Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"03382f73-ef3d-4519-8451-1042b5e9df44","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kaliforniai elektromosautó-gyártó tartja azt a növekedési ütemet, amit eddig csak olyan techcégek tudtak megcsinálni, mint a Facebook vagy az Apple.","shortLead":"A kaliforniai elektromosautó-gyártó tartja azt a növekedési ütemet, amit eddig csak olyan techcégek tudtak megcsinálni...","id":"20180529_automarkak_markaertek_topbrand_toyota_tesla_audi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03382f73-ef3d-4519-8451-1042b5e9df44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85c24e-3041-4ea2-bc78-a91e9bced505","keywords":null,"link":"/cegauto/20180529_automarkak_markaertek_topbrand_toyota_tesla_audi","timestamp":"2018. május. 29. 10:31","title":"Még a Toyota a legértékesebb autómárka, de a Tesla már utolérte az Audit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b11ccec-c43a-4f41-8076-b15a29c31199","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes kijelentést tett az Ericsson Magyarország keddi székházavatóján a kormányfő. ","shortLead":"Érdekes kijelentést tett az Ericsson Magyarország keddi székházavatóján a kormányfő. ","id":"20180529_Orban_atadott_egy_szekhazat_es_kozben_a_valosag_meghajlitasarol_beszelt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b11ccec-c43a-4f41-8076-b15a29c31199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b45e7b4-a34f-4528-8f62-dee80e677cba","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Orban_atadott_egy_szekhazat_es_kozben_a_valosag_meghajlitasarol_beszelt","timestamp":"2018. május. 29. 12:46","title":"Orbán átadott egy székházat, és közben a valóság meghajlításáról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ea6914-a6c2-4fdd-b43c-d1920498fe25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Alig 40 egyedről tudnak már csak a veszélyeztetett alfajból.","shortLead":"Alig 40 egyedről tudnak már csak a veszélyeztetett alfajból.","id":"20180529_Osszefog_a_Balkan_a_hiuz_megmenteseert","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14ea6914-a6c2-4fdd-b43c-d1920498fe25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"853535d1-62ff-4478-aaae-20291963ee04","keywords":null,"link":"/elet/20180529_Osszefog_a_Balkan_a_hiuz_megmenteseert","timestamp":"2018. május. 29. 14:12","title":"Összefog a Balkán a hiúz megmentéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c578914-3f03-4a97-8c84-f2bdf4b021c6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Dusanka fehér, de nem albínó. Európában valószínűleg sehol máshol nem született még ilyen különleges állat. ","shortLead":"Dusanka fehér, de nem albínó. Európában valószínűleg sehol máshol nem született még ilyen különleges állat. ","id":"20180530_nagyon_ritka_boleny_szuletett_a_belgradi_allatkertben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c578914-3f03-4a97-8c84-f2bdf4b021c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1fd34ea-2c3e-4b97-aa56-ba29c3f1b2e1","keywords":null,"link":"/elet/20180530_nagyon_ritka_boleny_szuletett_a_belgradi_allatkertben","timestamp":"2018. május. 30. 14:27","title":"Nagyon ritka bölény született a belgrádi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megelégelték a hamis profilokat és az álhírek terjesztőit, ezért egy hónapig egyáltalán nem fog működni a Facebook Pápua Új-Guineán. A döntéssel együtt egy érdekes kísérletbe is belevágnak. ","shortLead":"Megelégelték a hamis profilokat és az álhírek terjesztőit, ezért egy hónapig egyáltalán nem fog működni a Facebook...","id":"20180529_papua_uj_guinea_facebook_alhir_hamis_profil","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21efea33-9f8b-49a9-887f-9e6cddab90b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38b22c2-1bca-478c-97e2-b84f43afa0ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180529_papua_uj_guinea_facebook_alhir_hamis_profil","timestamp":"2018. május. 29. 10:58","title":"Annyira bepöccent egy ország a Facebookra, hogy egy hónapra teljesen kikapcsolják, de az is lehet, hogy örökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Jelentősen visszavágná az Európai Bizottság a Magyarországnak szánt felzárkóztatási támogatásokat 2020 után, a kérdés az lesz, a veszteséget mennyire hárítja át az állam a magyar lakosságra.","shortLead":"Jelentősen visszavágná az Európai Bizottság a Magyarországnak szánt felzárkóztatási támogatásokat 2020 után, a kérdés...","id":"20180529_Kevesebb_penzt_szan_Brusszel_Magyarorszagnak_Meszaros_Lorinc_is_megerzi","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff40fa4f-2118-400e-b847-6c7a1ebc5fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Kevesebb_penzt_szan_Brusszel_Magyarorszagnak_Meszaros_Lorinc_is_megerzi","timestamp":"2018. május. 29. 17:43","title":"Kevesebb pénzt szán Brüsszel Magyarországnak, Mészáros Lőrinc is megérzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d4456b0-dbaf-46b1-939d-208ae945d041","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ízekre szedte a Stop Soros törvénycsomagot a nemzetközi jogász, a kormány javaslata számos kérdést felvetett benne. ","shortLead":"Ízekre szedte a Stop Soros törvénycsomagot a nemzetközi jogász, a kormány javaslata számos kérdést felvetett benne. ","id":"20180530_Nagy_Boldizsar_Szegyellem_magam_egykori_tanitvanyaim_miatt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d4456b0-dbaf-46b1-939d-208ae945d041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b0e61ba-63a8-4e35-ae35-a29b252debd9","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Nagy_Boldizsar_Szegyellem_magam_egykori_tanitvanyaim_miatt","timestamp":"2018. május. 30. 15:26","title":"Nagy Boldizsár: \"Szégyellem magam egykori tanítványaim miatt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem éppen a legolvasottabb időszakot választották a helyreigazítás megjelentetésére.","shortLead":"Nem éppen a legolvasottabb időszakot választották a helyreigazítás megjelentetésére.","id":"20180530_mti_magyar_helsinki_bizottsag_os","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8395813-6ed2-4d25-8bde-77d320fd6ab2","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_mti_magyar_helsinki_bizottsag_os","timestamp":"2018. május. 30. 05:26","title":"Elismerte az MTI, hogy hazugságokat tett közzé a Magyar Helsinki Bizottságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]