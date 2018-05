Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ad3fb5ea-eb59-47ec-9371-6d364b9d1d28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás márka minden trükköt bevet annak érdekében, hogy csökkentse új modellje légellenállását. ","shortLead":"A négykarikás márka minden trükköt bevet annak érdekében, hogy csökkentse új modellje légellenállását. ","id":"20180531_audi_etron_visszapillanto_tukor_nelkul_villanyauto_elektromos_suv_akkumulator_aerodinamikus_kamera_oled","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad3fb5ea-eb59-47ec-9371-6d364b9d1d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be7d6d31-d1dc-46f6-8046-840dd25f0ab9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_audi_etron_visszapillanto_tukor_nelkul_villanyauto_elektromos_suv_akkumulator_aerodinamikus_kamera_oled","timestamp":"2018. május. 31. 10:21","title":"Ilyen se volt még: az új Audi már visszapillantó tükör nélkül is rendelhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Jelentősen visszavágná az Európai Bizottság a Magyarországnak szánt felzárkóztatási támogatásokat 2020 után, a kérdés az lesz, a veszteséget mennyire hárítja át az állam a magyar lakosságra.","shortLead":"Jelentősen visszavágná az Európai Bizottság a Magyarországnak szánt felzárkóztatási támogatásokat 2020 után, a kérdés...","id":"20180529_Kevesebb_penzt_szan_Brusszel_Magyarorszagnak_Meszaros_Lorinc_is_megerzi","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a2c5edb-6f62-4151-a764-20e0badd5371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff40fa4f-2118-400e-b847-6c7a1ebc5fbe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180529_Kevesebb_penzt_szan_Brusszel_Magyarorszagnak_Meszaros_Lorinc_is_megerzi","timestamp":"2018. május. 29. 17:43","title":"Kevesebb pénzt szán Brüsszel Magyarországnak, Mészáros Lőrinc is megérzi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd4869e-7bba-4c74-b9b9-acd022090579","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A helyzet nem egyedi, a javítást pedig nem sietik el.","shortLead":"A helyzet nem egyedi, a javítást pedig nem sietik el.","id":"20180531_Kilyukadt_a_BajcsyZsilinszky_ut_a_metropotlok_alatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fd4869e-7bba-4c74-b9b9-acd022090579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b132a5-7fb3-4100-ba7c-285896171f27","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180531_Kilyukadt_a_BajcsyZsilinszky_ut_a_metropotlok_alatt","timestamp":"2018. május. 31. 12:48","title":"Kilyukadt a Bajcsy-Zsilinszky út a metrópótlók alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa76a46-354b-4ead-9f08-981264a6a6df","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Mire jó a digitális ügyintézés az állami adminisztrációban? Mire jók az olyan okos automatizmusok, mint például egy számlázóprogramban a tömeges számlakiállítás, fizetési értesítés és a cégadatok automatikus kitöltése? Hogyan használható mindez arra, hogy egy ország állampolgárainak ügyintézését jelentősen meggyorsítsa és leegyszerűsítse? Gépek vezérelte intelligens megoldások a Baltikumtól Magyarországig.","shortLead":"Mire jó a digitális ügyintézés az állami adminisztrációban? Mire jók az olyan okos automatizmusok, mint például...","id":"20180525_Az_adobevallastol_a_szamlazasig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fa76a46-354b-4ead-9f08-981264a6a6df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03030f8-5404-46e8-9e73-8f40828bbb08","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180525_Az_adobevallastol_a_szamlazasig","timestamp":"2018. május. 30. 07:25","title":"Az adóbevallástól a számlázásig – okos automatizmusok az állampolgárok szolgálatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kenyai Filmügyi Tanács külön engedélyhez köti, hogy valaki videót tegyen közzé az interneten. Aki ezt megszegi, súlyos büntetésre számíthat.","shortLead":"A kenyai Filmügyi Tanács külön engedélyhez köti, hogy valaki videót tegyen közzé az interneten. Aki ezt megszegi...","id":"20180530_videozas_betiltasa_video_posztolasa_engedely_cenzura_kenya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9d6aba-a3cb-4439-be99-567daa98dce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_videozas_betiltasa_video_posztolasa_engedely_cenzura_kenya","timestamp":"2018. május. 30. 11:03","title":"Ez nem vicc(es): van egy ország, ahol \"jogosítványhoz\" kötik, hogy valaki videót töltsön fel az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d697d8f5-3f54-4c9c-8630-1406ce49ae19","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Egy májusban nyílt budapesti kiállításon ismertük meg Stefan Bremer finn fotográfus munkáit. Bremer azt vizsgálta, hogy milyen emlékeket őriznek telefonjaikon az Európába érkező menekültek. A mobil egy menekült legfontosabb tárgya, a tengeren hánykódás nehéz óráinak és az otthon hagyott családtagoknak a fájó emlékét is konzerválja. Stefan Bremerrel ezekről a digitálisan őrzött életekről beszélgettünk, és arról, hogy ez miként kapcsolódik a művészi hitvallásához.","shortLead":"Egy májusban nyílt budapesti kiállításon ismertük meg Stefan Bremer finn fotográfus munkáit. Bremer azt vizsgálta...","id":"20180529_Emberi_lenykent_kotelessegem_reagalni_a_hulye_politikai_dontesekre","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d697d8f5-3f54-4c9c-8630-1406ce49ae19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b15e44-5935-47fd-942e-5733c4dec147","keywords":null,"link":"/kultura/20180529_Emberi_lenykent_kotelessegem_reagalni_a_hulye_politikai_dontesekre","timestamp":"2018. május. 29. 20:00","title":"\"Emberi lényként kötelességem reagálni a hülye politikai döntésekre\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0897e52-f030-44b1-8c09-7e9289e1e523","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jelentősen bővítik a fizetős övezetet a XI. és a XIV. kerületben is. Az V. kerületben jön az 525 forintos parkolási díj.","shortLead":"Jelentősen bővítik a fizetős övezetet a XI. és a XIV. kerületben is. Az V. kerületben jön az 525 forintos parkolási díj.","id":"20180530_meg_tobben_helyen_kell_majd_fizetni_a_parkolasert_zugloban_es_ujbudan_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0897e52-f030-44b1-8c09-7e9289e1e523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"268d6efb-ba40-45e5-8a40-5cca92ad13eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_meg_tobben_helyen_kell_majd_fizetni_a_parkolasert_zugloban_es_ujbudan_is","timestamp":"2018. május. 30. 11:15","title":"Még többen helyen kell majd fizetni a parkolásért Zuglóban és Újbudán is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédők szerint a magyar kormány mindennél jobban elkötelezett, hogy Magyarország legyen Európában az az ország, amely a lehető legkegyetlenebbül bánik a menedékkérőkkel és menekültekkel. ","shortLead":"A jogvédők szerint a magyar kormány mindennél jobban elkötelezett, hogy Magyarország legyen Európában az az ország...","id":"20180529_amnesty_stop_soros_kegyetlen_kiserlet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0d2a40b-3524-41b0-8baf-9b2106a9b117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48708498-7164-43d1-aeb1-9624aab18fa3","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_amnesty_stop_soros_kegyetlen_kiserlet","timestamp":"2018. május. 29. 21:23","title":"Amnesty: A Stop Soros kegyetlen kísérlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]