[{"available":true,"c_guid":"7178a3a6-ab66-49b9-a0f4-6681b2f6b8ae","c_author":"Balogh Csaba","category":"gazdasag","description":"Úgy érzi, hogy Magyarországon szinte hónapról hónapra drágább minden? De azt azért ugye sejti, hogy Törökorszában rosszabb a helyzet? Dél-Szudánról meg hát... na, tudjuk. Egy friss grafikonból kiderül, hogy még az utóbbi, afrikai ország is egy 25 millió lábon járó gazdasági csodának számít a jelenlegi csúcstartóhoz képest.","shortLead":"Úgy érzi, hogy Magyarországon szinte hónapról hónapra drágább minden? De azt azért ugye sejti, hogy Törökorszában...","id":"20180601_inflacio_a_vilagban_grafikon_imf_venezuela_minimalber","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7178a3a6-ab66-49b9-a0f4-6681b2f6b8ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f048e1e-dfca-466e-b34b-2a243a4a1c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_inflacio_a_vilagban_grafikon_imf_venezuela_minimalber","timestamp":"2018. június. 01. 08:33","title":"Jött egy egészen durva grafikon az inflációról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kenyai Filmügyi Tanács külön engedélyhez köti, hogy valaki videót tegyen közzé az interneten. Aki ezt megszegi, súlyos büntetésre számíthat.","shortLead":"A kenyai Filmügyi Tanács külön engedélyhez köti, hogy valaki videót tegyen közzé az interneten. Aki ezt megszegi...","id":"20180530_videozas_betiltasa_video_posztolasa_engedely_cenzura_kenya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32530013-bdf1-45a6-9747-881af910a691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9d6aba-a3cb-4439-be99-567daa98dce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180530_videozas_betiltasa_video_posztolasa_engedely_cenzura_kenya","timestamp":"2018. május. 30. 11:03","title":"Ez nem vicc(es): van egy ország, ahol \"jogosítványhoz\" kötik, hogy valaki videót töltsön fel az internetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a8ab90-3161-452f-8fd6-dd43ff3000bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék bocsánatkérésre kötelezte Schmidt Máriáékat, valamint arra, hogy minden érintett helyen, kiadványban korrigálják a perben szereplő fotóhoz tartozó nevet.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék bocsánatkérésre kötelezte Schmidt Máriáékat, valamint arra, hogy minden érintett helyen...","id":"20180531_schmidt_mariaek_elso_fokon_elbuktak_a_pruck_pert","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22a8ab90-3161-452f-8fd6-dd43ff3000bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ae7dd7-53f9-4313-a1ae-049817885251","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_schmidt_mariaek_elso_fokon_elbuktak_a_pruck_pert","timestamp":"2018. május. 31. 16:53","title":"Schmidt Máriáék első fokon elbukták a Pruck-pert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már az egy évvel korábbi 770 milliós veszteség is nagy volt a Hír TV-nél, de ezt sikerült majdnem megduplázni.","shortLead":"Már az egy évvel korábbi 770 milliós veszteség is nagy volt a Hír TV-nél, de ezt sikerült majdnem megduplázni.","id":"20180531_A_tavalyi_eredmenyen_is_rontott_sulyos_minuszban_a_Hir_TV","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123b61bb-dc36-4acb-b918-72a7c27ef1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b109f2ac-53ca-42e4-8f79-e1ace7ecf5e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_A_tavalyi_eredmenyen_is_rontott_sulyos_minuszban_a_Hir_TV","timestamp":"2018. május. 31. 11:01","title":"Az egy évvel korábbi eredményén is rontott, súlyos mínuszban a Hír TV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Az állami 1,15 milliárdból felújított Klebelsberg Kastélyról szóló cikkünk megjelenése előtt nem akart válaszolni, utólag viszont már hárít és visszatámad Varga Mihály pénzügyminiszter. Szerinte teljesen rendben van, hogy egy magáncég jól menő szállodát üzemeltet a kastélyban, az oktatási és kulturális központnak szánt Klebelsberg emlékházat pedig lagziknak adják ki.","shortLead":"Az állami 1,15 milliárdból felújított Klebelsberg Kastélyról szóló cikkünk megjelenése előtt nem akart válaszolni...","id":"20180531_A_mindig_higgadt_Varga_Mihaly_vagdalkozva_magyarazza_a_kastelyugyet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0939772-ec13-4ca9-ba9a-863874327c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03233d2c-0dfc-4c14-91ad-44b46b737105","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_A_mindig_higgadt_Varga_Mihaly_vagdalkozva_magyarazza_a_kastelyugyet","timestamp":"2018. május. 31. 12:36","title":"A mindig higgadt Varga Mihály vagdalkozva magyarázza a kastélyügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"effc09d8-6ed2-4ae4-9028-4db7c0bb3d45","c_author":"Allianz","category":"brandcontent","description":"Ha végre megvan álmaink autója, akkor már csak a megfelelő biztosítás kiválasztására van szükségünk. Erre is érdemes időt szánni, alaposan összevetve az ajánlatokat. Igaz, akkor sincs baj, ha később megbánjuk a döntésünket, hiszen évente egyszer meglévő biztosítónkat újra cserélhetjük.","shortLead":"Ha végre megvan álmaink autója, akkor már csak a megfelelő biztosítás kiválasztására van szükségünk. Erre is érdemes...","id":"20180528_Ne_csak_az_autoja_a_biztositoja_is_legyen_meno","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=effc09d8-6ed2-4ae4-9028-4db7c0bb3d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9558e538-7932-4be5-9ba4-d714917a3bcc","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180528_Ne_csak_az_autoja_a_biztositoja_is_legyen_meno","timestamp":"2018. május. 31. 11:30","title":"Ne csak az autója, a biztosítója is legyen menő!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Megtörtént a nagy találkozó, kezet rázhatott amerikai kollégájával Szijjártó Péter külügyminiszter. ","shortLead":"Megtörtént a nagy találkozó, kezet rázhatott amerikai kollégájával Szijjártó Péter külügyminiszter. ","id":"20180530_Szijjarto_Magyarorszag_nem_lesz_az_USAt_hiszterikusan_biralo_europai_korus_tagja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d397ede1-a5a1-4e89-8a64-91980066e5c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe1ca51d-974b-4e5c-af52-0dacbfcd8ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20180530_Szijjarto_Magyarorszag_nem_lesz_az_USAt_hiszterikusan_biralo_europai_korus_tagja","timestamp":"2018. május. 30. 19:20","title":"Szijjártó: Magyarország nem lesz az USA-t hisztérikusan bíráló európai kórus tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00d567a-83b0-46a8-8522-b4185a08465f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Éden egy fizikailag és érzelmileg is teljes izolációban élő nőről fog szólni. A film forgatását most fejezték be, Kocsis Ágnes harmadik mozifilmje várhatóan 2019 második felében érkezik a mozikba. ","shortLead":"Az Éden egy fizikailag és érzelmileg is teljes izolációban élő nőről fog szólni. A film forgatását most fejezték be...","id":"20180530_kocsis_agnes_uj_filmje_den_szeretet_allergia_pal_adrienn","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c00d567a-83b0-46a8-8522-b4185a08465f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8724eef8-c48a-4d0b-b95c-7d16443e6aa7","keywords":null,"link":"/kultura/20180530_kocsis_agnes_uj_filmje_den_szeretet_allergia_pal_adrienn","timestamp":"2018. május. 30. 12:32","title":"Mit tesz velünk a szeretet teljes hiánya? Készül Kocsis Ágnes új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]