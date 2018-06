Sikeres próbamenetet követően június 4-től egy két egységből álló Desiro motorvonat áll forgalomba a ráckevei HÉV vonalán - írja közleményében a MÁV-HÉV Zrt.. A menetrend nem módosul, a vonatokon a menetjegyek és bérletek is ugyanazokkal a feltételekkel lesznek érvényesek, mint eddig.

Korábban megírtuk: a MÁV-HÉV Zrt. egy Siemens desiro motorvonatát tesztelte a ráckevei vonalon, de akkor még azt közölték, a szerelvényekre máshol is szükség van, így egyelőre nem tervezik rendszeres utasforgalomba állítani ezeket a járműveket a ráckevei vonalon.

Korábban azt is megírtuk: a csepeli HÉV menetrendjét is ritkítani kellett, mert több szerelvény is műszaki hiba miatt kiesett a forgalomból. A vészesen korosodó járműpark, és az évek, évtizedek óta elhanyagolt pálya egyre komolyabb gondot jelent a HÉV-vonalak közlekedésének fenntartásában, ezt Pál László, a MÁV-HÉV Zrt. vezérigazgatója is elismerte egy a vasúttársaság által szerdán szervezett háttérbeszélgetésen. Hozzátette: a pályák eddig elmaradó felújítása sem oldaná már meg a problémákat, modern biztosítóberendezések és utastájékoztató-rendszer kiépítése is szükséges lenne, illetve a végállomásokat is át kellene építeni, illetve áthelyezni jobb helyre. A járműpark is sürgősen cserére szorulna: a HÉV-flotta átlagéletkora 43 év, ám egyhamar forrás új járművek beszerzésére sincsen.

2016 novembere óta a MÁV-hoz tartozik a HÉV, így a vasúttársaság saját hatáskörben intézheti a nagyvasúti jármű HÉV-síneken való közlekedtetését - ennek műszaki akadálya nincs. A Desiro motorvonatok a Soroksári út vasúti megállónál hajtanak rá a HÉV sínjeire. Noha jelentős fejlesztésnek minősül majd a korszerű motorvonatok megjelenése a Csepel-szigeten, az öröm ebben sem felhőtlen. A motorvonatokat ugyanis valahonnan el is kell venni, feltehetően a Balaton északi partján, vagy a lajosmizsei agglomerációs vonalon lesz belőlük kevesebb, hiszen az esztergomi vonalon a villamos vontatás bevezetése óta ezeken a vonalaokn jártak.