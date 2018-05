Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4fca4e1-8436-457d-9e1b-7720c5faf56e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 511 forintos árral Bukarestet és Prágát előztük meg.","shortLead":"Az 511 forintos árral Bukarestet és Prágát előztük meg.","id":"20180530_Az_angolok_rajottek_Budapesten_a_legolcsobb_a_sor_Europaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4fca4e1-8436-457d-9e1b-7720c5faf56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ba2cb5-35e4-48e2-8c18-215e94f6a341","keywords":null,"link":"/elet/20180530_Az_angolok_rajottek_Budapesten_a_legolcsobb_a_sor_Europaban","timestamp":"2018. május. 30. 18:40","title":"Az angolok rájöttek: Budapesten a legolcsóbb a sör Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó az európai vásárlókról sem feledkezik meg, de a Model 3 csak késve érkezik az öreg kontinensre. ","shortLead":"Az amerikai gyártó az európai vásárlókról sem feledkezik meg, de a Model 3 csak késve érkezik az öreg kontinensre. ","id":"20180530_europa_tesla_model_3_villanyauto_elektromos_akkumulator_elon_musk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6b63f5b-8fc6-4735-a247-30de1dc0f0ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e79439-bd84-4e0e-b7e3-1848312310de","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_europa_tesla_model_3_villanyauto_elektromos_akkumulator_elon_musk","timestamp":"2018. május. 30. 08:31","title":"Európába jön az olcsó Tesla, de még várnunk kell rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói töltötték meg a közgyűlés üléstermét. Márki-Zay hívei szerint a fideszes többségű képviselő-testület csődbe akarja vinni a várost, hogy aztán a polgármesterre kenhessék. Megjelent Lázár János is, aki lefixált egy találkozót a polgármesterrel. Videós stábunk végig követte az eseményeket. ","shortLead":"Hódmezővásárhely polgárai kedden megszállták a városházát: a polgármester Márki-Zay Péter és a Fidesz támogatói...","id":"20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55a0c33a-f57d-4115-9dab-7910b25f76d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37e091aa-8224-487c-9ec5-5508f229f446","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Csodbe_akarjak_vinni_a_varost_es_a_fo_karmester_dr_Lazar_Janos","timestamp":"2018. május. 30. 14:00","title":"\"Csődbe akarják vinni a várost, és a fő karmester dr. Lázár János\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt jó ötlet az altatóra fogni a rasszista tweetet.","shortLead":"Nem volt jó ötlet az altatóra fogni a rasszista tweetet.","id":"20180530_Az_altatojat_okolja_a_szineszno_a_rasszizmusert_a_gyogyszergyar_nem_is_adhatott_volna_jobb_valaszt","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69de6c7e-ac6a-4ad4-b5e1-3007a1a9e36f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Az_altatojat_okolja_a_szineszno_a_rasszizmusert_a_gyogyszergyar_nem_is_adhatott_volna_jobb_valaszt","timestamp":"2018. május. 30. 17:59","title":"Az altatóját okolja a színésznő a rasszizmusért, a gyógyszergyár nem is adhatott volna jobb választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Lonely Planet kávéházkalauzába a budapesti Madal Cafe, a Kontakt és a My Little Melbourne került be.","shortLead":"A Lonely Planet kávéházkalauzába a budapesti Madal Cafe, a Kontakt és a My Little Melbourne került be.","id":"20180529_Harom_budapesti_kavezo_is_a_vilag_legjobbjai_kozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d698af23-7a46-4252-9dc9-70254b049fd6","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Harom_budapesti_kavezo_is_a_vilag_legjobbjai_kozott","timestamp":"2018. május. 29. 17:21","title":"Három budapesti kávézó is a világ legjobbjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arkagyij Babcsenkón kívül 30 orosz ellenzéki politikus neve szerepelt egy listán, akiket likvidáltatni akartak. A listát az újságíró meggyilkolásának megrendezésével sikerült megszerezni. ","shortLead":"Arkagyij Babcsenkón kívül 30 orosz ellenzéki politikus neve szerepelt egy listán, akiket likvidáltatni akartak...","id":"20180531_30_orosz_ellenzeki_eletet_mentette_meg_az_ujsagiro_aki_eljatszotta_a_sajat_halalat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907dab75-6e23-41ca-8f21-df79fa1bfecb","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_30_orosz_ellenzeki_eletet_mentette_meg_az_ujsagiro_aki_eljatszotta_a_sajat_halalat","timestamp":"2018. május. 31. 13:28","title":"30 orosz ellenzéki életét mentette meg az újságíró, aki eljátszotta a saját halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre, miután másnap lejár a határidő a már korábban bejelentett vámtarifa-emelés mentesítésére – értesült a The Wall Street Journal. ","shortLead":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre...","id":"20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b6110d-c816-4483-8d8c-3d8ed8963ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","timestamp":"2018. május. 31. 05:18","title":"WSJ: Tényleg jönnek az amerikai védővámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21eeb0e9-7c0c-4bc0-8c6b-92c3a60fd522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Stadion, sportpálya, fürdő és uszoda mellé még egy újabb uszodát kaphat Kisvárda.","shortLead":"Stadion, sportpálya, fürdő és uszoda mellé még egy újabb uszodát kaphat Kisvárda.","id":"20180530_Meg_egy_sokadik_sportletesitmenyt_kap_Sesztak_Miklos_varosa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21eeb0e9-7c0c-4bc0-8c6b-92c3a60fd522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c000d09f-fa23-4222-a771-76a62b4b07b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Meg_egy_sokadik_sportletesitmenyt_kap_Sesztak_Miklos_varosa","timestamp":"2018. május. 30. 17:59","title":"Még egy sokadik sportlétesítményt kap Seszták Miklós városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]