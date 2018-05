Azok, akik becsületesek, a NAV ügyfélbarát arcával fognak találkozni, akiknek máson jár az eszük, a NAV kegyetlenségével

– mondta Tállai András 2016-ban, amikor meghirdette az ügyfélbarát adó- és vámhivatalt. Azt várta beosztottjaitól, hogy legyen gyorsabb és kevesebb az adminisztráció, a bírságolás helyett pedig a segítő együttműködésre helyezzék a hangsúlyt. "Ezt a munkát a jövőben más hozzáállással kell végezni, ezt úgy hívják, ügyfélbarát" – mutatott irányt a Vida Ildikó lemondása után NAV-elnökké avanzsált, kormánybiztosból lett nemzetgazdasági miniszterhelyettes.

Változtattak a tájékoztatáson, segítettek az ellenőrzésben, elektronikus ügyintézést szorgalmaztak, bevezették a kezdő vállalkozók mentorálási programját és a támogató eljárást. Ez utóbbi lényege, hogy ha valaki nem szándékosan nem fizeti be az adót, hanem hibázik, elfelejti, önrevízióban, minimális pótlékkal rendezheti a tartozását. A NAV tájékoztatása szerint ez főleg a könyvelő nélküli mikrovállalkozásoknak jelent segítséget, és azoknak, akiknek cége évente 10 millió forintnál kevesebb bevételt ér el.

A vállalkozásoknál a legnagyobb változást az jelentette, hogy az adóhatóság minősíti ezeket, és a jó adózók kedvezményt kapnak. A vállalkozásokat a NAV 3 kategóriába sorolja: megbízható, átlagos és kockázatos. Jó adózó az a vállalkozás lehet, amelyik legalább 3 éve működik, 5 évre visszamenőleg nem volt 3 százaléknál nagyobb adókülönbözete és félmillió forintnál nagyobb adótartozása. Náluk az adóhivatali ellenőrzés legfeljebb 180 nap lehet, és hamarabb visszautalják nekik az áfát is.

Tabletjük van, de A4-es papírra körmölnek indigóval

"Ha nem csinál semmit, akkor is minősített adózó lehet" – kritizálta egy könyvkereskedő a rendszert a hvg.hu-nak. Példaként említette, hogy már azzal is jó adózó lehet valaki, hogy évente alig fél tucat számlát bocsát ki, míg az a vállalkozó, aki 20 embert foglalkoztat, de egyszer késve fizet adót, elesik a kedvezményektől.

"Ennek nem sok értelme van"

– fakadt ki. Szerinte az adminisztrációs terhe sem lett kevesebb, és az ügyeit sem tudja gyorsabban intézni, mint korábban, "ha valamit megszüntetnek, gyorsan kitalálnak helyette valami mást". Annak örül, hogy szinte mindent lehet már elektronikusan intézni, a gond szerinte csak az, hogy egy átlagos vállalkozó kevés informatikai ismerettel erre képtelen, "könyvelő kell". A legnagyobb hiányosságot abban látja, hogy a tisztességes vállalkozókat nem sikerül megvédeni: "nehezen hihető, hogy az a konkurensem, akinek évek óta 5 ember dolgozik, napi két órában, egyszer sem kap ellenőrzést, míg nálam évente legalább kétszer megjelenik a NAV".

Egy másik, fővárosi vállalkozót éppen akkor értünk utol telefonon, amikor a revizorok becsukták maguk után az üzletajtót. "Négy héten belül ez már a második ellenőrzés volt" – mesélte. Az első alkalommal hiányt találtak a kasszában, jegyzőkönyvet vettek fel, ezúttal minden rendben volt. "Megnézték a pénztárgép tartalmát, a naplót. Azt tapasztaltam, hogy ha kapnak nyugtát, minden rendben van, ellenkező esetben viszont kekeckedések egész sora következik.

