[{"available":true,"c_guid":"e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Számos ponton szigorít a kormány.","shortLead":"Számos ponton szigorít a kormány.","id":"20180529_Itt_az_Alaptorveny_modositasa_nem_sokat_lacafacazott_a_kormany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7e4e227-8749-4599-a96d-2fe3c1d9538e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c88a992-c0a5-4f46-8bb8-f785f5186677","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Itt_az_Alaptorveny_modositasa_nem_sokat_lacafacazott_a_kormany","timestamp":"2018. május. 29. 17:07","title":"Itt az Alaptörvény módosítása, nem sokat lacafacázott a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216aab3d-fed4-42d0-8cb1-706d1721ed0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitteren bukkant fel egy kép nemrég, ami rövid időn belül saját életre kelt. A fotón egy fiú és egy lány látható, de olyan zavarbaejtő helyzetben, hogy az ember nem is tudja hirtelen, ki ül és ki áll a képen.","shortLead":"A Twitteren bukkant fel egy kép nemrég, ami rövid időn belül saját életre kelt. A fotón egy fiú és egy lány látható, de...","id":"20180531_optikai_csalodas_illuzio_iroda_lany_fiu","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=216aab3d-fed4-42d0-8cb1-706d1721ed0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4c91de-d214-4283-82f0-a699696ed6f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_optikai_csalodas_illuzio_iroda_lany_fiu","timestamp":"2018. május. 31. 08:03","title":"Mutatunk egy fotót, de jól nézze meg: százezreket becsap az optikai csalódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jeff Goldblum hamarosan megjelenteti debütáló lemezét, amelyen megismerhetjük a Jurassic Park színészének zongoravirtuóz-oldalát. ","shortLead":"Jeff Goldblum hamarosan megjelenteti debütáló lemezét, amelyen megismerhetjük a Jurassic Park színészének...","id":"20180530_jeff_goldblum_jurassic_park_zene_zongora","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64032783-a810-4b77-9755-fd94c61d6c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa10559-42cf-44da-866c-ef3482e25447","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_jeff_goldblum_jurassic_park_zene_zongora","timestamp":"2018. május. 30. 13:55","title":"Kit érdekelnek a dínók, ha Jeff Goldblum zongorázni is tud?!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az osztrák politikus szerint a \"Stop Soros\" Putyinnak a civil szféra elleni törvényének mintáját követi, és szembemegy az európai értékekkel.","shortLead":"Az osztrák politikus szerint a \"Stop Soros\" Putyinnak a civil szféra elleni törvényének mintáját követi, és szembemegy...","id":"20180530_Weidenholzer_Ki_kell_dobni_Orbant_es_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e09b8d1-d035-4d9d-b25c-b6997beced5d","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Weidenholzer_Ki_kell_dobni_Orbant_es_a_Fideszt_az_Europai_Neppartbol","timestamp":"2018. május. 30. 15:11","title":"Weidenholzer: Ki kell dobni Orbánt és a Fideszt az Európai Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cb76e0-969b-4e95-8eeb-5beab8cf241d","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Alig egy hónap van hátra július 1-jéig, amikortól a vállalkozások az 1 millió helyett már a 100 ezer forintnál nagyobb összegű általános forgalmi adót (áfa) tartalmazó ügyleteiket is kötelesek lesznek bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). A digitális megoldásoknál maradva erre a legjobb módszer a számlázóprogram, az ugyanis a számla kibocsátásakor automatikusan, az interneten keresztül képes beküldeni a számla adatait a NAV rendszerébe. Bajban lehetnek azonban azok a vállalkozások, amelyek külföldi vagy túlságosan egyedi számlázóprogramot használnak. Lássuk, hogy miért.","shortLead":"Alig egy hónap van hátra július 1-jéig, amikortól a vállalkozások az 1 millió helyett már a 100 ezer forintnál nagyobb...","id":"20180528_Kulfoldi_vagy_egyedi_szamlazo_programot_hasznal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46cb76e0-969b-4e95-8eeb-5beab8cf241d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6114f6f6-e3ef-405d-b387-931918989516","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180528_Kulfoldi_vagy_egyedi_szamlazo_programot_hasznal","timestamp":"2018. május. 31. 07:29","title":"Külföldi vagy egyedi számlázóprogramot használ? Júliustól meggyűlhet vele a baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"46cb9aeb-8db5-4b5a-ac99-3bebc3d5a1c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 19 éves Nikolas Cruz telefonjával rögzített videókat, amelyekben elmondta, hogyan és miért tervezi lemészárolni iskola- és osztálytársait. 17 embert lőtt le, és további 17-et megsebesített egy floridai középiskolában.\r

","shortLead":"A 19 éves Nikolas Cruz telefonjával rögzített videókat, amelyekben elmondta, hogyan és miért tervezi lemészárolni...","id":"20180531_parkland_lovoldozes_videos_vallomas_nikolas_cruz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46cb9aeb-8db5-4b5a-ac99-3bebc3d5a1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abd331a-2765-4b75-ba8e-411bba0b1af8","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_parkland_lovoldozes_videos_vallomas_nikolas_cruz","timestamp":"2018. május. 31. 07:38","title":"\"Mind meg fogtok halni, alig várom\" – nevetgélve beszélt tervéről az iskolai lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent Korona előtt a Jobbik képviselői esküt tettek, ennek értelmében Dúrónak vissza is kell adnia mandátumát.","shortLead":"A Szent Korona előtt a Jobbik képviselői esküt tettek, ennek értelmében Dúrónak vissza is kell adnia mandátumát.","id":"20180530_Visszakeri_a_Jobbik_Duro_Dora_mandatumat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ea39fd-e8bc-46c0-a8d5-ebfb17be8187","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Visszakeri_a_Jobbik_Duro_Dora_mandatumat","timestamp":"2018. május. 30. 16:28","title":"Visszakéri a Jobbik Dúró Dóra mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be9c236f-1fad-4560-9a7f-2150550568ec","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Októberben indulhat útjára a repülő, amelynél hosszabb ideig megszakítás nélkül egyetlen menetrend szerinti járat sem fog repülni.","shortLead":"Októberben indulhat útjára a repülő, amelynél hosszabb ideig megszakítás nélkül egyetlen menetrend szerinti járat sem...","id":"20180530_Tippeljen_mennyi_idot_tolthet_levegoben_a_vilag_leghosszabb_repuloutjan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be9c236f-1fad-4560-9a7f-2150550568ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825869bf-55cc-4ea0-9c3c-33e22ac0f976","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Tippeljen_mennyi_idot_tolthet_levegoben_a_vilag_leghosszabb_repuloutjan","timestamp":"2018. május. 30. 17:40","title":"Tippeljen, mennyi időt tölthet levegőben a világ leghosszabb repülőútján!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]