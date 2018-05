Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0966d85-ef93-4f61-adab-6085c3c9acc5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor márka továbbra sem hagy fel a dízelmotorok fejlesztésével és forgalmazásával, íme az újabb bizonyíték.","shortLead":"A bajor márka továbbra sem hagy fel a dízelmotorok fejlesztésével és forgalmazásával, íme az újabb bizonyíték.","id":"20180530_dizel_nem_halott_bmw_x3_x4_dizelmotor_divatterepjaro_suv_gazolaj_hibrid_villanyauto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0966d85-ef93-4f61-adab-6085c3c9acc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3d0a480-3278-47ad-ac36-bc510b2b025b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_dizel_nem_halott_bmw_x3_x4_dizelmotor_divatterepjaro_suv_gazolaj_hibrid_villanyauto","timestamp":"2018. május. 30. 15:23","title":"A dízel nem halott, legalábbis a BMW szerint biztosan nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külhoni magyar közösség tagjai „szinte egyhangúlag kiálltak a Fidesz–KDNP mellett” – mondta Kósa Lajos a Bihar Megyei Önkormányzati Konferencia nevű rendezvényen.","shortLead":"A külhoni magyar közösség tagjai „szinte egyhangúlag kiálltak a Fidesz–KDNP mellett” – mondta Kósa Lajos a Bihar Megyei...","id":"20180530_Kosa_Lajos_megkoszonte_az_erdelyi_szavazatokat_de_nem_vertek_nagy_dobra_latogatasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5b6396b-8046-4568-909e-e15bfd7ff107&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3eee15-f3e6-455c-b4bc-379a871fa39f","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Kosa_Lajos_megkoszonte_az_erdelyi_szavazatokat_de_nem_vertek_nagy_dobra_latogatasat","timestamp":"2018. május. 30. 16:06","title":"Kósa Lajos megköszönte az erdélyi szavazatokat, de nem verték nagy dobra látogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Heves megyében szombaton és kedden is láttak medvét. ","shortLead":"Heves megyében szombaton és kedden is láttak medvét. ","id":"20180529_Medve_setalgatott_az_utcan_Fuzesabonyban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d21767-f236-4171-93c5-674b3acb8f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9adc0b96-127a-4726-8672-7b7093f24a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_Medve_setalgatott_az_utcan_Fuzesabonyban","timestamp":"2018. május. 29. 11:57","title":"Medve sétálgatott az utcán Füzesabonyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat építenek. Mit kell tenni ahhoz, hogy egyszer lássunk egy magyar világsztárt is?","shortLead":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat...","id":"20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d25af26-0c9d-4ba9-9315-d314ebfef378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","timestamp":"2018. május. 30. 11:45","title":"Magyar Djokovicot akarunk, vagy sok hobbiteniszező gyereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a933dfa2-dbb5-46be-89ed-ec0f86dfe8b9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának hivatala (UNHCR) kedden felszólította a magyar kormányt, hogy vonja vissza azt a törvényjavaslat-csomagot, amely szerinte jelentősen korlátozná a civil szervezeteket és a magánszemélyeket a menekültek és a menedékkérők támogatásában. ","shortLead":"Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának hivatala (UNHCR) kedden felszólította a magyar kormányt, hogy vonja vissza azt...","id":"20180529_stop_soros_felszolitas_unhcr","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a933dfa2-dbb5-46be-89ed-ec0f86dfe8b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ed5c75-b8fa-4e7d-a489-7709a46d5a2b","keywords":null,"link":"/itthon/20180529_stop_soros_felszolitas_unhcr","timestamp":"2018. május. 29. 20:22","title":"A Stop Soros visszavonására szólította fel a kormányt az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt Központi Bizottságának alelnöke, a hírszerzés volt vezetője.","shortLead":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt...","id":"20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bcaabf-8699-4e15-9a14-1eee248345a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2018. május. 31. 06:55","title":"Kim Dzsong Un jobbkezével tárgyalt az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem harmincnégymillió forintért lőszert vásárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a szállítmány a hatóság állományába tartozó pénzügyőrökhöz és pénzügyi nyomozókhoz kerül, akik veszélyes, felfegyverzett adócsalókkal, csempészekkel kerülhetnek szembe.\r

","shortLead":"Majdnem harmincnégymillió forintért lőszert vásárolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV), a szállítmány a hatóság...","id":"20180530_loszer_beszerzes_nav","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c3ab3ca-3116-4c88-ae3d-2d62aea2b1ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_loszer_beszerzes_nav","timestamp":"2018. május. 30. 06:28","title":"Jól bevásárolt lőszerből a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mert egykori osztálytársa, Bayer Zsolt szerint az.","shortLead":"Mert egykori osztálytársa, Bayer Zsolt szerint az.","id":"20180530_Megkerdeztek_Semjent_szerinte_is_migranse_Ferenc_papa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=513f6767-d00f-411a-ae62-6da309075150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c97bab8-56ee-4108-b307-1480d9a945a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Megkerdeztek_Semjent_szerinte_is_migranse_Ferenc_papa","timestamp":"2018. május. 30. 18:08","title":"Megkérdezték Semjént, szerinte is migráns-e Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]