_veszelyes_a_bolgarok_migracios_javaslata","timestamp":"2018. május. 28. 17:48","title":"Szijjártó szerint riasztó és veszélyes a bolgárok migrációs javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a59df9c7-da32-465f-96bc-67436ca8d309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt eljárás, majd képviselőjelölt lett, mentelmi jogot kapott, de nem jutott be a parlamentbe, így újraindult ellene a nyomozás.","shortLead":"Az Összefogás Párt egyik jelöltje ellen korábban különös kegyetlenséggel elkövetett emberölési kísérlet miatt folyt...","id":"20180529_Ujra_letartoztattak_az_egyik_kispart_kepviselojeloltjet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a59df9c7-da32-465f-96bc-67436ca8d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b10763e-3160-4e79-af16-92232e852fb5","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Ujra_letartoztattak_az_egyik_kispart_kepviselojeloltjet","timestamp":"2018. május. 29. 20:24","title":"Újra letartóztatták az egyik kispárt képviselőjelöltjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045bfdab-b084-45f6-9f20-6da17d8f32cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közmeghallgatáson tiltakoztak a bánya ellen a zaj- és porterheléstől, valamint a vízbázist érintő hatásoktól félő madocsaiak. Véleményük szerintük a hatástanulmányban a húsz aranykoronát érő földjeiket is leminősítették, csak hogy bányát nyithassanak. ","shortLead":"Közmeghallgatáson tiltakoztak a bánya ellen a zaj- és porterheléstől, valamint a vízbázist érintő hatásoktól félő...","id":"20180528_Elszabadultak_az_indulatok_Madocsan_nem_kell_nekik_Paks_II_kavicsbanyaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=045bfdab-b084-45f6-9f20-6da17d8f32cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5333d35e-32f4-4875-9816-2517a458e1ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Elszabadultak_az_indulatok_Madocsan_nem_kell_nekik_Paks_II_kavicsbanyaja","timestamp":"2018. május. 28. 14:04","title":"Elszabadultak az indulatok Madocsán, nem kell nekik Paks II. kavicsbányája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]