Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d4456b0-dbaf-46b1-939d-208ae945d041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ízekre szedte a Stop Soros törvénycsomagot a nemzetközi jogász, a kormány javaslata számos kérdést felvetett benne. ","shortLead":"Ízekre szedte a Stop Soros törvénycsomagot a nemzetközi jogász, a kormány javaslata számos kérdést felvetett benne. ","id":"20180530_Nagy_Boldizsar_Szegyellem_magam_egykori_tanitvanyaim_miatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d4456b0-dbaf-46b1-939d-208ae945d041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0e61ba-63a8-4e35-ae35-a29b252debd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Nagy_Boldizsar_Szegyellem_magam_egykori_tanitvanyaim_miatt","timestamp":"2018. május. 30. 15:26","title":"Nagy Boldizsár: \"Szégyellem magam egykori tanítványaim miatt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg a Debreceni Egyetem és a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft., amikor 2016 áprilisában kitiltott egy LMBTQI témájú kerekasztal-beszélgetést az Egyetemről – mondta ki jogerősen az Egyenlő Bánásmód Hatóság, amely 100 ezer Ft bírságot szabott ki az Egyetemre.","shortLead":"Szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg a Debreceni...","id":"20180531_Melegeket_diszkriminaltak_megbirsagoltak_a_Debreceni_Egyetemet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997c0cc7-57c4-4862-bda5-acf11c82c1d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Melegeket_diszkriminaltak_megbirsagoltak_a_Debreceni_Egyetemet","timestamp":"2018. május. 31. 10:29","title":"Melegeket diszkrimináltak, megbírságolták a Debreceni Egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember rosszul lett és összeesett az Üllői úton, a segítségére siető rendőrök újraélesztették.","shortLead":"Egy ember rosszul lett és összeesett az Üllői úton, a segítségére siető rendőrök újraélesztették.","id":"20180530_Villamosmegalloban_mentettek_eletet_a_rendorok_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dee15f93-5d39-4381-a084-5a72ff9514b0","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Villamosmegalloban_mentettek_eletet_a_rendorok_Budapesten","timestamp":"2018. május. 30. 14:28","title":"Villamosmegállóban mentettek életet a rendőrök Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos magyar fogyasztó 82,9 ezer forintot költött el havonta 2017-ben, ami reálértéken 5,1 százalékkal több, mint a 2016-os érték. A legtöbbet a rezsi és az étel viszi el, a többletköltés elsősorban szórakozásra és okostelefonokra ment.","shortLead":"Egy átlagos magyar fogyasztó 82,9 ezer forintot költött el havonta 2017-ben, ami reálértéken 5,1 százalékkal több, mint...","id":"20180531_Tavaly_tobb_jutott_italra_es_okostelefonra__ennyit_kolt_a_magyar_havonta","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77565d26-7b2f-405f-a888-1e693303f53d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e37a1a37-1761-4479-b33c-6b88aa7ba2b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Tavaly_tobb_jutott_italra_es_okostelefonra__ennyit_kolt_a_magyar_havonta","timestamp":"2018. május. 31. 09:48","title":"Tavaly több jutott italra és okostelefonra – ennyit költ a magyar havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre, miután másnap lejár a határidő a már korábban bejelentett vámtarifa-emelés mentesítésére – értesült a The Wall Street Journal. ","shortLead":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre...","id":"20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b6110d-c816-4483-8d8c-3d8ed8963ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","timestamp":"2018. május. 31. 05:18","title":"WSJ: Tényleg jönnek az amerikai védővámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce602314-cd76-4cd2-836b-e64226599205","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Budapesten először rendezik meg a volt szocialista országok ellenkultúrájáról szóló dokumentumfilmek fesztiválját. A Courage Parevón láthatunk filmeket a hanglemezek csempészetéről, a VHS-ek elterjedéséről a szocializmusban, a tiltott irodalom terjesztéséről és Chuck Norris román szinkronjáról is. ","shortLead":"Budapesten először rendezik meg a volt szocialista országok ellenkultúrájáról szóló dokumentumfilmek fesztiválját...","id":"20180530_Itt_egy_remek_program_azoknak_akiknek_nem_tetszik_a_rendszer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce602314-cd76-4cd2-836b-e64226599205&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af80998e-4f3c-467e-b8b1-1f257989e404","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Itt_egy_remek_program_azoknak_akiknek_nem_tetszik_a_rendszer","timestamp":"2018. május. 30. 10:51","title":"Itt egy remek program azoknak, akiknek nem tetszik a rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b75be13-3e9e-4e87-b4d3-73ef1abc3548","c_author":"G. M.","category":"kultura","description":"Őfelsége újságíróinak jár a jutalom – ezzel kecsegteti a sajtómunkásokat a Figyelő, amely az újságírói kamara ötletéről ír. Bár lehet, sok adófizető érti ezt majd úgy, hogy a fideszes médiagépezet leghűségesebb munkatársainak is ők fizethetik a jövőben az extra javadalmazást.","shortLead":"Őfelsége újságíróinak jár a jutalom – ezzel kecsegteti a sajtómunkásokat a Figyelő, amely az újságírói kamara ötletéről...","id":"20180531_Bayer_Zsolt_120_ezer_forintos_nyugdijpotleka_mar_a_csoben_van","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b75be13-3e9e-4e87-b4d3-73ef1abc3548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"defd7011-3c43-43bd-8032-89b29551c598","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Bayer_Zsolt_120_ezer_forintos_nyugdijpotleka_mar_a_csoben_van","timestamp":"2018. május. 31. 10:40","title":"Bayer Zsolt 120 ezer forintos nyugdíjpótléka már a csőben van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d697d8f5-3f54-4c9c-8630-1406ce49ae19","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy májusban nyílt budapesti kiállításon ismertük meg Stefan Bremer finn fotográfus munkáit. Bremer azt vizsgálta, hogy milyen emlékeket őriznek telefonjaikon az Európába érkező menekültek. A mobil egy menekült legfontosabb tárgya, a tengeren hánykódás nehéz óráinak és az otthon hagyott családtagoknak a fájó emlékét is konzerválja. Stefan Bremerrel ezekről a digitálisan őrzött életekről beszélgettünk, és arról, hogy ez miként kapcsolódik a művészi hitvallásához.","shortLead":"Egy májusban nyílt budapesti kiállításon ismertük meg Stefan Bremer finn fotográfus munkáit. Bremer azt vizsgálta...","id":"20180529_Emberi_lenykent_kotelessegem_reagalni_a_hulye_politikai_dontesekre","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d697d8f5-3f54-4c9c-8630-1406ce49ae19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b15e44-5935-47fd-942e-5733c4dec147","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Emberi_lenykent_kotelessegem_reagalni_a_hulye_politikai_dontesekre","timestamp":"2018. május. 29. 20:00","title":"\"Emberi lényként kötelességem reagálni a hülye politikai döntésekre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]