Nem lett a NAV se jobb, se rosszabb, ugyanúgy megbírságolnak, mint eddig"

– összegezte véleményét. Annyi változást észrevett, hogy már táblagép van a revizorok hóna alatt, mint kiderült, teljesen feleslegesen: "megkérdeztem, hogy miért nem használják a gépeket, azt felelték, azokon nem lehet lekérni az adatokat. A jegyzőkönyv A4-es papírra, indigóval készült, nyomorúságos körülmények között". Kifogásolta azt is, hogy hiába érdeklődött, mire számítson a korábbi hiányossága miatt, nem tudtak válaszolni. Az ügyeket ugyanis nem ellenőrök, hanem jogászok bírálják el. "Damoklész kardja van a fejem fölött" – sóhajtott.

"Nálunk alapkövetelmény volt, hogy a jó kapcsolatra, az ügyfélbarátságra törekedjünk" – ezt már olyan jogászból lett vállalkozó mondta a hvg.hu-nak, aki korábban a NAV jogi főosztályán dolgozott. "Rengeteg eset volt, hogy a határozatainkat elmagyaráztuk telefonon vagy személyesen, vagy segítettünk a jogszabályok értelmezésében" – sorolta. Ennek ellenére a legtöbb vállalkozónak még mindig görcsbe rándul a gyomra, ha egy levélen meglátja, hogy a NAV a feladó. Egy tanácsadó cég tulajdonosa például azt mesélte, náluk egy könyvelési hiba miatt inkasszóztak, "még a telephelyre is kijöttek megnézni, mit lehet lefoglalni. Két idősebb hölgy volt, nem kellemetlenkedtek. Önellenőrzést csináltunk, végül a büntetések és a késedelmi kamatok jó részét be se kellett fizetnünk, méltányosságból. Szóval, ahhoz képest, hogy már leltározni jöttek, teljesen jól jöttünk ki belőle".

Mit tegyünk, ha kopog az adóellenőr?

Az általunk megkérdezett vállalkozók szerint "ügyintézője és ügye válogatja", hogy mennyire ügyfélbarát a NAV. Ezt erősítette meg Csüllög Balázs, az RSM Hungary adótanácsadója is, szerinte még mindig nincs egységes szemléletmód,

továbbra is sok múlik az ügyintéző hozzáállásán.

Úgy látja: az irány jó, a kommunikáció javult, az elektronikus kapcsolattartás a kezdeti nehézségek ellenére egyszerűbb és közvetlenebb, a tájékoztatáson lenne még mit javítani. "A NAV honlapján közzétett adózással összefüggő tájékoztatókat laikusként nehéz értelmezni, és ezek ritkán frissülnek, pedig fontosak, mert segítik az önkéntes jogkövetést és a tájékoztatók szerint eljáró adózók mentesülhetnek az esetleges jogkövetkezmények alól" – tette hozzá.

Az ellenőrzések célját inkább jogkövetési vizsgálatokkal törekszik megvalósítani a NAV. Ezek során az előírt adókötelezettségek teljesítését ellenőrizheti, adatot gyűjthet, a gazdasági események valódiságát vizsgálhatja az adóhatóság. Gyakrabban él a hivatal felhívással a mulasztások önkéntes pótlására, önellenőrzésre. Az utólagos adóellenőrzések ugyanakkor ritkábbak, de lényegesen koncentráltabbak lettek és az adózók helyzetét nehezíti a bizonyítási és jogorvoslati szabályok szigorodása.

Egy ingatlanvállalkozó szerint viszont "éppen itt van a kutya elásva", mert továbbra is vannak olyan vállalkozók, akiket a NAV munkatársai hivatalból nem ellenőriznek alaposan, "csak tessék-lássék, így ott csalnak, ahol tudnak. Ha haver vagy, nincs gond" – mondta.

Fehér Tamás, ügyvéd szerint is "a kép rendkívül vegyes": az adóhatóságot szorítja a megbízható adózókra irányadó, maximum 180 napos, és az új adóeljárási törvényben előirt, maximum 365 napos ellenőrzési határidő, mégis van olyan ügy, amelyben a hatóság 22 hónapja nem utalta vissza a vállalkozónak az áfát, mert a nemzetközi megkeresések elakadtak, és erről még csak nem is a vállalkozó tehet. De legalább a 4-5 évig húzódó eljárásoknak vége lett – összegzett az ügyvéd, aki szerint hiába a korábbi ígéret, a végrehajtásokban nem ismer pardont a NAV: "ha a végleges határozatot követő 15 napon belül az adózó nem rendezi a tartozását, akkor jó eséllyel számíthat arra, hogy a NAV már a 17. vagy a 18. napon inkasszálja a számláit". Győri Krisztina könyvelő szerint sokan azt sem tudják, noha fontos, hogy ha egy vállalkozásnak több bankszámlája is van, akkor kivétel nélkül mindegyikre, teljes összegben rákerül az inkasszó.

