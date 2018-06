Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"679c898d-d825-43d8-839b-2dc9404740d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Videoton, a Felcsút és a Ferencváros dúskál a pénzben, de a legtöbb helyen nem nagy üzlet a magyar foci.","shortLead":"A Videoton, a Felcsút és a Ferencváros dúskál a pénzben, de a legtöbb helyen nem nagy üzlet a magyar foci.","id":"20180601_Azt_hitte_sok_a_penz_a_magyar_fociban_Nezze_meg_ezeket_a_szamokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=679c898d-d825-43d8-839b-2dc9404740d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87273f62-393f-4787-a323-170e76a87ba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180601_Azt_hitte_sok_a_penz_a_magyar_fociban_Nezze_meg_ezeket_a_szamokat","timestamp":"2018. június. 01. 17:46","title":"Azt hitte, sok a pénz a magyar fociban? Nézze meg ezeket a számokat!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre, miután másnap lejár a határidő a már korábban bejelentett vámtarifa-emelés mentesítésére – értesült a The Wall Street Journal. ","shortLead":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre...","id":"20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b6110d-c816-4483-8d8c-3d8ed8963ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","timestamp":"2018. május. 31. 05:18","title":"WSJ: Tényleg jönnek az amerikai védővámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07f4972-68b6-48f3-8181-f22fece5c954","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előző évi, egálra kihozott gazdálkodásával szemben 2017-ben lényegesen rosszabbul ment a Jobbiknak: a párt még úgy is 200 millióval többet költött bevételeinél, hogy a 636 milliós ÁSZ-bírságot még csak ezután kell befizetnie. A párt gazdálkodásáról frissen közzétett beszámolóban azért most is vannak kérdőjelek. ","shortLead":"Az előző évi, egálra kihozott gazdálkodásával szemben 2017-ben lényegesen rosszabbul ment a Jobbiknak: a párt még...","id":"20180601_Az_ASZbirsag_nelkul_is_200_millios_minusszal_zarta_az_evet_a_Jobbik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07f4972-68b6-48f3-8181-f22fece5c954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a11c6a11-c96a-463e-a84c-e4f489e24415","keywords":null,"link":"/itthon/20180601_Az_ASZbirsag_nelkul_is_200_millios_minusszal_zarta_az_evet_a_Jobbik","timestamp":"2018. június. 01. 11:57","title":"Az ÁSZ-bírság nélkül is 200 milliós mínusszal zárta az évet a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Zinédine Zidane váratlanul bejelentette visszavonulását, a Real Madrid játékosai sorra búcsúznak tőle. Egyikük azt mondta, \"minden edzést úgy élveztem, mint egy kölyök\".","shortLead":"Zinédine Zidane váratlanul bejelentette visszavonulását, a Real Madrid játékosai sorra búcsúznak tőle. Egyikük azt...","id":"20180601_Ronaldo_bucsuzik_Zidanetol_Buszke_vagyok_ra_hogy_a_jatekosod_lehettem","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44c45fa5-3801-4122-8d0b-25fefa7b6742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982be207-13c6-40c6-aec0-95ec1549f171","keywords":null,"link":"/sport/20180601_Ronaldo_bucsuzik_Zidanetol_Buszke_vagyok_ra_hogy_a_jatekosod_lehettem","timestamp":"2018. június. 01. 06:15","title":"Ronaldo búcsúzik Zidane-tól: \"Büszke vagyok rá, hogy a játékosod lehettem\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca66e42a-a91a-463e-8867-6e29635400d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A nagymacskák elbújtak a kifutójukban, ők nem tudtak meglépni. Egyedül egy medve szabadult ki, de ő nagyon rosszul járt.","shortLead":"A nagymacskák elbújtak a kifutójukban, ők nem tudtak meglépni. Egyedül egy medve szabadult ki, de ő nagyon rosszul járt.","id":"20180601_megsem_szabadultak_el_oroszlanok_es_tigrisek_a_lunebachi_allatkertbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca66e42a-a91a-463e-8867-6e29635400d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5138260e-448c-44f9-b3c7-6a1b39bcbb9a","keywords":null,"link":"/elet/20180601_megsem_szabadultak_el_oroszlanok_es_tigrisek_a_lunebachi_allatkertbol","timestamp":"2018. június. 01. 18:29","title":"Mégsem szabadultak el oroszlánok és tigrisek a lünebachi állatkertből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6a4c93-4839-4582-9fe5-c4b42e4c571e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ismét forgalomba kerülnek a hazánkban a rendszerváltás előtt népszerű Kamaz tehergépkocsik, melyek 2018-ban már modern motorokkal és váltókkal támadnak.","shortLead":"Ismét forgalomba kerülnek a hazánkban a rendszerváltás előtt népszerű Kamaz tehergépkocsik, melyek 2018-ban már modern...","id":"20180531_kamaz_orosz_teherauto_terepjaro_magyarorszag_4x4_6x6_cummins_motor_zf_valto_litvania_vlagyimir_putyin","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b6a4c93-4839-4582-9fe5-c4b42e4c571e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbbfccf-8382-4305-90b3-c9ddc57a13b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180531_kamaz_orosz_teherauto_terepjaro_magyarorszag_4x4_6x6_cummins_motor_zf_valto_litvania_vlagyimir_putyin","timestamp":"2018. május. 31. 14:21","title":"Emlékszik a Kamaz teherautókra? Most visszatérnek Magyarországra, akár 6x6 kivitelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbabe9c1-15a1-43e0-94e1-20c110419770","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A HVG e heti számában végigvettük, hány államtitkárral állnak fel az új minisztériumok. A listát végignézve nem világos, egyes szakterületeknek miért van saját államtitkáruk, míg másoknak nincs.","shortLead":"A HVG e heti számában végigvettük, hány államtitkárral állnak fel az új minisztériumok. A listát végignézve nem...","id":"20180531_allamtitkarok_kormany_orban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbabe9c1-15a1-43e0-94e1-20c110419770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6dcb4a3-7804-4d6d-b519-876ff673c3a2","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_allamtitkarok_kormany_orban","timestamp":"2018. május. 31. 12:08","title":"Szijjártónál az űrkutatás, Gulyás és Kásler holtversenyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még olyan közeli a macedón-görög névvita megoldása, mint most – jelentette ki a macedón miniszterelnök. Zoran Zaev közölte: amint megszületik a megegyezés, népszavazást tartanak, hogy kiderüljön, mit gondol a macedón lakosság az ország új nevéről.","shortLead":"Soha nem volt még olyan közeli a macedón-görög névvita megoldása, mint most – jelentette ki a macedón miniszterelnök...","id":"20180531_ugy_tunik_megtalaltak_macedonia_uj_nevet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8fd7a092-f0fe-4594-aa33-11cccd842f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9009389-eb60-4df3-812b-36ccf9efde38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_ugy_tunik_megtalaltak_macedonia_uj_nevet","timestamp":"2018. május. 31. 05:49","title":"Úgy tűnik, megtalálták Macedónia új nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]