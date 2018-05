Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffa3b156-8bb3-4485-925d-bc52041bc0f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A tavalyi budapesti vizes világbajnokság fő helyszíne ad otthont augusztusban az ifjúsági ökölvívók világbajnokságának.","shortLead":"A tavalyi budapesti vizes világbajnokság fő helyszíne ad otthont augusztusban az ifjúsági ökölvívók világbajnokságának.","id":"20180529_bokszvilagbajnoksagot_rendeznek_a_duna_arenaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffa3b156-8bb3-4485-925d-bc52041bc0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a6f6a13-d82e-4de9-aad3-b95224656eb0","keywords":null,"link":"/sport/20180529_bokszvilagbajnoksagot_rendeznek_a_duna_arenaban","timestamp":"2018. május. 29. 16:31","title":"Bokszvilágbajnokságot rendeznek a Duna Arénában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72b4ee6-2ee1-473a-aacc-bfa4ec698e68","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Salzburg 17 éves magyar focitehetségéért olasz nagycsapatok érdeklődnek – írja a calciomercato.it.","shortLead":"A Salzburg 17 éves magyar focitehetségéért olasz nagycsapatok érdeklődnek – írja a calciomercato.it.","id":"20180530_Szoboszlai_Dominikot_vinne_a_Juve_es_az_Inter_is","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f72b4ee6-2ee1-473a-aacc-bfa4ec698e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae61e40-6a7c-402b-ac34-78f14e41ed3b","keywords":null,"link":"/sport/20180530_Szoboszlai_Dominikot_vinne_a_Juve_es_az_Inter_is","timestamp":"2018. május. 30. 17:09","title":"A Juventus meg akarja szerezni Szoboszlai Dominikot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok vezetői fogadták a kampánytámogatásaik elszámolását firtató kérdéseinket. Nézze végig a magyarázkodásaikat a lerázós sablonszövegtől a teljes önellentmondásig! ","shortLead":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok...","id":"20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5800f43e-7f83-4bda-8612-4ae6de53558a","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","timestamp":"2018. május. 30. 06:30","title":"\"Nem kell tájékoztatást adnom önnek\" – így számolnak el a kamupártok a kampánypénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov a hivatalos tájékoztatás szerint az észak-koreai külügyminiszterrel tárgyal. Arról nincs hír, találkozik-e Kim Dzsong Unnal is.","shortLead":"Szergej Lavrov a hivatalos tájékoztatás szerint az észak-koreai külügyminiszterrel tárgyal. Arról nincs hír...","id":"20180530_eszak_koreaba_megy_putyin_kulugyminisztere","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d0915f4-4370-433b-a003-b4390a94af22","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_eszak_koreaba_megy_putyin_kulugyminisztere","timestamp":"2018. május. 30. 10:24","title":"Észak-Koreába megy Putyin külügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce0820c-1d02-463e-8f1f-fa7d365dec8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A demonstrálók arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy a fideszes önkormányzati többség el próbálja lehetetleníteni az ellenzéki tüntetéseken felszólaló polgármester munkáját. Sérelmezik azt is, hogy régen járt Lázár a városházán. A közgyűlés kezdete után majdnem két órával érkezett csak meg Lázár János, aki kezet is fogott Márki-Zayjal.","shortLead":"A demonstrálók arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy a fideszes önkormányzati többség el próbálja...","id":"20180529_Tuntetok_varjak_Lazar_Janost_a_hodmezovasarhelyi_varoshaza_elott","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ce0820c-1d02-463e-8f1f-fa7d365dec8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f4d1e1f-f515-45c3-9890-7085bbac1a18","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Tuntetok_varjak_Lazar_Janost_a_hodmezovasarhelyi_varoshaza_elott","timestamp":"2018. május. 29. 15:41","title":"Tüntetők várták Lázárt a hódmezővásárhelyi közgyűlésben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egyre szárazabb és egyre melegebb levő érkezik fölénk.","shortLead":"Egyre szárazabb és egyre melegebb levő érkezik fölénk.","id":"20180529_Kitor_a_nyar_kanikula_lesz_junius_elso_napjaiban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ccdd89e0-8847-4b78-9dd9-2aff5e512ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de606d1b-ed75-4aca-b4c5-bca78cdc467a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Kitor_a_nyar_kanikula_lesz_junius_elso_napjaiban","timestamp":"2018. május. 29. 12:15","title":"Kitör a nyár, kánikula lesz június első napjaiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És már a többi szurikáta is vidámabb.","shortLead":"És már a többi szurikáta is vidámabb.","id":"20180530_A_drama_utan_uj_szurikata_erkezett_a_kecskemeti_Vadaskertbe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b92ba1-9c09-46d0-9994-f2490af417f8","keywords":null,"link":"/elet/20180530_A_drama_utan_uj_szurikata_erkezett_a_kecskemeti_Vadaskertbe","timestamp":"2018. május. 30. 07:40","title":"A dráma után új szurikáta érkezett a kecskeméti Vadaskertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a4329fc-4812-472e-a36e-b2ea75935522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egyedül érkezett.","shortLead":"Nem egyedül érkezett.","id":"20180529_Orban_Viktor_volt_a_meglepetesvendeg_Tarlos_bulijan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5a4329fc-4812-472e-a36e-b2ea75935522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcf66a2e-9aaf-4731-aef5-a2f57c359cd2","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Orban_Viktor_volt_a_meglepetesvendeg_Tarlos_bulijan","timestamp":"2018. május. 29. 14:23","title":"Orbán Viktor volt a meglepetésvendég Tarlós szülinapi buliján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]