[{"available":true,"c_guid":"170b88ef-209e-43fb-ad54-aacfc36e699e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész először csak elköltözött máshova, de most eladta házát.","shortLead":"A színész először csak elköltözött máshova, de most eladta házát.","id":"20180601_Kulka_Janos_eladta_hazat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=170b88ef-209e-43fb-ad54-aacfc36e699e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e7dbcd4-a4bb-45dc-ab54-0ad533c8ae82","keywords":null,"link":"/kultura/20180601_Kulka_Janos_eladta_hazat","timestamp":"2018. június. 01. 08:34","title":"Kulka János eladta házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1d5ca-a812-4e0d-81c0-5bd8c5aff7e6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Google kibővítette Magyarországon a nemzetközi ingyenes képzési programját, amelyet szélesebb körben, bárki számára elérhetővé tesz.","shortLead":"A Google kibővítette Magyarországon a nemzetközi ingyenes képzési programját, amelyet szélesebb körben, bárki számára...","id":"20180601_google_magyarorszag_ingyenes_kepzes_grow_with_google_google_kepzesek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e1d5ca-a812-4e0d-81c0-5bd8c5aff7e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70e94c8-0b9a-4bc7-a1df-a1fefc1b71e6","keywords":null,"link":"/kkv/20180601_google_magyarorszag_ingyenes_kepzes_grow_with_google_google_kepzesek","timestamp":"2018. június. 01. 12:34","title":"Rákapcsolnak a Google-nél: még több embert fognak ingyen tanítani Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f95967-f49f-4181-854b-6b0d90923429","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az akadémia jogtudományi intézetének tudományos munkatársa szerint primitív, veszélyes és felháborító a kormány Stop Soros-törvényjavaslata, ám hiba arra várni, hogy majd az EU megoldja a helyzetet. Ziegler Tamás Dezső kiemelte: eddig nem szabályozta ennyire explicit módon a kormány, mit tekint biztonságos harmadik országnak, vagyis hova küldheti vissza csaknem automatikusan a menedékkérőket. ","shortLead":"Az akadémia jogtudományi intézetének tudományos munkatársa szerint primitív, veszélyes és felháborító a kormány Stop...","id":"20180531_mta_stop_soros_orban_eu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f95967-f49f-4181-854b-6b0d90923429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef7acc2e-4c04-4500-b920-2ca07d6e9584","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_mta_stop_soros_orban_eu","timestamp":"2018. május. 31. 14:49","title":"MTA-munkatárs: \"Fasisztoid uszítás, amit a kormány csinál\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ccde77-fe74-41c6-9206-50dba6a44d7e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévés a Blikk szerint felszámolja az eddigi életét. Könyvet azért még ír.

","shortLead":"A tévés a Blikk szerint felszámolja az eddigi életét. Könyvet azért még ír.

","id":"20180531_Havas_Henrik_visszavonul_a_nyilvanossag_elol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13ccde77-fe74-41c6-9206-50dba6a44d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9336d93a-dcd9-40dd-bf14-ceb40351d942","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Havas_Henrik_visszavonul_a_nyilvanossag_elol","timestamp":"2018. május. 31. 07:50","title":"Havas Henrik visszavonul a nyilvánosság elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"241e5953-43c1-48e2-8f65-6185c985bcf5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A leköszönt felcsúti polgármester érdekeltségébe tartozó Mediaworks megkezdi az egykori Népszabadságot kiadó cég végelszámolását. ","shortLead":"A leköszönt felcsúti polgármester érdekeltségébe tartozó Mediaworks megkezdi az egykori Népszabadságot kiadó cég...","id":"20180601_meszaros_lorincek_a_nepszabadsag_utolso_nyomait_is_eltuntetik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=241e5953-43c1-48e2-8f65-6185c985bcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e18cfaa-b79a-41e1-b47c-b3fbbee83be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_meszaros_lorincek_a_nepszabadsag_utolso_nyomait_is_eltuntetik","timestamp":"2018. június. 01. 18:55","title":"Mészáros Lőrincék a Népszabadság utolsó nyomait is eltüntetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca66e42a-a91a-463e-8867-6e29635400d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A nagymacskák elbújtak a kifutójukban, ők nem tudtak meglépni. Egyedül egy medve szabadult ki, de ő nagyon rosszul járt.","shortLead":"A nagymacskák elbújtak a kifutójukban, ők nem tudtak meglépni. Egyedül egy medve szabadult ki, de ő nagyon rosszul járt.","id":"20180601_megsem_szabadultak_el_oroszlanok_es_tigrisek_a_lunebachi_allatkertbol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca66e42a-a91a-463e-8867-6e29635400d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5138260e-448c-44f9-b3c7-6a1b39bcbb9a","keywords":null,"link":"/elet/20180601_megsem_szabadultak_el_oroszlanok_es_tigrisek_a_lunebachi_allatkertbol","timestamp":"2018. június. 01. 18:29","title":"Mégsem szabadultak el oroszlánok és tigrisek a lünebachi állatkertből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"508668e1-8290-4e60-8e85-b95ec5b85d0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szegedi polgármester bejelentette, nem vállal többé tisztséget az MSZP-ben. ","shortLead":"A szegedi polgármester bejelentette, nem vállal többé tisztséget az MSZP-ben. ","id":"20180531_Botka_Az_ellenzeki_partok_vezetoi_onzesbol_arulasbol_butasagbol_utasitottak_el_az_egyuttmukodest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=508668e1-8290-4e60-8e85-b95ec5b85d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0d86069-606b-4790-a1a0-0922cdea80ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Botka_Az_ellenzeki_partok_vezetoi_onzesbol_arulasbol_butasagbol_utasitottak_el_az_egyuttmukodest","timestamp":"2018. május. 31. 18:10","title":"Botka: Az ellenzéki pártok vezetői önzésből, árulásból, butaságból utasították el az együttműködést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fefd7b-deb6-4bb1-95d9-bd6f9395c53c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nyolc és fél tonna szemetet gyűjtöttek össze április óta a világ legmagasabb hegye, a Mount Everest kínai (tibeti) oldalán – írta a Global Times című kínai napilap.\r

","shortLead":"Nyolc és fél tonna szemetet gyűjtöttek össze április óta a világ legmagasabb hegye, a Mount Everest kínai (tibeti...","id":"20180601_Mount_Everest_szemet_hulladek_takaritas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7fefd7b-deb6-4bb1-95d9-bd6f9395c53c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49369d8b-894f-4827-8788-b42cdd315a0c","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Mount_Everest_szemet_hulladek_takaritas","timestamp":"2018. június. 01. 15:23","title":"Nyolc és fél tonna szemetet hozott le egy takarítóbrigád a Mount Everestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]