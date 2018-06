Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Napokon belül kampányba kezd Soros György, hogy írjanak ki új népszavazást a Brexitről. Az előző referendum vége az lett, hogy megkezdődtek az EU-ból való kilépési tárgyalások. A milliárdos szerint ha a britek távoznának, azzal óriási károk történnének.","shortLead":"Napokon belül kampányba kezd Soros György, hogy írjanak ki új népszavazást a Brexitről. Az előző referendum vége...","id":"20180530_Soros_kampanyolni_kezd_egy_uj_Brexitnepszavazas_mellett","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d4e71bc-1bb3-40f0-bceb-0c1ceb86a3f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95625702-a8af-4f0e-96c2-f7a4d86f9da7","keywords":null,"link":"/vilag/20180530_Soros_kampanyolni_kezd_egy_uj_Brexitnepszavazas_mellett","timestamp":"2018. május. 30. 10:04","title":"Soros kampányolni kezd egy új Brexit-népszavazás mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még olyan közeli a macedón-görög névvita megoldása, mint most – jelentette ki a macedón miniszterelnök. Zoran Zaev közölte: amint megszületik a megegyezés, népszavazást tartanak, hogy kiderüljön, mit gondol a macedón lakosság az ország új nevéről.","shortLead":"Soha nem volt még olyan közeli a macedón-görög névvita megoldása, mint most – jelentette ki a macedón miniszterelnök...","id":"20180531_ugy_tunik_megtalaltak_macedonia_uj_nevet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9009389-eb60-4df3-812b-36ccf9efde38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_ugy_tunik_megtalaltak_macedonia_uj_nevet","timestamp":"2018. május. 31. 05:49","title":"Úgy tűnik, megtalálták Macedónia új nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2ec9ff-cafe-4087-b867-2da581e78b22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntést még a nyár folyamán meghozzák.","shortLead":"A döntést még a nyár folyamán meghozzák.","id":"20180531_Valoszinuleg_megszunik_az_Egyutt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce2ec9ff-cafe-4087-b867-2da581e78b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54765f8a-064e-43dd-8ee5-b4b062d6fe63","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Valoszinuleg_megszunik_az_Egyutt","timestamp":"2018. május. 31. 12:57","title":"Valószínűleg megszűnik az Együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat építenek. Mit kell tenni ahhoz, hogy egyszer lássunk egy magyar világsztárt is?","shortLead":"Egyre több pénz kerül a magyar teniszbe, de ez alig 1 százalékát jelenti annak, amennyiből a focistáknak stadionokat...","id":"20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7aeee4cd-12ae-46bd-b724-1d28d5223f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d25af26-0c9d-4ba9-9315-d314ebfef378","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Magyar_Djokovicsot_akarunk_vagy_sok_hobbiteniszezo_gyereket","timestamp":"2018. május. 30. 11:45","title":"Magyar Djokovicot akarunk, vagy sok hobbiteniszező gyereket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52ec706-9bb5-4b2e-b041-3fd5d98cf50f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volt jó ötlet azt ígérni, hogy a homeopátiás hanghullámoktól majd megszűnik az ebola, a malária, a kolera, vagy épp a fejsérülés.","shortLead":"Nem volt jó ötlet azt ígérni, hogy a homeopátiás hanghullámoktól majd megszűnik az ebola, a malária, a kolera, vagy épp...","id":"20180531_Megbuntethetik_az_orvost_aki_homeopatias_hanghullamokat_arult_az_ebola_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e52ec706-9bb5-4b2e-b041-3fd5d98cf50f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a5d67c-21c4-4ea3-a7d7-b769a16b8b9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Megbuntethetik_az_orvost_aki_homeopatias_hanghullamokat_arult_az_ebola_ellen","timestamp":"2018. május. 31. 13:38","title":"Megbüntethetik az orvost, aki homeopátiás hanghullámokat árult az ebola ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a588fb-c51a-4b67-8347-218b78526621","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Az édesapja temetésére kapott támogatást nem tudta visszafizetni Bóta György, így az örökölt ingatlan is gyorsan elúszott, másfél évvel ezelőtt ki is lakoltatták a kétgyermekes családot. Bótáék a „szerencsés” kilakoltatottak közé tartoznak, az árverezésből nekik legalább egy kalyibára futotta. ","shortLead":"Az édesapja temetésére kapott támogatást nem tudta visszafizetni Bóta György, így az örökölt ingatlan is gyorsan...","id":"20180530_kilakoltatas_arveres_vegrehajtas_nyomor_adossag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59a588fb-c51a-4b67-8347-218b78526621&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92732852-6ec9-4188-8f46-682a02971fdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_kilakoltatas_arveres_vegrehajtas_nyomor_adossag","timestamp":"2018. május. 30. 19:55","title":"Hiába örökölt egy egész házrészt, egy 70 ezres adósság lett a veszte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre, miután másnap lejár a határidő a már korábban bejelentett vámtarifa-emelés mentesítésére – értesült a The Wall Street Journal. ","shortLead":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre...","id":"20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b6110d-c816-4483-8d8c-3d8ed8963ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","timestamp":"2018. május. 31. 05:18","title":"WSJ: Tényleg jönnek az amerikai védővámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sors László korábban a Vám- és Pénzügyőrség bűnügyi főigazgatója volt.","shortLead":"Sors László korábban a Vám- és Pénzügyőrség bűnügyi főigazgatója volt.","id":"20180530_megnevezte_jeloltjet_varga_mihaly_a_nav_elere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c204716-e0ec-4bf7-b569-b86f0b7744b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30145648-5e25-4c8e-86a7-447f59ca5626","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_megnevezte_jeloltjet_varga_mihaly_a_nav_elere","timestamp":"2018. május. 30. 10:13","title":"Megnevezte jelöltjét Varga Mihály a NAV élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]