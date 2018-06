Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62ba6ec2-b8dc-472b-896f-8fd048495417","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Péntektől indul az akció, a bűnözést és az illegális bevándorlást akarják megfékezni.","shortLead":"Péntektől indul az akció, a bűnözést és az illegális bevándorlást akarják megfékezni.","id":"20180601_Kozos_hatarellenorzesbe_kezdenek_a_nemet_es_az_osztrak_hatosagok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62ba6ec2-b8dc-472b-896f-8fd048495417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833e6768-8471-4294-9e6d-75eeba0e8673","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_Kozos_hatarellenorzesbe_kezdenek_a_nemet_es_az_osztrak_hatosagok","timestamp":"2018. június. 01. 06:28","title":"Közös határellenőrzésbe kezdenek a német és az osztrák hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68149463-c15b-417d-9234-b07661cdde1b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"240 millió évvel ezelőtt élt, és egészen kicsi volt.","shortLead":"240 millió évvel ezelőtt élt, és egészen kicsi volt.","id":"20180601_Minden_gyikok_osanyjat_talaltak_meg_az_olasz_Alpokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68149463-c15b-417d-9234-b07661cdde1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d50c44d-9a00-4c13-ac58-8d5485b7da07","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Minden_gyikok_osanyjat_talaltak_meg_az_olasz_Alpokban","timestamp":"2018. június. 01. 14:48","title":"Minden gyíkok ősanyját találták meg az olasz Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre, miután másnap lejár a határidő a már korábban bejelentett vámtarifa-emelés mentesítésére – értesült a The Wall Street Journal. ","shortLead":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre...","id":"20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b6110d-c816-4483-8d8c-3d8ed8963ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","timestamp":"2018. május. 31. 05:18","title":"WSJ: Tényleg jönnek az amerikai védővámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"397a74f6-982b-4247-809e-ac87713e133a","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Donald Trump nemrég posztumusz rehabilitálta Jack Johnsont.","shortLead":"Donald Trump nemrég posztumusz rehabilitálta Jack Johnsont.","id":"20180531_Sylvester_Stallone_filmet_keszit_a_rasszista_okokbol_bebortonzott_bokszvilagbajnokrol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=397a74f6-982b-4247-809e-ac87713e133a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4d67ce-7ad9-4122-86c6-8d34fbef88a9","keywords":null,"link":"/kultura/20180531_Sylvester_Stallone_filmet_keszit_a_rasszista_okokbol_bebortonzott_bokszvilagbajnokrol","timestamp":"2018. május. 31. 15:50","title":"Sylvester Stallone filmet készít a rasszista okokból bebörtönzött bokszvilágbajnokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3da9ece-0a10-498b-813e-1a453e68f603","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában országonként nagyon eltérő, hogy mennyi a megengedett legnagyobb sebesség. A közelgő nyaraláskor érdemes erre is odafigyelni.","shortLead":"Európában országonként nagyon eltérő, hogy mennyi a megengedett legnagyobb sebesség. A közelgő nyaraláskor érdemes erre...","id":"20180531_nyaralas_europa_orszagok_sebesseg_tempo_sebesseghatar_rendorseg_buntetes","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f3da9ece-0a10-498b-813e-1a453e68f603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa94c2f3-3584-430f-a41f-34e8786f2315","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_nyaralas_europa_orszagok_sebesseg_tempo_sebesseghatar_rendorseg_buntetes","timestamp":"2018. május. 31. 06:41","title":"Van, ahol már 90 km/h-nál büntetnek, de van, ahol mehet a padlógáz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Weinstein nem tanúskodik.","shortLead":"Weinstein nem tanúskodik.","id":"20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e153689-1a7f-449c-bf5b-db8268a79e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e5e5d4-23f1-495b-86f4-429f855b5f5a","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Birosag_elott_a_Weinsteinugy__tobb_rendbeli_nemi_eroszakkal_vadoljak_a_volt_filmmogult","timestamp":"2018. május. 31. 11:40","title":"Bíróság előtt a Weinstein-ügy: többrendbeli nemi erőszakkal vádolják a volt filmmogult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","shortLead":"Frank Lampard hároméves szerződést kötött a Derby County labdarúgócsapatával.","id":"20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fab7c81-b578-4912-8559-bf3f0d8ae07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3aaf90b-209a-4090-86c9-f308e5bd3692","keywords":null,"link":"/sport/20180531_az_angol_masodosztalyban_lesz_edzo_a_chelsea_legendaja","timestamp":"2018. május. 31. 11:10","title":"Az angol másodosztályban lesz edző a Chelsea legendája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Zinédine Zidane váratlanul bejelentette visszavonulását, a Real Madrid játékosai sorra búcsúznak tőle. Egyikük azt mondta, \"minden edzést úgy élveztem, mint egy kölyök\".","shortLead":"Zinédine Zidane váratlanul bejelentette visszavonulását, a Real Madrid játékosai sorra búcsúznak tőle. Egyikük azt...","id":"20180601_Ronaldo_bucsuzik_Zidanetol_Buszke_vagyok_ra_hogy_a_jatekosod_lehettem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982be207-13c6-40c6-aec0-95ec1549f171","keywords":null,"link":"/sport/20180601_Ronaldo_bucsuzik_Zidanetol_Buszke_vagyok_ra_hogy_a_jatekosod_lehettem","timestamp":"2018. június. 01. 06:15","title":"Ronaldo búcsúzik Zidane-tól: \"Büszke vagyok rá, hogy a játékosod lehettem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]