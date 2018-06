Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0d609cc5-68d2-45a1-b4eb-aa460d383261","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megkockáztatjuk, hogy Manhattan akkor a legszebb, amikor a kelet-nyugati irányú utcákat hosszan besüti a felkelő és a lemenő nap. Ilyen csupán négyszer fordul elő egy évben, a Manhattanhenge, azaz a manhattani napforduló különleges eseménynek számít. ","shortLead":"Megkockáztatjuk, hogy Manhattan akkor a legszebb, amikor a kelet-nyugati irányú utcákat hosszan besüti a felkelő és...","id":"20180531_Kaprazatos_jelenseg_a_manhattani_napfordulo__zsenialis_fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d609cc5-68d2-45a1-b4eb-aa460d383261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"416ed61c-a969-4371-aa0d-fde5792e18a9","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Kaprazatos_jelenseg_a_manhattani_napfordulo__zsenialis_fotok","timestamp":"2018. május. 31. 13:23","title":"Káprázatos jelenség a manhattani napforduló – zseniális fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b686a-228d-4004-bbf5-148dae3cf120","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jesse Duplantis a televíziós műsorában azzal eteti a nézőket, hogy Jézus megüzente neki: a már meglévő három repülője mellé vennie kell egy negyedik magángépet is. 54 millió dolláros adománynak kellene összegyűlnie, hogy \"Jézus kívánsága\" teljesüljön. ","shortLead":"Jesse Duplantis a televíziós műsorában azzal eteti a nézőket, hogy Jézus megüzente neki: a már meglévő három repülője...","id":"20180531_Jezus_neveben_gyujt_penzt_a_magangepere_egy_televizios_hitszonok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b91b686a-228d-4004-bbf5-148dae3cf120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca14dc79-465c-4c26-9344-75b5ab433f2c","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Jezus_neveben_gyujt_penzt_a_magangepere_egy_televizios_hitszonok","timestamp":"2018. május. 31. 10:45","title":"Jézus nevében gyűjt pénzt a magángépére egy televíziós hitszónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3015954-c5bd-44c5-ba22-d5d14f3adb3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A helyieket szorította ki a földpályázatokon, és több százmilliós földalapú támogatást kapott a Gorzsai Mezőgazdasági Zrt., melynek a legnagyobb tulajdonosa Lázár János anyai nagybátyja, Gyapjas Károly.","shortLead":"A helyieket szorította ki a földpályázatokon, és több százmilliós földalapú támogatást kapott a Gorzsai Mezőgazdasági...","id":"20180531_Sikeres_evet_zart_Lazar_nagybatyjanak_agrarcege_Hodmezovasarhelyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3015954-c5bd-44c5-ba22-d5d14f3adb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfaafad-a170-4e86-bb1f-40aa2633c595","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Sikeres_evet_zart_Lazar_nagybatyjanak_agrarcege_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2018. május. 31. 11:42","title":"Sikeres évet zárt Lázár nagybátyjának agrárcége Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb csörte a külügyminiszter és Soros alapítványa között.","shortLead":"Újabb csörte a külügyminiszter és Soros alapítványa között.","id":"20180601_Soros_alapitvanya_szerint_nonszensz_amit_Szijjarto_Peter_allit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf834-1b7c-4b11-be84-2b7b953184ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badc4472-9699-4169-9335-4d476d5bb0b2","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Soros_alapitvanya_szerint_nonszensz_amit_Szijjarto_Peter_allit","timestamp":"2018. június. 01. 10:32","title":"Soros alapítványa szerint nonszensz, amit Szijjártó Péter állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tűzoltóknak több sérültet is az emeletes busz tetejéről kellett lehozniuk, hogy a mentő kórházba tudja vinni őket.","shortLead":"A tűzoltóknak több sérültet is az emeletes busz tetejéről kellett lehozniuk, hogy a mentő kórházba tudja vinni őket.","id":"20180531_ferihegy_emeletes_busz_baleset_magassagkorlatozo_kapu_tuzoltok_langlovagok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a9bc2c8-0210-454e-8973-e4c403e37911&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8059b7bd-6574-4dec-809e-e4b6751c901d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_ferihegy_emeletes_busz_baleset_magassagkorlatozo_kapu_tuzoltok_langlovagok","timestamp":"2018. május. 31. 09:16","title":"Fotók: Így mentették a tűzoltók a Ferihegynél összeroncsolódott emeletes busz sérültjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c509b06e-0701-42ba-829f-d2f57747404d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legendás gitáros igen akadékos szomszédnak bizonyult.","shortLead":"A legendás gitáros igen akadékos szomszédnak bizonyult.","id":"20180531_Jimmy_Page_miatt_nem_lehet_uszomedenceje_Robbie_Williamsnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c509b06e-0701-42ba-829f-d2f57747404d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a35e684-1147-4106-92dc-b399e2af5edc","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Jimmy_Page_miatt_nem_lehet_uszomedenceje_Robbie_Williamsnek","timestamp":"2018. május. 31. 13:28","title":"Jimmy Page miatt nem lehet úszómedencéje Robbie Williamsnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27b3fc5-7b4c-44a4-b1a5-86ae5952eeff","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes sofőrje meg akarta előzni a Porschét, de a vizes aszfalttal nem számolt.","shortLead":"A Mercedes sofőrje meg akarta előzni a Porschét, de a vizes aszfalttal nem számolt.","id":"20180601_mercedes_porsche_autopalya","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e27b3fc5-7b4c-44a4-b1a5-86ae5952eeff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"198a022d-ec00-4d15-b9da-739057c5df94","keywords":null,"link":"/cegauto/20180601_mercedes_porsche_autopalya","timestamp":"2018. június. 01. 04:01","title":"Vizes aszfalton akart emberkedni a Mercedes sofőrje, rossz vége lett – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Szkripal lánya egy múlt heti videóban arról beszélt: reméli, hogy egyszer hazatérhet majd Oroszországba. Az orosz kormány a jelek szerint máris a \"segítségére sietne\". Egyes vélemények szerint a Nagy-Britanniában élő volt orosz-brit kettős ügynököt és lányát Oroszország akarta eltetetni láb alól. ","shortLead":"Szergej Szkripal lánya egy múlt heti videóban arról beszélt: reméli, hogy egyszer hazatérhet majd Oroszországba...","id":"20180601_az_orosz_kulugy_meguzente_hogy_segitene_hazaterni_a_megmergezett_exugynok_lanyanak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b82074-dfb2-4ded-8833-ebc7ee3e15f3","keywords":null,"link":"/vilag/20180601_az_orosz_kulugy_meguzente_hogy_segitene_hazaterni_a_megmergezett_exugynok_lanyanak","timestamp":"2018. június. 01. 15:40","title":"Az orosz külügy megüzente, hogy segítene hazatérni a megmérgezett exügynök lányának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]