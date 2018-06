Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tavaly április óta „működik” vendégházként az a Batidai vadászkastély, ami nem Lázár Jánosé. Nyolc hónap alatt 2,7 millió forint árbevétele volt a cégnek, amelyet az építtetők hoztak létre, és egyetlen alkalmazott sincs, aki a tulajdonos által beígért prémium ügyfeleket kiszolgálná.","shortLead":"Tavaly április óta „működik” vendégházként az a Batidai vadászkastély, ami nem Lázár Jánosé. Nyolc hónap alatt 2,7...","id":"20180601_Szellemkastely_lett_a_batidai_vadaszkastelybol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=651687e6-fab0-4ae6-87d8-da9c1ae8c2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f56d9ed4-acb5-4bca-8bac-4b0f2bcdce7a","keywords":null,"link":"/kkv/20180601_Szellemkastely_lett_a_batidai_vadaszkastelybol","timestamp":"2018. június. 01. 11:28","title":"Szellemkastély lett a batidai vadászkastélyból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46cb76e0-969b-4e95-8eeb-5beab8cf241d","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Alig egy hónap van hátra július 1-jéig, amikortól a vállalkozások az 1 millió helyett már a 100 ezer forintnál nagyobb összegű általános forgalmi adót (áfa) tartalmazó ügyleteiket is kötelesek lesznek bejelenteni a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV). A digitális megoldásoknál maradva erre a legjobb módszer a számlázóprogram, az ugyanis a számla kibocsátásakor automatikusan, az interneten keresztül képes beküldeni a számla adatait a NAV rendszerébe. Bajban lehetnek azonban azok a vállalkozások, amelyek külföldi vagy túlságosan egyedi számlázóprogramot használnak. Lássuk, hogy miért.","shortLead":"Alig egy hónap van hátra július 1-jéig, amikortól a vállalkozások az 1 millió helyett már a 100 ezer forintnál nagyobb...","id":"20180528_Kulfoldi_vagy_egyedi_szamlazo_programot_hasznal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46cb76e0-969b-4e95-8eeb-5beab8cf241d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6114f6f6-e3ef-405d-b387-931918989516","keywords":null,"link":"/brandchannel/20180528_Kulfoldi_vagy_egyedi_szamlazo_programot_hasznal","timestamp":"2018. május. 31. 07:29","title":"Külföldi vagy egyedi számlázóprogramot használ? Júliustól meggyűlhet vele a baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"ff34efa5-fbd8-442d-802d-1eaacc5cf88e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A hangos és szemetelő turisták 140 eurós büntetést kaphatnak, amíg a közterületen részegen mulatozók 95 eurós bírságra számíthatnak a holland fővárosban.","shortLead":"A hangos és szemetelő turisták 140 eurós büntetést kaphatnak, amíg a közterületen részegen mulatozók 95 eurós bírságra...","id":"20180531_az_amszterdamiaknak_eleguk_lett_a_hangos_es_szemetelo_turistakbol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff34efa5-fbd8-442d-802d-1eaacc5cf88e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7468ad68-04c4-4746-b187-6dd738344f54","keywords":null,"link":"/elet/20180531_az_amszterdamiaknak_eleguk_lett_a_hangos_es_szemetelo_turistakbol","timestamp":"2018. május. 31. 17:15","title":"Az amszterdamiaknak elegük lett a hangos és szemetelő turistákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Reneszánszukat élik a Balaton-parti kertmozik, amelyek a digitális kópiák terjedése óta az amerikai premierrel egy időben mutathatják be a sikerfilmeket. Még attól sem félnek, hogy a focivébé elrontja az idei bizniszt.","shortLead":"Reneszánszukat élik a Balaton-parti kertmozik, amelyek a digitális kópiák terjedése óta az amerikai premierrel...","id":"20180531_Visszasirja_a_szunyogcsapkodos_balatoni_kertmozikat_Van_egy_jo_hirunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=711b02df-4cd8-43ce-b8ad-f38c6a45a31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b0b61d-d526-4484-9db0-248f15145633","keywords":null,"link":"/kkv/20180531_Visszasirja_a_szunyogcsapkodos_balatoni_kertmozikat_Van_egy_jo_hirunk","timestamp":"2018. május. 31. 12:17","title":"Visszasírja a szúnyogcsapkodós balatoni kertmozikat? Van egy jó hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arkagyij Babcsenkón kívül 30 orosz ellenzéki politikus neve szerepelt egy listán, akiket likvidáltatni akartak. A listát az újságíró meggyilkolásának megrendezésével sikerült megszerezni. ","shortLead":"Arkagyij Babcsenkón kívül 30 orosz ellenzéki politikus neve szerepelt egy listán, akiket likvidáltatni akartak...","id":"20180531_30_orosz_ellenzeki_eletet_mentette_meg_az_ujsagiro_aki_eljatszotta_a_sajat_halalat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d7dc763-4cf6-4039-8134-2d55dce9527c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907dab75-6e23-41ca-8f21-df79fa1bfecb","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_30_orosz_ellenzeki_eletet_mentette_meg_az_ujsagiro_aki_eljatszotta_a_sajat_halalat","timestamp":"2018. május. 31. 13:28","title":"30 orosz ellenzéki életét mentette meg az újságíró, aki eljátszotta a saját halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5dca31-214a-480b-a6f1-fa98ba3b3958","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, bővítené termékportfólióját az Apple. A legújabb hírek szerint egy titokzatos hibrid eszközön dolgoznak Cupertinóban.","shortLead":"Úgy tűnik, bővítené termékportfólióját az Apple. A legújabb hírek szerint egy titokzatos hibrid eszközön dolgoznak...","id":"20180531_uj_kategoria_apple_ios_notebook_efi_apple_star_n84","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b5dca31-214a-480b-a6f1-fa98ba3b3958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9303f30f-3ab7-4d0c-9071-8782cd716353","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_uj_kategoria_apple_ios_notebook_efi_apple_star_n84","timestamp":"2018. május. 31. 19:03","title":"Olyan lesz a laptop, mint az iPhone? iOS-es notebookot csinálhat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 82 millió forint osztalékot kapnak a Nakama & Partners tulajdonosai.","shortLead":"Összesen 82 millió forint osztalékot kapnak a Nakama & Partners tulajdonosai.","id":"20180531_Egy_ev_alatt_megharmincszorozta_a_profitjat_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_cege","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57214ce3-8087-4c6b-8897-fc35df95804c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0282b124-f0f5-4571-86c9-29da99055cd3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Egy_ev_alatt_megharmincszorozta_a_profitjat_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_cege","timestamp":"2018. május. 31. 15:14","title":"Egy év alatt megharmincszorozta a profitját Rogán Cecília és Sarka Kata cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent Korona előtt a Jobbik képviselői esküt tettek, ennek értelmében Dúrónak vissza is kell adnia mandátumát.","shortLead":"A Szent Korona előtt a Jobbik képviselői esküt tettek, ennek értelmében Dúrónak vissza is kell adnia mandátumát.","id":"20180530_Visszakeri_a_Jobbik_Duro_Dora_mandatumat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5d24509-0073-4b20-841f-25a5fac7ddba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ea39fd-e8bc-46c0-a8d5-ebfb17be8187","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Visszakeri_a_Jobbik_Duro_Dora_mandatumat","timestamp":"2018. május. 30. 16:28","title":"Visszakéri a Jobbik Dúró Dóra mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]