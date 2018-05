Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25463cc4-2bd4-4542-a39f-bb7dda21b632","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A városban a múlt héten két idős embert öltek meg, az ügy két gyanúsítottja a házaspár lánya és annak élettársa.","shortLead":"A városban a múlt héten két idős embert öltek meg, az ügy két gyanúsítottja a házaspár lánya és annak élettársa.","id":"20180529_lazar_halalbuntetes_vasarhelyi_kettos_gyilkossag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25463cc4-2bd4-4542-a39f-bb7dda21b632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c7f2d5-fdbf-494c-a95c-afa713ecc27a","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_lazar_halalbuntetes_vasarhelyi_kettos_gyilkossag","timestamp":"2018. május. 29. 21:08","title":"Lázár: A halálbüntetés lenne arányos válasz a vásárhelyi kettős gyilkosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És már a többi szurikáta is vidámabb.","shortLead":"És már a többi szurikáta is vidámabb.","id":"20180530_A_drama_utan_uj_szurikata_erkezett_a_kecskemeti_Vadaskertbe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f906303-7dcc-40fc-b3f7-525c18940536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b92ba1-9c09-46d0-9994-f2490af417f8","keywords":null,"link":"/elet/20180530_A_drama_utan_uj_szurikata_erkezett_a_kecskemeti_Vadaskertbe","timestamp":"2018. május. 30. 07:40","title":"A dráma után új szurikáta érkezett a kecskeméti Vadaskertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Aldi Magyarország az Aldi nemzetközi hálózatán belül, és a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban is elsőként indította el chatbot-szolgáltatását a Facebook Messengeren. Az üzenetküldő szolgáltatásba beépített chatrobot a nap 24 órájában próbál válaszolni a beérkező kérdésekre, hiszen az információkhoz gyorsan hozzáfér, és meg is jeleníti azokat.","shortLead":"Az Aldi Magyarország az Aldi nemzetközi hálózatán belül, és a hazai élelmiszer-kiskereskedelmi szektorban is elsőként...","id":"20180531_aldi_facebook_messenger_chatbot_aldi_ugyfelszolgalat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a270e609-d7de-4c48-97ff-6d905ea690a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_aldi_facebook_messenger_chatbot_aldi_ugyfelszolgalat","timestamp":"2018. május. 31. 07:02","title":"Már megint újít az Aldi, a magyar vásárlók már ki is próbálhatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok vezetői fogadták a kampánytámogatásaik elszámolását firtató kérdéseinket. Nézze végig a magyarázkodásaikat a lerázós sablonszövegtől a teljes önellentmondásig! ","shortLead":"Ha nem több milliárd forintnyi közpénz eltüntetéséről lenne szó, igazából nevetnénk a reakciókon, ahogy a kamupártok...","id":"20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b2b3a75-3558-4c95-b09e-4573584641af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5800f43e-7f83-4bda-8612-4ae6de53558a","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Nem_hiszem_hogy_takekoztatast_kell_adnom_onnek__szukszavuak_a_kamupartok","timestamp":"2018. május. 30. 06:30","title":"\"Nem kell tájékoztatást adnom önnek\" – így számolnak el a kamupártok a kampánypénzzel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú évek óta tartó jogi vita végére tett pontot szerdán a Kúria, mikor kimondta, nem kell kitakarni a tüntetésekről készült tudósításokban látható rendőrök arcát. ","shortLead":"Hosszú évek óta tartó jogi vita végére tett pontot szerdán a Kúria, mikor kimondta, nem kell kitakarni a tüntetésekről...","id":"20180530_Vegleges_dontes_nem_kell_kitakarni_a_tuntetesen_dolgozo_rendorok_arcat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78e8e67b-7c4a-47ff-a1fc-12a18b8c3821&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceaab71-cda2-4cd3-bea4-ac5b2b58d67d","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Vegleges_dontes_nem_kell_kitakarni_a_tuntetesen_dolgozo_rendorok_arcat","timestamp":"2018. május. 30. 16:12","title":"Végleges döntés: nem kell kitakarni a tüntetésen dolgozó rendőrök arcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52995703-c390-487d-b535-90a4fd443695","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA hivatalos fotósa, Bill Ingalls igyekezett biztonságos távolságba vinni a kameráját az indítóállomástól, de a kilövés nem kímélte a gépet.","shortLead":"A NASA hivatalos fotósa, Bill Ingalls igyekezett biztonságos távolságba vinni a kameráját az indítóállomástól, de...","id":"20180530_nasa_grace_muhold_space_x_falcon_9_raketa_canon_gep","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52995703-c390-487d-b535-90a4fd443695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417f9cbc-1e98-4ea4-8a0a-ba5993e59049","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_nasa_grace_muhold_space_x_falcon_9_raketa_canon_gep","timestamp":"2018. május. 30. 09:03","title":"Így néz ki egy fényképezőgép, amit túl közel vitt a fotós a Falcon 9-es rakétához + videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","shortLead":"Roseanne Barr tudja, milyen szitokszó üt igazán.","id":"20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=851b26aa-76c1-4278-860c-8d616bd282d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47f9c04-3c8c-4e54-b862-9b342527930c","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Kiados_sorosozassal_tarolta_le_a_Twittert_Trump_kedvenc_szinesznoje","timestamp":"2018. május. 30. 09:21","title":"Kiadós sorosozással tarolta le a Twittert Trump kedvenc színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af3abef8-ddb2-4552-895c-fd835c390572","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy Gázából kilőtt aknagránát még az övezet területén csapódott be, és megrongált egy elektromos elosztót. Az egyébként is csak akadozva működő áramszolgáltatás az övezet északi részén megszűnt, és az izraeliek nem sietnek az elosztó megjavításával.","shortLead":"Egy Gázából kilőtt aknagránát még az övezet területén csapódott be, és megrongált egy elektromos elosztót. Az egyébként...","id":"20180530_ejjel_is_raketaktol_volt_hangos_a_gazai_ovezet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af3abef8-ddb2-4552-895c-fd835c390572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3e45c4-ad6e-4ffa-84dd-a8b8552cf34a","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_ejjel_is_raketaktol_volt_hangos_a_gazai_ovezet","timestamp":"2018. május. 30. 08:41","title":"Éjjel is rakétáktól volt hangos a Gázai övezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]