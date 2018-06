Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66c6bbe3-964b-49ea-a27e-fedb49133e2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három éve küzd azért az Átlátszó, hogy a Klebelsberg Központ nyilvánosságra hozza végre a tanárfizetések csúszásával kapcsolatos adatokat, pedig jogerős ítélet is van már. A portál szerint a Klik ezzel közérdekű adattal való visszaélést követett el. ","shortLead":"Három éve küzd azért az Átlátszó, hogy a Klebelsberg Központ nyilvánosságra hozza végre a tanárfizetések csúszásával...","id":"20180531_Harom_eve_titkolja_a_Klebelsberg_Kozpont_hany_tanar_nem_kapott_idoben_fizetest","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66c6bbe3-964b-49ea-a27e-fedb49133e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ab641d-2df8-40f4-9ba7-22782c8a3ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Harom_eve_titkolja_a_Klebelsberg_Kozpont_hany_tanar_nem_kapott_idoben_fizetest","timestamp":"2018. május. 31. 12:10","title":"Három éve titkolja a Klebelsberg Központ, hány tanár nem kapott időben fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Összetűzésbe került a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely drukkereivel az Alba Fehérvár egyik kosárlabdázója. A szövetség fegyelmi eljárást indított.","shortLead":"Összetűzésbe került a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely drukkereivel az Alba Fehérvár egyik kosárlabdázója...","id":"20180601_rasszista_szurkolok_fehervar_szombathely_kosarlabda","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b985a1c-10e5-4ac1-8dcd-210b7bef8f30","keywords":null,"link":"/sport/20180601_rasszista_szurkolok_fehervar_szombathely_kosarlabda","timestamp":"2018. június. 01. 17:17","title":"Huhogtak, megdobálták, leöntötték – nekiment a szurkolóknak a fehérvári kosaras","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96f24292-0276-4683-b9f0-66be9a28fdd1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az M5-ös mellett találtak három szürke kiscicát. Három rendőr azonnal örökbe is fogadta őket. ","shortLead":"Az M5-ös mellett találtak három szürke kiscicát. Három rendőr azonnal örökbe is fogadta őket. ","id":"20180531_Az_autopalya_melle_kitett_kiscicakat_mentettek_a_rendorok__fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96f24292-0276-4683-b9f0-66be9a28fdd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1087ad50-648e-437c-9551-1a1f292512e7","keywords":null,"link":"/elet/20180531_Az_autopalya_melle_kitett_kiscicakat_mentettek_a_rendorok__fotok","timestamp":"2018. május. 31. 15:54","title":"Az autópálya mellé kitett kiscicákat mentettek a rendőrök – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac72d03-e8ca-4519-b344-3d8c330349c0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sikeres tesztelés után beállítanak néhány korszerű motorvonatot a ráckevei HÉV-vonalra. A modern járművek megjelenése persze csak részben öröm: az idősödő HÉV-szerelvények közül ugyanis egyre több esik ki a forgalomból.","shortLead":"Sikeres tesztelés után beállítanak néhány korszerű motorvonatot a ráckevei HÉV-vonalra. A modern járművek megjelenése...","id":"20180601_Megis_jarnak_dizel_motorvonatok_a_rackevei_HEV_vonalan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ac72d03-e8ca-4519-b344-3d8c330349c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027e4bbc-fc4b-465c-9a3d-c3bf39cd8d1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Megis_jarnak_dizel_motorvonatok_a_rackevei_HEV_vonalan","timestamp":"2018. június. 01. 19:17","title":"Mégis jönnek dízel motorvonatok a ráckevei HÉV vonalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab159bcd-07ab-44de-bff5-d445375314ce","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Szabadabb kezet kaphatnak a jövőben az agrártámogatások elosztásánál az uniós tagállamok, a rendelkezésükre álló összeg azonban csökkenni fog. ","shortLead":"Szabadabb kezet kaphatnak a jövőben az agrártámogatások elosztásánál az uniós tagállamok, a rendelkezésükre álló összeg...","id":"20180601_Kevesebb_penzt_adna_Brusszel_a_gazdakra_megis_meguszhatja_a_gazdak_duhet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab159bcd-07ab-44de-bff5-d445375314ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eab1b96f-4015-45d8-831b-d87ce1676813","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Kevesebb_penzt_adna_Brusszel_a_gazdakra_megis_meguszhatja_a_gazdak_duhet","timestamp":"2018. június. 01. 14:07","title":"Kevesebb pénzt adna Brüsszel a gazdáknak, mégis megúszhatja a dühüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a XVII. utcát a Ferihegyi út és a Lyka Károly utca közötti szakaszon.","shortLead":"A rendőrök a helyszínelés idejére lezárták a XVII. utcát a Ferihegyi út és a Lyka Károly utca közötti szakaszon.","id":"20180601_baleset_budapest_ferihegyi_ut","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a43cc520-52d3-4931-9542-c56e167ae778","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180601_baleset_budapest_ferihegyi_ut","timestamp":"2018. június. 01. 21:16","title":"Két autó ütközött, sérült is van a Ferihegyi útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs válogatott úszója, így hivatalosan is kikerült a kiemelt edzőprogramból Shane Tusup, ezzel pedig nem jár neki a kiemelt trénereknek járó állami egymillió.","shortLead":"Nincs válogatott úszója, így hivatalosan is kikerült a kiemelt edzőprogramból Shane Tusup, ezzel pedig nem jár neki...","id":"20180531_Shane_Tusup_szegenyebb_lett_havi_egymillioval","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=131bd9f5-3f87-43b0-802b-2be0c2163d9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0716215b-43bf-4423-b74f-4b621e87733e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_Shane_Tusup_szegenyebb_lett_havi_egymillioval","timestamp":"2018. május. 31. 09:34","title":"Shane Tusup szegényebb lett havi egymillióval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187275d6-a897-460c-a10a-c1b4e127f3b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai Tieling egyik térfigyelő kamerája rögzítette azt a felvételt, amin jól látni, hogy több autós is elhajt a földön fekvő motoros mellett.","shortLead":"A kínai Tieling egyik térfigyelő kamerája rögzítette azt a felvételt, amin jól látni, hogy több autós is elhajt...","id":"20180531_motoros_baleset_cserbenhagyas_kina_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=187275d6-a897-460c-a10a-c1b4e127f3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fcc8c78-b708-43c6-86ca-bfed76068782","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_motoros_baleset_cserbenhagyas_kina_video","timestamp":"2018. május. 31. 04:01","title":"Elszomorító videó: a kereszteződés közepén feküdt az elsodort motoros, és alig akart neki segíteni valaki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]