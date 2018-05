Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg a Debreceni Egyetem és a Debreceni Campus Nonprofit Közhasznú Kft., amikor 2016 áprilisában kitiltott egy LMBTQI témájú kerekasztal-beszélgetést az Egyetemről – mondta ki jogerősen az Egyenlő Bánásmód Hatóság, amely 100 ezer Ft bírságot szabott ki az Egyetemre.","shortLead":"Szexuális irányultságon és nemi identitáson alapuló közvetlen hátrányos megkülönböztetést valósított meg a Debreceni...","id":"20180531_Melegeket_diszkriminaltak_megbirsagoltak_a_Debreceni_Egyetemet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1a5bf77-9bf0-4c16-967f-7e3bd257d68c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997c0cc7-57c4-4862-bda5-acf11c82c1d9","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Melegeket_diszkriminaltak_megbirsagoltak_a_Debreceni_Egyetemet","timestamp":"2018. május. 31. 10:29","title":"Melegeket diszkrimináltak, megbírságolták a Debreceni Egyetemet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2997f46-f161-42b5-aa12-1ef0f44a2900","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Folytatódik Az állampolgár diadalmenete külföldön.","shortLead":"Folytatódik Az állampolgár diadalmenete külföldön.","id":"20180530_Magyarok_hoztak_el_a_fodijat_az_argentin_filmfesztivalrol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2997f46-f161-42b5-aa12-1ef0f44a2900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152f33ec-94c4-4f38-85d0-2f139017636b","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_Magyarok_hoztak_el_a_fodijat_az_argentin_filmfesztivalrol","timestamp":"2018. május. 30. 11:20","title":"Magyarok hozták el a fődíjat az argentin filmfesztiválról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d609cc5-68d2-45a1-b4eb-aa460d383261","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkockáztatjuk, hogy Manhattan akkor a legszebb, amikor a kelet-nyugati irányú utcákat hosszan besüti a felkelő és a lemenő nap. Ilyen csupán négyszer fordul elő egy évben, a Manhattanhenge, azaz a manhattani napforduló különleges eseménynek számít. ","shortLead":"Megkockáztatjuk, hogy Manhattan akkor a legszebb, amikor a kelet-nyugati irányú utcákat hosszan besüti a felkelő és...","id":"20180531_Kaprazatos_jelenseg_a_manhattani_napfordulo__zsenialis_fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d609cc5-68d2-45a1-b4eb-aa460d383261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416ed61c-a969-4371-aa0d-fde5792e18a9","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Kaprazatos_jelenseg_a_manhattani_napfordulo__zsenialis_fotok","timestamp":"2018. május. 31. 13:23","title":"Káprázatos jelenség a manhattani napforduló – zseniális fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e3c8f40-a975-4eb2-8472-0060fddbe7e2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megalakult a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kommunikációs ügynöksége, holott két évvel ezelőtt éppen azért hozták létre az MTÜ-t, hogy minden feladat, különösképpen pedig a kommunikáció egy kézben legyen.","shortLead":"Megalakult a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) kommunikációs ügynöksége, holott két évvel ezelőtt éppen azért hozták...","id":"20180531_Fontos_kezekbe_kerult_az_orszagimazs_alakitasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e3c8f40-a975-4eb2-8472-0060fddbe7e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a6e5b54-34cc-440f-ac7b-8a3b24251026","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Fontos_kezekbe_kerult_az_orszagimazs_alakitasa","timestamp":"2018. május. 31. 14:11","title":"Megbízható kezekbe került az országimázs kommunikációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még olyan közeli a macedón-görög névvita megoldása, mint most – jelentette ki a macedón miniszterelnök. Zoran Zaev közölte: amint megszületik a megegyezés, népszavazást tartanak, hogy kiderüljön, mit gondol a macedón lakosság az ország új nevéről.","shortLead":"Soha nem volt még olyan közeli a macedón-görög névvita megoldása, mint most – jelentette ki a macedón miniszterelnök...","id":"20180531_ugy_tunik_megtalaltak_macedonia_uj_nevet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9009389-eb60-4df3-812b-36ccf9efde38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_ugy_tunik_megtalaltak_macedonia_uj_nevet","timestamp":"2018. május. 31. 05:49","title":"Úgy tűnik, megtalálták Macedónia új nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Weinstein nem tanúskodik.","shortLead":"Weinstein nem tanúskodik.","id":"20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e5e5d4-23f1-495b-86f4-429f855b5f5a","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","timestamp":"2018. május. 31. 11:40","title":"Bíróság előtt a Weinstein-ügy: többrendbeli nemi erőszakkal vádolják a volt filmmogult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6d1679-d9da-445d-8d8a-51fa4f4e2cba","c_author":"Keresztes Imre","category":"hetilap","description":"A valutaválság szélére sodródott Törökország, miután politikai okok miatt későn indult meg a kamatemelés. A magas infláció akár Erdogan elnök újraválasztásának zökkenőmentességébe is kerülhet.","shortLead":"A valutaválság szélére sodródott Törökország, miután politikai okok miatt későn indult meg a kamatemelés. A magas...","id":"201822__torok_valuta__zuhanas__politikai_beavatkozas__bezar_abazar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf6d1679-d9da-445d-8d8a-51fa4f4e2cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342b0c08-605e-4f10-9c95-9bd285c75565","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.22/201822__torok_valuta__zuhanas__politikai_beavatkozas__bezar_abazar","timestamp":"2018. május. 30. 00:00","title":"Bezár a bazár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c66e077-a75d-4e4b-adcd-efb8b609f30b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lelki nyugalomról, apaságról, bulizásról és politikáról is beszélgetett a Quimby két frontemberével D. Tóth Kriszta az Elviszlek magammal legújabb részében.\r

\r

","shortLead":"Lelki nyugalomról, apaságról, bulizásról és politikáról is beszélgetett a Quimby két frontemberével D. Tóth Kriszta...","id":"20180531_Kiss_Tibi_Nem_normalis_hogy_a_politika_egymasnak_ugrasztja_az_embereket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c66e077-a75d-4e4b-adcd-efb8b609f30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2bccf4-1bc4-4634-8ade-fe2acbeaea95","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Kiss_Tibi_Nem_normalis_hogy_a_politika_egymasnak_ugrasztja_az_embereket","timestamp":"2018. május. 31. 12:10","title":"Kiss Tibi: Nem normális, hogy a politika egymásnak ugrasztja az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]