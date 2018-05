Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétette a Magyar Orvosi Kamara elvárásait az egészségügy jelenét és jövőjét illető alapvető kérdésekben. Hat pontban foglalták össze követeléseiket.","shortLead":"Közzétette a Magyar Orvosi Kamara elvárásait az egészségügy jelenét és jövőjét illető alapvető kérdésekben. Hat pontban...","id":"20180529_A_halapenz_eltorleset_es_kotelezo_egeszsegtanoktatast_kovetelnek_az_orvosok_Kasler_Miklostol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c12bc05-b7bc-466f-bc58-3780c20a4432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6213c641-cdff-474a-93e1-5e9fbe57c008","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_A_halapenz_eltorleset_es_kotelezo_egeszsegtanoktatast_kovetelnek_az_orvosok_Kasler_Miklostol","timestamp":"2018. május. 29. 16:27","title":"A hálapénz eltörlését és kötelező egészségtan-oktatást követelnek az orvosok Kásler Miklóstól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74318b72-3c83-411a-83e6-cffddba57dff","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eric Greitens, Missouri kormányzója kedden este jelentette be, hogy pénteki hatállyal lemond a posztjáról, elkerülendő az eltávolítását célzó alkotmányos eljárás (impeachment) megindítását.\r

\r

","shortLead":"Eric Greitens, Missouri kormányzója kedden este jelentette be, hogy pénteki hatállyal lemond a posztjáról, elkerülendő...","id":"20180530_lemondott_a_kormanyzo_a_szex_es_kampanyfinanszirozasi_botrany","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74318b72-3c83-411a-83e6-cffddba57dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d71ef75-bd80-4760-a7c5-bc8fe083c2f7","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_lemondott_a_kormanyzo_a_szex_es_kampanyfinanszirozasi_botrany","timestamp":"2018. május. 30. 05:53","title":"Belebukott a kormányzó a szex- és kampányfinanszírozási botrányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben a mentőautó az oldalára borult, két mentőápoló megsérült. \r

","shortLead":"A balesetben a mentőautó az oldalára borult, két mentőápoló megsérült. \r

","id":"20180531_mento_karambolozott_budan_torlodas_varhato","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e448e277-e875-48b5-8cba-8f8613752ded","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_mento_karambolozott_budan_torlodas_varhato","timestamp":"2018. május. 31. 06:18","title":"Mentő karambolozott Budán, torlódás várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"766f350a-efc3-4ec1-9076-629bfc96e291","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tizenkét millió forinttal többet ittak tavaly Tibi atya kocsmáiban, így egy év alatt majdnem 20 millió forint profitot termelt a cég.","shortLead":"Tizenkét millió forinttal többet ittak tavaly Tibi atya kocsmáiban, így egy év alatt majdnem 20 millió forint profitot...","id":"20180531_A_nyereseget_es_az_adossagat_is_megduplazta_Tibi_atya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=766f350a-efc3-4ec1-9076-629bfc96e291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4758425-ec65-418b-a226-524978fc2c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_A_nyereseget_es_az_adossagat_is_megduplazta_Tibi_atya","timestamp":"2018. május. 31. 09:15","title":"A nyereségét és az adósságát is megduplázta Tibi atya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az állami 1,15 milliárdból felújított Klebelsberg Kastélyról szóló cikkünk megjelenése előtt nem akart válaszolni, utólag viszont már hárít és visszatámad Varga Mihály pénzügyminiszter. Szerinte teljesen rendben van, hogy egy magáncég jól menő szállodát üzemeltet a kastélyban, az oktatási és kulturális központnak szánt Klebelsberg emlékházat pedig lagziknak adják ki.","shortLead":"Az állami 1,15 milliárdból felújított Klebelsberg Kastélyról szóló cikkünk megjelenése előtt nem akart válaszolni...","id":"20180531_A_mindig_higgadt_Varga_Mihaly_vagdalkozva_magyarazza_a_kastelyugyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03233d2c-0dfc-4c14-91ad-44b46b737105","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_A_mindig_higgadt_Varga_Mihaly_vagdalkozva_magyarazza_a_kastelyugyet","timestamp":"2018. május. 31. 12:36","title":"A mindig higgadt Varga Mihály vagdalkozva magyarázza a kastélyügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2210cde3-2efd-460e-9be5-3779dad92787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dúrótól a parlamenti mandátumát is elvehetik. Toroczkai június 23-án zászlót bont, ami nehezen értelmezhető másképp, mint hogy szakad a Jobbik.","shortLead":"Dúrótól a parlamenti mandátumát is elvehetik. Toroczkai június 23-án zászlót bont, ami nehezen értelmezhető másképp...","id":"20180529_Kizartak_Duro_Dorat_a_Jobbik_frakciobol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2210cde3-2efd-460e-9be5-3779dad92787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c97df84-c507-4a1f-b41b-a1014a2fc5b4","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Kizartak_Duro_Dorat_a_Jobbik_frakciobol","timestamp":"2018. május. 29. 18:51","title":"Kizárták Dúró Dórát a Jobbik-frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"77 százalékkal nőttek a személyi jellegű ráfordítások a Puskás Futball Club Kft.-nél.\r

","shortLead":"77 százalékkal nőttek a személyi jellegű ráfordítások a Puskás Futball Club Kft.-nél.\r

","id":"20180530_megugrottak_a_fizetesek_a_felcsutnal","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbcdde94-875d-4e1a-b340-b2dbd9106ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6d5fc51-9cb8-4563-b44c-276dba7f66fe","keywords":null,"link":"/kkv/20180530_megugrottak_a_fizetesek_a_felcsutnal","timestamp":"2018. május. 30. 07:23","title":"Durván megugrottak a fizetések a Felcsútnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milliárdos szerint Roseanne Barr, aki Trump nagy kedvence megjegyzéseivel megsértette a holokauszt túlélőit.","shortLead":"A milliárdos szerint Roseanne Barr, aki Trump nagy kedvence megjegyzéseivel megsértette a holokauszt túlélőit.","id":"20180530_Soros_visszaszolt_Trump_kedvenc_szinesznojenek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbb8859-f74d-47ef-ac25-c233faa62785","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_Soros_visszaszolt_Trump_kedvenc_szinesznojenek","timestamp":"2018. május. 30. 09:41","title":"Soros visszaszólt Trump kedvenc színésznőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]