[{"available":true,"c_guid":"453b177d-353c-4c9b-8020-dd936ea85b9b","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Könnyen dobálózunk az internetfüggőség kifejezésével, ami nem csoda, figyelembe véve, hogy a digitális világ hány ponton próbál beférkőzni a mindennapjainkba. Cikkünkben olyan jeleket mutatunk be, amelyek arra utalnak, hogy a felhasználó az egészségesnél több időt tölt online tevékenységekkel.","shortLead":"Könnyen dobálózunk az internetfüggőség kifejezésével, ami nem csoda, figyelembe véve, hogy a digitális világ hány...","id":"20180531_9_jel_arra_hogy_ideje_lekapcsolodnia_a_netrol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=453b177d-353c-4c9b-8020-dd936ea85b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c047200a-f855-4196-8585-5eb2a4f5e44f","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180531_9_jel_arra_hogy_ideje_lekapcsolodnia_a_netrol","timestamp":"2018. május. 31. 19:15","title":"9 intő jel arra, hogy ideje lekapcsolódnia a netről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Állami tulajdonban van és Varga Mihály személyes közbenjárására 1,15 milliárd forint közpénzt költöttek a budai Klebelsberg Kastély újjáépítésére azzal, hogy „oktatási és kulturális” központként fog működni. A pazar kastélyban végül jól menő szállodát üzemeltet egy magáncég, Klebelsberg emlékháza pedig akkor látogatható, ha éppen nincs esküvő. De egész nyáron egymást érik majd a lagzik, amelyek idejére még a kultuszminiszter bútorait is kipakolják – mindez akkor derült ki, mikor inkognitóban bejutottunk a helyre, ahol alig két hete megalakult a 4. Orbán-kormány.","shortLead":"Állami tulajdonban van és Varga Mihály személyes közbenjárására 1,15 milliárd forint közpénzt költöttek a budai...","id":"20180531_Rendezzen_luxuseskuvot_Klebelsberg_emlekhazaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b1446b-0103-4b1e-9051-59dced7b5638","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Rendezzen_luxuseskuvot_Klebelsberg_emlekhazaban","timestamp":"2018. május. 31. 06:30","title":"Luxusesküvők az emlékházban: Schmitt Pál lánya vezeti a kastélyt, amit mi fizettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21eeb0e9-7c0c-4bc0-8c6b-92c3a60fd522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Stadion, sportpálya, fürdő és uszoda mellé még egy újabb uszodát kaphat Kisvárda.","shortLead":"Stadion, sportpálya, fürdő és uszoda mellé még egy újabb uszodát kaphat Kisvárda.","id":"20180530_Meg_egy_sokadik_sportletesitmenyt_kap_Sesztak_Miklos_varosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21eeb0e9-7c0c-4bc0-8c6b-92c3a60fd522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c000d09f-fa23-4222-a771-76a62b4b07b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180530_Meg_egy_sokadik_sportletesitmenyt_kap_Sesztak_Miklos_varosa","timestamp":"2018. május. 30. 17:59","title":"Még egy sokadik sportlétesítményt kap Seszták Miklós városa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58744806-aba5-4c59-bb7c-3db7631b31ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Heti egy-két baleset szinte általános a soroksári csomópontban, ahol egymásra ereszti a telezöld a forgalmat. ","shortLead":"Heti egy-két baleset szinte általános a soroksári csomópontban, ahol egymásra ereszti a telezöld a forgalmat. ","id":"20180531_keresztezodes_szentlorinci_ut_soroksar","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58744806-aba5-4c59-bb7c-3db7631b31ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6513bff3-732f-4739-8674-6a2d1561aee1","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_keresztezodes_szentlorinci_ut_soroksar","timestamp":"2018. május. 31. 16:29","title":"Átszabják az autósok kérésére az egyik legbalhésabb budapesti kereszteződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1952fc82-3669-4952-87bd-6b9008963dcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha érdeklik a magas fordulatszámon ordító hamisítatlan V8-as szörnyetegek, akkor irány Mogyoród, mert jövőre már nem lesznek ilyen petrolhead-élvezetek.","shortLead":"Ha érdeklik a magas fordulatszámon ordító hamisítatlan V8-as szörnyetegek, akkor irány Mogyoród, mert jövőre már nem...","id":"20180531_dtm_hungaroring_audi_bmw_mercedes_v8_turbomotor_autoverseny_super_gt_formula3","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1952fc82-3669-4952-87bd-6b9008963dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09db132-4338-428f-8566-70c345d61bb2","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_dtm_hungaroring_audi_bmw_mercedes_v8_turbomotor_autoverseny_super_gt_formula3","timestamp":"2018. május. 31. 15:21","title":"Tudjuk, mit csinál most hétvégén – 500 lóerős DTM-autók a Hungaroringen, búcsúznak a V8-asok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973788e6-5326-4f71-8b03-6145e09fe321","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába akart volna az elmúlt napokban bárki új elektromos vagy épp hibridautókat venni Magyarországon. Pontosabban: megtehette volna, csak épp nem kezdhette volna el használni azokat. Az ügy hátterében az állami bürokrácia bénultsága állhatott.","shortLead":"Hiába akart volna az elmúlt napokban bárki új elektromos vagy épp hibridautókat venni Magyarországon. Pontosabban...","id":"20180530_elektromos_auto_vasarlas_burokracia_magyarorszag","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=973788e6-5326-4f71-8b03-6145e09fe321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5da1303-3465-4e02-af21-503c03d2d4dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180530_elektromos_auto_vasarlas_burokracia_magyarorszag","timestamp":"2018. május. 30. 09:26","title":"Beütött a bürokrácia, átmenetileg nem lehetett új elektromos autókat üzembe helyezni Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Weinstein nem tanúskodik.","shortLead":"Weinstein nem tanúskodik.","id":"20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e5e5d4-23f1-495b-86f4-429f855b5f5a","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","timestamp":"2018. május. 31. 11:40","title":"Bíróság előtt a Weinstein-ügy: többrendbeli nemi erőszakkal vádolják a volt filmmogult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs válogatott úszója, így hivatalosan is kikerült a kiemelt edzőprogramból Shane Tusup, ezzel pedig nem jár neki a kiemelt trénereknek járó állami egymillió.","shortLead":"Nincs válogatott úszója, így hivatalosan is kikerült a kiemelt edzőprogramból Shane Tusup, ezzel pedig nem jár neki...","id":"20180531_Shane_Tusup_szegenyebb_lett_havi_egymillioval","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0716215b-43bf-4423-b74f-4b621e87733e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Shane_Tusup_szegenyebb_lett_havi_egymillioval","timestamp":"2018. május. 31. 09:34","title":"Shane Tusup szegényebb lett havi egymillióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]