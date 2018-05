Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az olasz harmadosztályba feljutott FC Rimini szívesen látná soraiban Loris Kariust, a Liverpool FC német futballkapusát, aki kétszer is nagyot hibázott a Bajnokok Ligája szombati döntőjében.","shortLead":"Az olasz harmadosztályba feljutott FC Rimini szívesen látná soraiban Loris Kariust, a Liverpool FC német...","id":"20180530_meg_nincs_vege_karius_vesszofutasanak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e8396e-8af8-4aee-bd43-a25de3e57740","keywords":null,"link":"/sport/20180530_meg_nincs_vege_karius_vesszofutasanak","timestamp":"2018. május. 30. 14:59","title":"Még nincs vége Karius vesszőfutásának, imádják a trollok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00d567a-83b0-46a8-8522-b4185a08465f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Éden egy fizikailag és érzelmileg is teljes izolációban élő nőről fog szólni. A film forgatását most fejezték be, Kocsis Ágnes harmadik mozifilmje várhatóan 2019 második felében érkezik a mozikba. ","shortLead":"Az Éden egy fizikailag és érzelmileg is teljes izolációban élő nőről fog szólni. A film forgatását most fejezték be...","id":"20180530_kocsis_agnes_uj_filmje_den_szeretet_allergia_pal_adrienn","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c00d567a-83b0-46a8-8522-b4185a08465f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8724eef8-c48a-4d0b-b95c-7d16443e6aa7","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_kocsis_agnes_uj_filmje_den_szeretet_allergia_pal_adrienn","timestamp":"2018. május. 30. 12:32","title":"Mit tesz velünk a szeretet teljes hiánya? Készül Kocsis Ágnes új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dac9b65-c080-4673-b9aa-1022aa262bf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy üzlet a stadionüzemeltetés még akkor is, amikor a jegyek hatodát sem sikerül eladni.","shortLead":"Nagy üzlet a stadionüzemeltetés még akkor is, amikor a jegyek hatodát sem sikerül eladni.","id":"20180531_Ket_magyar_stadiont_is_sikerult_nyeresegesen_uzemeltetni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dac9b65-c080-4673-b9aa-1022aa262bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefae5a9-5f28-4d19-8303-6ade6bda7987","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Ket_magyar_stadiont_is_sikerult_nyeresegesen_uzemeltetni","timestamp":"2018. május. 31. 14:07","title":"Két magyar stadiont is sikerült nyereségesen üzemeltetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert egykori osztálytársa, Bayer Zsolt szerint az.","shortLead":"Mert egykori osztálytársa, Bayer Zsolt szerint az.","id":"20180530_Megkerdeztek_Semjent_szerinte_is_migranse_Ferenc_papa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c97bab8-56ee-4108-b307-1480d9a945a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Megkerdeztek_Semjent_szerinte_is_migranse_Ferenc_papa","timestamp":"2018. május. 30. 18:08","title":"Megkérdezték Semjént, szerinte is migráns-e Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Napokon belül kampányba kezd Soros György, hogy írjanak ki új népszavazást a Brexitről. Az előző referendum vége az lett, hogy megkezdődtek az EU-ból való kilépési tárgyalások. A milliárdos szerint ha a britek távoznának, azzal óriási károk történnének.","shortLead":"Napokon belül kampányba kezd Soros György, hogy írjanak ki új népszavazást a Brexitről. Az előző referendum vége...","id":"20180530_Soros_kampanyolni_kezd_egy_uj_Brexitnepszavazas_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95625702-a8af-4f0e-96c2-f7a4d86f9da7","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_Soros_kampanyolni_kezd_egy_uj_Brexitnepszavazas_mellett","timestamp":"2018. május. 30. 10:04","title":"Soros kampányolni kezd egy új Brexit-népszavazás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3015954-c5bd-44c5-ba22-d5d14f3adb3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyieket szorította ki a földpályázatokon, és több százmilliós földalapú támogatást kapott a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt., melynek a legnagyobb tulajdonosa Lázár János anyai nagybátyja, Gyapjas Károly.","shortLead":"A helyieket szorította ki a földpályázatokon, és több százmilliós földalapú támogatást kapott a Gorzsai Mezőgazdasági...","id":"20180531_Sikeres_evet_zart_Lazar_nagybatyjanak_agrarcege_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3015954-c5bd-44c5-ba22-d5d14f3adb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfaafad-a170-4e86-bb1f-40aa2633c595","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Sikeres_evet_zart_Lazar_nagybatyjanak_agrarcege_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. május. 31. 11:42","title":"Sikeres évet zárt Lázár nagybátyjának agrárcége Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f024c18-8784-45c1-8e8e-1b2d579091bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Nokia 3310 nyomában feltámadó nosztalgia érzését több telefontokot gyártó cég is meglovagolta.","shortLead":"A Nokia 3310 nyomában feltámadó nosztalgia érzését több telefontokot gyártó cég is meglovagolta.","id":"20180529_nokia_3310_tok_iphone_samsung_galaxy_lg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f024c18-8784-45c1-8e8e-1b2d579091bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243c25fe-36d3-43bb-9bd8-4d2fb3ab18dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_nokia_3310_tok_iphone_samsung_galaxy_lg","timestamp":"2018. május. 29. 17:03","title":"Nem mondana le menő telefonjáról, de nosztalgiázna a Nokia 3310-essel? Itt egy megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent Korona előtt a Jobbik képviselői esküt tettek, ennek értelmében Dúrónak vissza is kell adnia mandátumát.","shortLead":"A Szent Korona előtt a Jobbik képviselői esküt tettek, ennek értelmében Dúrónak vissza is kell adnia mandátumát.","id":"20180530_Visszakeri_a_Jobbik_Duro_Dora_mandatumat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ea39fd-e8bc-46c0-a8d5-ebfb17be8187","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Visszakeri_a_Jobbik_Duro_Dora_mandatumat","timestamp":"2018. május. 30. 16:28","title":"Visszakéri a Jobbik Dúró Dóra mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]