NAV: Vége a házmesterbarátságnak

A NAV szerint mindenképpen megérte az új rendszer bevezetése: az első évben több mint félmillió cég kapott minősített, 190 ezer megbízható, 35 ezer pedig kockázatos státuszt, a segítő ellenőrzéssel 2600 adózó úszta meg a büntetést. Több lett a bevétel is, összességében 456 milliárd forinttal hozott többet az államkasszának az ügyfélbarátság 2016-ban.

Kiemelték azt is, hogy az első évben nagyjából 25 ezer, régóta húzódó ellenőrzést sikerült lezárni. A revizorok összességében 488 milliárd forint eltitkolt adót tártak fel. Ott jelentek meg, ahol legalább 1 hónapig semmit sem ütöttek be az online pénztárgépbe, noha az üzlet nyitva volt.

Ezt meghallva Angyal József okleveles adószakértő a hvg.hu-nak úgy reagált, "azt hittem, menten padlót fogok". A szakember nem érti, hogy ezeknél a – zömmel kiskereskedelmi – cégeknél miért nem indultak korábban ellenőrzések. A kérdést gyorsan meg is válaszolta, "a NAV nem akar ügyfélbarát lenni". Szerinte "Tállai András munkája a NAV élén kudarc, kudarc hátán, sikernek kommunikálva". Példaként említette, hogy a volt NAV-vezér a hatóság ügyfélbarátságával indokolta tavaly év végén, hogy 2016-hoz képest 5 százalékkal több volt az adóbevétel. Csakhogy a szervezet 2017-es költségvetési tervezetében 10 százalékos bővülés szerepelt, "az 5 százalékos elmaradást sikerült növekedésként kommunikálni". Szerinte a jelenlegi rendszernek köze sincs az ügyfélbarátsághoz, valójában arról van szó, hogy Tállai András hivatalba lépésekor 4 ezer revizor hagyta ott a NAV-ot, "az ő fizetésüket megspórolva tudtak életpályamodellt hirdetni, ellenőrből viszont nem lett több, ezért kellettek a látszatintézkedések.

A NAV az összeomlás szélére került, az ellenőrzések nem működnek, már-már könyörögnek azért, hogy valaki, valamit valljon be".

Az adminisztrációs terhekkel is elégedetlen, hiányolja az ígért egyszerűsítést, úgy fogalmazott, "a régi kazánt nem lecserélték, hanem építettek mellé egy újat, ezt is lehet használni, meg azt is alapon". Pedig az adószakértő korábban 10 millió forintot ajánlott fel Tállai Andrásnak, ha ki tudja tölteni az adóbevallást, "azt se bántam volna, ha a NAV teljes apparátusa segít neki, de nem jött válasz" – nevette el magát.

Az adószakértő a kezdő vállalkozásoknak meghirdetett mentorprogramot is szemfényvesztésnek tartja, a törvényből ugyanis nem derül ki, hogy mikor tekinthető egy vállalkozás kezdőnek. "Ha Mészáros Lőrinc elindítja 168. vállalkozását, az kezdő vállalkozás? – tette fel a kérdést.

A "slusszpoén" szerinte mégis az, hogy Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter egy volt rendőrt, a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági vezetőjét, Sors Lászlót jelölte a szervezet élére.

"Hogy lehet ügyfélbarát az a hatóság, amelynek a vezetője egy volt rendőr?"

– tárta szét a karjait. Úgy látja, ami eddig legalább a kommunikáció szintjén megvalósult, annak most – Sors László esetleges kinevezésével – lőttek. "A bejelentés azt mutatja, hogy ez egy büntető hatóság, ami dermesztő, egész egyszerűen félelemmel tölt el" – tette hozzá Angyal József.