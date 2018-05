Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aff0bf36-ca4f-417d-805d-4b71e18db190","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyereséget hozott a Népszava kiadása, pedig egy évvel korábban még mínuszban volt a kiadó.","shortLead":"Nyereséget hozott a Népszava kiadása, pedig egy évvel korábban még mínuszban volt a kiadó.","id":"20180531_Puch_tud_valamit_300_milliohoz_kozelit_a_Nepszava_kiadojanak_nyeresege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aff0bf36-ca4f-417d-805d-4b71e18db190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de39453-5cb6-4a60-b8c6-2bac646c05b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Puch_tud_valamit_300_milliohoz_kozelit_a_Nepszava_kiadojanak_nyeresege","timestamp":"2018. május. 31. 14:45","title":"Puch tud valamit: 300 millióhoz közelít a Népszava kiadójának nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés rábólintott a Széna tér felújítására, amelyhez jövő nyárra készülnének el a tervek, illetve addig szereznék meg az építési engedélyt is.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés rábólintott a Széna tér felújítására, amelyhez jövő nyárra készülnének el a tervek, illetve addig...","id":"20180530_2020_vegere_keszulhet_el_a_buszallomastol_megszabaditott_szena_ter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e233803-f2d8-4f02-abc7-1486fe357b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4d09020-3e54-41ac-87d6-ae8bdf53881d","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_2020_vegere_keszulhet_el_a_buszallomastol_megszabaditott_szena_ter","timestamp":"2018. május. 30. 10:38","title":"2020 végére készülhet el a buszállomástól megszabadított Széna tér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ott volt a Led Zeppelin megalakulásánál, és 1980-as halála a zenekar végét is jelentette.","shortLead":"Ott volt a Led Zeppelin megalakulásánál, és 1980-as halála a zenekar végét is jelentette.","id":"20180531_Ma_lenne_70_eves_a_rocktortenelem_egyik_legjobb_dobosa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e421685-d1ce-4dab-b3ef-d9067a701ad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b93291-5385-4e0e-8720-c13df1ec0102","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Ma_lenne_70_eves_a_rocktortenelem_egyik_legjobb_dobosa","timestamp":"2018. május. 31. 11:15","title":"Ma lenne 70 éves a rocktörténelem egyik legjobb dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Paradigmaváltás zajlik a digitális gazdaságra történő átállásban, a folyamatot a mesterséges intelligencia (MI) alkalmazása hajtja – derült ki a Huawei Global Connenctivity Index (GCI) legújabb kutatásából. A digitális transzformáció szempontjából legfejlettebb országok listáját az Egyesült Államok vezeti, Magyarország a 30. helyen áll a rangsorban.","shortLead":"Paradigmaváltás zajlik a digitális gazdaságra történő átállásban, a folyamatot a mesterséges intelligencia (MI...","id":"20180530_huawei_gci_kutatas_2018_digitalis_transzformacio_mesterseges_intelligencia","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0db85b8-5621-4018-bd75-de64d16108b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7af3c76-4122-4221-864d-58d8bba5d395","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_huawei_gci_kutatas_2018_digitalis_transzformacio_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. május. 30. 10:03","title":"Gyorsan járj, tovább érsz: Magyarország a 30. a gazdaságot pörgető digitális átalakulás világranglistáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cb9aeb-8db5-4b5a-ac99-3bebc3d5a1c2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 19 éves Nikolas Cruz telefonjával rögzített videókat, amelyekben elmondta, hogyan és miért tervezi lemészárolni iskola- és osztálytársait. 17 embert lőtt le, és további 17-et megsebesített egy floridai középiskolában.\r

","shortLead":"A 19 éves Nikolas Cruz telefonjával rögzített videókat, amelyekben elmondta, hogyan és miért tervezi lemészárolni...","id":"20180531_parkland_lovoldozes_videos_vallomas_nikolas_cruz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46cb9aeb-8db5-4b5a-ac99-3bebc3d5a1c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6abd331a-2765-4b75-ba8e-411bba0b1af8","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_parkland_lovoldozes_videos_vallomas_nikolas_cruz","timestamp":"2018. május. 31. 07:38","title":"\"Mind meg fogtok halni, alig várom\" – nevetgélve beszélt tervéről az iskolai lövöldöző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Keresztes László Lóránt váltja Szél Bernadett mellett Hadházy Ákost, a pécsi politikus lett az LMP férfi társelnöke. Nem fél attól, hogy kitakarná Szél a rivaldafényből, mert nem is akar sütkérezni benne. Portré a HVG-ben.","shortLead":"Keresztes László Lóránt váltja Szél Bernadett mellett Hadházy Ákost, a pécsi politikus lett az LMP férfi társelnöke...","id":"20180530_Rajong_a_metalert_es_otthon_van_a_kuzdosportokban_az_LMP_uj_tarselnoke","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e834f379-44ea-4697-9ecb-3b676ce584ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ffaa11-fa12-4903-8192-f1bf9cb75549","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Rajong_a_metalert_es_otthon_van_a_kuzdosportokban_az_LMP_uj_tarselnoke","timestamp":"2018. május. 30. 14:50","title":"Rajong a metálért, és otthon van a küzdősportokban az LMP új társelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt jó ötlet az altatóra fogni a rasszista tweetet.","shortLead":"Nem volt jó ötlet az altatóra fogni a rasszista tweetet.","id":"20180530_Az_altatojat_okolja_a_szineszno_a_rasszizmusert_a_gyogyszergyar_nem_is_adhatott_volna_jobb_valaszt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7278b66-b72b-411d-a262-bc2b526a9fb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69de6c7e-ac6a-4ad4-b5e1-3007a1a9e36f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Az_altatojat_okolja_a_szineszno_a_rasszizmusert_a_gyogyszergyar_nem_is_adhatott_volna_jobb_valaszt","timestamp":"2018. május. 30. 17:59","title":"Az altatóját okolja a színésznő a rasszizmusért, a gyógyszergyár nem is adhatott volna jobb választ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még olyan közeli a macedón-görög névvita megoldása, mint most – jelentette ki a macedón miniszterelnök. Zoran Zaev közölte: amint megszületik a megegyezés, népszavazást tartanak, hogy kiderüljön, mit gondol a macedón lakosság az ország új nevéről.","shortLead":"Soha nem volt még olyan közeli a macedón-görög névvita megoldása, mint most – jelentette ki a macedón miniszterelnök...","id":"20180531_ugy_tunik_megtalaltak_macedonia_uj_nevet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9009389-eb60-4df3-812b-36ccf9efde38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_ugy_tunik_megtalaltak_macedonia_uj_nevet","timestamp":"2018. május. 31. 05:49","title":"Úgy tűnik, megtalálták Macedónia új nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]