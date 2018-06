Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95410502-a3a8-4cfb-8269-71dd58aa90cb","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A baleset Szigetszentmiklós térségében történt. Már most 5-6 kilométeres torlódás van. ","shortLead":"A baleset Szigetszentmiklós térségében történt. Már most 5-6 kilométeres torlódás van. ","id":"20180530_Nyolc_auto_utkozott_az_M0ason_jokora_dugo_alakult_ki","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95410502-a3a8-4cfb-8269-71dd58aa90cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7291cdc7-34a2-4f49-8c3a-a3192cfd1f7c","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180530_Nyolc_auto_utkozott_az_M0ason_jokora_dugo_alakult_ki","timestamp":"2018. május. 30. 18:22","title":"Nyolc autó ütközött az M0-son, jókora dugó alakult ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fcb8b76-f620-455a-a4a1-1b846e19f89b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Párisi Nagy Áruházban nyitó élményközpontban többek között életre keltik a látogatók által rajzolt lényeket egy 3D-s alkotásban. Kipróbáltuk. ","shortLead":"A Párisi Nagy Áruházban nyitó élményközpontban többek között életre keltik a látogatók által rajzolt lényeket egy 3D-s...","id":"20180531_Video_3Dben_kelt_eletre_kelt_a_hvg_rajzolt_vizilova","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fcb8b76-f620-455a-a4a1-1b846e19f89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"841fcf07-9b73-4d5d-9d92-5ded86bf29f9","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Video_3Dben_kelt_eletre_kelt_a_hvg_rajzolt_vizilova","timestamp":"2018. május. 31. 16:18","title":"Videó: 3D-ben kelt életre a hvg rajzolt vízilova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f3ef39-aa3f-4ded-b920-2245bc39f60e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Első ízben fejlesztettek ki \"idegszálat\" robotok számára német és svájci kutatók. A tapintás érzékelését egy különböző anyagokból álló elasztikus \"szuperrost\" segítségével tették lehetővé, melyet a robot ujjára helyeztek. ","shortLead":"Első ízben fejlesztettek ki \"idegszálat\" robotok számára német és svájci kutatók. A tapintás érzékelését egy különböző...","id":"20180601_robotok_idegszal_szuperrost_tapintas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=51f3ef39-aa3f-4ded-b920-2245bc39f60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ab96c56-f329-47b3-ada0-ba2463c2309a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180601_robotok_idegszal_szuperrost_tapintas","timestamp":"2018. június. 01. 11:03","title":"Már csak ez hiányzott, szó szerint: megcsinálták a mesterséges \"idegszálat\" robotokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a0c06f-1527-4b4e-bd17-6250d9e55ec4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ombudsman szülői panasz után vizsgálta a Budai Nagy Antal Gimnázium működését, több szabálytalanságot is talált.","shortLead":"Az ombudsman szülői panasz után vizsgálta a Budai Nagy Antal Gimnázium működését, több szabálytalanságot is talált.","id":"20180601_Sulyos_hibak_az_iskolaban_ahova_Czunyine_embere_kerult","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67a0c06f-1527-4b4e-bd17-6250d9e55ec4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337c5969-99de-49ef-a4ab-332bd44c835a","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Sulyos_hibak_az_iskolaban_ahova_Czunyine_embere_kerult","timestamp":"2018. június. 01. 08:19","title":"Súlyos hibák az iskolában, ahová Czunyiné embere került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1fab249-2e4c-471c-82b0-e6a48cf3ea7a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dialógust, kommunikációt sürget a nyugat felé orientálódó ukrán kormány, de keleten háborúban áll az oroszok által támogatott szeparatistákkal, az oktatási törvény ügyében pedig egész Európával vitában áll. ","shortLead":"Dialógust, kommunikációt sürget a nyugat felé orientálódó ukrán kormány, de keleten háborúban áll az oroszok által...","id":"20180531_ukrajna_kelet_nyugat_oroszorszag_magyarorszag_oktatasi_torveny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1fab249-2e4c-471c-82b0-e6a48cf3ea7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9de69cb7-8677-4616-a2c5-f0ac8275b36a","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_ukrajna_kelet_nyugat_oroszorszag_magyarorszag_oktatasi_torveny","timestamp":"2018. május. 31. 17:15","title":"Ukrajna, a Kelet és Nyugat között harapófogóba került ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Utódát egyelőre nem nevezték meg, a barcelonai Mundo Deportivo szerint a Tottenham edzője, Mauricio Pochettino a legvalószínűbb jelölt a helyére.","shortLead":"Utódát egyelőre nem nevezték meg, a barcelonai Mundo Deportivo szerint a Tottenham edzője, Mauricio Pochettino...","id":"20180531_real_madrid_edzoje_zidane_utan_szavazas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59db5ffb-6439-4008-9f3d-f5e6909a43e7","keywords":null,"link":"/sport/20180531_real_madrid_edzoje_zidane_utan_szavazas","timestamp":"2018. május. 31. 13:51","title":"Ki lesz Zidane utódja a Realnál? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6090a131-8069-4869-ad29-782a9dd9954a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A jövő őszi önkormányzati választások kampányának kezdete előtt külön államtitkárt neveztek ki a forrásai és hatásköre nagy részétől már korábban megfosztott főváros fejlesztéseinek intézésére. ","shortLead":"A jövő őszi önkormányzati választások kampányának kezdete előtt külön államtitkárt neveztek ki a forrásai és hatásköre...","id":"20180531_Penzzel_venne_vissza_Budapestet_Orban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6090a131-8069-4869-ad29-782a9dd9954a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbfebd84-1f06-493b-a876-25b424a75f0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Penzzel_venne_vissza_Budapestet_Orban","timestamp":"2018. május. 31. 14:18","title":"Pénzzel venné vissza Budapestet Orbán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc8f242-3b8d-41c9-bd29-1cf60e5ac04d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Percenként csaknem 11 millió cigarettára gyújtanak rá világszerte, és ugyanennyi idő alatt tíz ember halálát okozza a káros szenvedély. Ez derült ki abból az összeállításból, amelyet a csütörtöki dohányzás elleni világnap alkalmából készített az AFP francia hírügynökség.","shortLead":"Percenként csaknem 11 millió cigarettára gyújtanak rá világszerte, és ugyanennyi idő alatt tíz ember halálát okozza...","id":"20180531_dohanyzas_cigaretta_dohanyzas_okozta_halal_who_egeszsegugyi_vilagszervezet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fc8f242-3b8d-41c9-bd29-1cf60e5ac04d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"246efe72-eb2a-4be0-ae46-4e511448df6f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180531_dohanyzas_cigaretta_dohanyzas_okozta_halal_who_egeszsegugyi_vilagszervezet","timestamp":"2018. május. 31. 12:51","title":"Súlyos számok: percenként 10 ember hal meg a dohányzás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]