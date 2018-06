Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április helyett csak novemberben kell, hogy elkészüljön a jegybank Pallas Athéné Domus Animae Alapítványának (PADA) a Várban lévő, Csónak utcai villája.","shortLead":"Április helyett csak novemberben kell, hogy elkészüljön a jegybank Pallas Athéné Domus Animae Alapítványának (PADA...","id":"20180530_Sok_a_hiba_csuszik_Matolcsyek_villaja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c52de537-966e-489d-b790-b136a2483de9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Sok_a_hiba_csuszik_Matolcsyek_villaja","timestamp":"2018. május. 30. 17:09","title":"Sok a hiba, csúszik Matolcsyék villájának építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt Központi Bizottságának alelnöke, a hírszerzés volt vezetője.","shortLead":"Másfél órát tanácskozott egymással szerdán este New Yorkban Mike Pompeo és Kim Jong Csol, az észak-koreai állampárt...","id":"20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0345745-a9a5-43f2-bf05-f86063ee8f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96bcaabf-8699-4e15-9a14-1eee248345a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180531_kim_dzsong_un_jobbkezevel_targyalt_az_amerikai_kulugyminiszter","timestamp":"2018. május. 31. 06:55","title":"Kim Dzsong Un jobbkezével tárgyalt az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc8471a-d4f3-445e-b823-dcd5ad2b2c96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most nyilvánosságra hozott számadatok szerint idén eddig összesen 333 déli csukabálnával végeztek, ebből 122 vemhes volt. Ahogy korábban, most is a tudományra hivatkoznak.","shortLead":"A most nyilvánosságra hozott számadatok szerint idén eddig összesen 333 déli csukabálnával végeztek, ebből 122 vemhes...","id":"20180530_122_vemhes_balnat_oltek_meg_a_japan_halaszok_a_tudomany_neveben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dc8471a-d4f3-445e-b823-dcd5ad2b2c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4e053dc-0ede-47c3-8d07-2cb5a98b4aa3","keywords":null,"link":"/elet/20180530_122_vemhes_balnat_oltek_meg_a_japan_halaszok_a_tudomany_neveben","timestamp":"2018. május. 30. 18:54","title":"122 vemhes bálnát öltek meg a japán halászok \"a tudomány nevében\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A betegszállítók hibázhattak, a mozgássérült asszonynak eltört a szeméremcsontja, súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A betegszállítók ellen vádat emeltek.","shortLead":"A betegszállítók hibázhattak, a mozgássérült asszonynak eltört a szeméremcsontja, súlyos, nyolc napon túl gyógyuló...","id":"20180531_Nem_csatoltak_be_a_biztonsagi_ovet_a_toloszekbol_a_padlora_zuhant_egy_87_eves_no","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eac6ac9e-83be-451f-ac2e-c1ee20ba142b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59d4145-304c-4bae-a16d-dc1e44590eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Nem_csatoltak_be_a_biztonsagi_ovet_a_toloszekbol_a_padlora_zuhant_egy_87_eves_no","timestamp":"2018. május. 31. 11:04","title":"Nem csatolták be a biztonsági övet, a tolószékből a padlóra zuhant egy 87 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs válogatott úszója, így hivatalosan is kikerült a kiemelt edzőprogramból Shane Tusup, ezzel pedig nem jár neki a kiemelt trénereknek járó állami egymillió.","shortLead":"Nincs válogatott úszója, így hivatalosan is kikerült a kiemelt edzőprogramból Shane Tusup, ezzel pedig nem jár neki...","id":"20180531_Shane_Tusup_szegenyebb_lett_havi_egymillioval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0716215b-43bf-4423-b74f-4b621e87733e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Shane_Tusup_szegenyebb_lett_havi_egymillioval","timestamp":"2018. május. 31. 09:34","title":"Shane Tusup szegényebb lett havi egymillióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c520ef5e-cb77-4c14-9ebf-887becda3b8e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hogy született meg az abortusztörvényeket fellazító csendes forradalom?","shortLead":"Hogy született meg az abortusztörvényeket fellazító csendes forradalom?","id":"20180531_Irorszag_az_egyhaz_meggyengult_a_nok_felszabadultak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c520ef5e-cb77-4c14-9ebf-887becda3b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384eb320-8aaf-47f8-a4a9-45520d100ea7","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Irorszag_az_egyhaz_meggyengult_a_nok_felszabadultak","timestamp":"2018. május. 31. 15:22","title":"Írország: az egyház meggyengült, a nők felszabadultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ceceb31e-335e-4002-8433-eb9becfb326b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még mindig forradalminak számít egy nő egy autóban.","shortLead":"Még mindig forradalminak számít egy nő egy autóban.","id":"20180601_Botranyos_cimlappal_jott_ki_az_arab_Vogue","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ceceb31e-335e-4002-8433-eb9becfb326b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d8095ce-ef97-46c3-bc02-a2ac9292c937","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Botranyos_cimlappal_jott_ki_az_arab_Vogue","timestamp":"2018. június. 01. 09:14","title":"Botrányos címlappal jött ki az arab Vogue","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Policy Agenda akárcsak az elmúlt két évben, idén is közzétette a létminimum értékeket, és most először meghatározta az úgynevezett társadalmi minimumot is.","shortLead":"A Policy Agenda akárcsak az elmúlt két évben, idén is közzétette a létminimum értékeket, és most először meghatározta...","id":"20180601_A_magyarok_harmada_a_letminimum_alatt_el","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962fca56-6a14-4f67-8ab5-814365df6a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a158ee5d-bd50-4cf5-afd1-a048f4429750","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_A_magyarok_harmada_a_letminimum_alatt_el","timestamp":"2018. június. 01. 07:48","title":"A magyarok harmada a létminimum alatt él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]