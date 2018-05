Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltóknak több sérültet is az emeletes busz tetejéről kellett lehozniuk, hogy a mentő kórházba tudja vinni őket.","shortLead":"A tűzoltóknak több sérültet is az emeletes busz tetejéről kellett lehozniuk, hogy a mentő kórházba tudja vinni őket.","id":"20180531_ferihegy_emeletes_busz_baleset_magassagkorlatozo_kapu_tuzoltok_langlovagok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8059b7bd-6574-4dec-809e-e4b6751c901d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_ferihegy_emeletes_busz_baleset_magassagkorlatozo_kapu_tuzoltok_langlovagok","timestamp":"2018. május. 31. 09:16","title":"Fotók: Így mentették a tűzoltók a Ferihegynél összeroncsolódott emeletes busz sérültjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a089b9cd-e959-46e4-997c-47cee7c8bd17","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Vannak olyan iparágak, szituációk és cégtípusok, ahol a sokak által kedvelt online megmondóemberek helyett hatékonyabb a szűkebb területre specializálódott, úgynevezett microinfluencerekre bízni az üzenetek terítését.","shortLead":"Vannak olyan iparágak, szituációk és cégtípusok, ahol a sokak által kedvelt online megmondóemberek helyett hatékonyabb...","id":"20180529_Hogyan_lehetnek_a_dolgozok_egy_marka_hirvivoi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a089b9cd-e959-46e4-997c-47cee7c8bd17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9865297-3d99-4c31-bd8c-db9632ae738a","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180529_Hogyan_lehetnek_a_dolgozok_egy_marka_hirvivoi","timestamp":"2018. május. 29. 13:15","title":"Hogyan lehetnek a dolgozók egy márka hírvivői?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az osztrák politikus szerint a \"Stop Soros\" Putyinnak a civil szféra elleni törvényének mintáját követi, és szembemegy az európai értékekkel.","shortLead":"Az osztrák politikus szerint a \"Stop Soros\" Putyinnak a civil szféra elleni törvényének mintáját követi, és szembemegy...","id":"20180530_Weidenholzer_Ki_kell_dobni_Orbant_es_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e09b8d1-d035-4d9d-b25c-b6997beced5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Weidenholzer_Ki_kell_dobni_Orbant_es_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. május. 30. 15:11","title":"Weidenholzer: Ki kell dobni Orbánt és a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Manfred Weber azoknak üzent, akik Orbánt \"rossz európainak\" nevezték, miután arról beszélt, hogy a liberális demokrácia eszméje kiürült.","shortLead":"Manfred Weber azoknak üzent, akik Orbánt \"rossz európainak\" nevezték, miután arról beszélt, hogy a liberális demokrácia...","id":"20180529_megvedte_orbant_az_europai_neppart_frakciovezetoje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceaa3015-e82b-427b-9beb-8dee892c3509&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ea7f58-d992-4b1e-a2af-d30c5fd6375f","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_megvedte_orbant_az_europai_neppart_frakciovezetoje","timestamp":"2018. május. 29. 17:40","title":"Most megvédte Orbánt az Európai Néppárt frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc8471a-d4f3-445e-b823-dcd5ad2b2c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most nyilvánosságra hozott számadatok szerint idén eddig összesen 333 déli csukabálnával végeztek, ebből 122 vemhes volt. Ahogy korábban, most is a tudományra hivatkoznak.","shortLead":"A most nyilvánosságra hozott számadatok szerint idén eddig összesen 333 déli csukabálnával végeztek, ebből 122 vemhes...","id":"20180530_122_vemhes_balnat_oltek_meg_a_japan_halaszok_a_tudomany_neveben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dc8471a-d4f3-445e-b823-dcd5ad2b2c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e053dc-0ede-47c3-8d07-2cb5a98b4aa3","keywords":null,"link":"/elet/20180530_122_vemhes_balnat_oltek_meg_a_japan_halaszok_a_tudomany_neveben","timestamp":"2018. május. 30. 18:54","title":"122 vemhes bálnát öltek meg a japán halászok \"a tudomány nevében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs válogatott úszója, így hivatalosan is kikerült a kiemelt edzőprogramból Shane Tusup, ezzel pedig nem jár neki a kiemelt trénereknek járó állami egymillió.","shortLead":"Nincs válogatott úszója, így hivatalosan is kikerült a kiemelt edzőprogramból Shane Tusup, ezzel pedig nem jár neki...","id":"20180531_Shane_Tusup_szegenyebb_lett_havi_egymillioval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0716215b-43bf-4423-b74f-4b621e87733e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Shane_Tusup_szegenyebb_lett_havi_egymillioval","timestamp":"2018. május. 31. 09:34","title":"Shane Tusup szegényebb lett havi egymillióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ae4065-90fe-4edd-9634-e8438e2a73c1","c_author":"Balavány György","category":"itthon","description":"Ha segíted az üldözötteket, elvihetnek a rendszer pribékjei. ","shortLead":"Ha segíted az üldözötteket, elvihetnek a rendszer pribékjei. ","id":"20180530_Most_szuletik_a_21_szazad_legaljasabb_magyarorszagi_torvenye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=75ae4065-90fe-4edd-9634-e8438e2a73c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141690a7-e22c-49c9-bf90-2a6f8dc3f5f9","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Most_szuletik_a_21_szazad_legaljasabb_magyarorszagi_torvenye","timestamp":"2018. május. 30. 12:15","title":"Most születik a 21. század legaljasabb magyarországi törvénye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c3c15ed-9fdc-479d-a297-a44d2b18d2a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat szerint nincs pénz az út megcsináltatására, és amúgy sem alkalmas az út a metrópótlók közlekedésére.","shortLead":"Az önkormányzat szerint nincs pénz az út megcsináltatására, és amúgy sem alkalmas az út a metrópótlók közlekedésére.","id":"20180530_Meg_de_mindig_meretes_katyukat_kerulegtnek_a_metropotlok_Kispesten","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c3c15ed-9fdc-479d-a297-a44d2b18d2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a98bde9-3363-406a-ad04-097fcf9730c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Meg_de_mindig_meretes_katyukat_kerulegtnek_a_metropotlok_Kispesten","timestamp":"2018. május. 30. 16:26","title":"Hónapok óta méretes kátyúkat kerülgetnek a metrópótlók Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]