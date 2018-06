Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c1a523c-0661-44ea-941d-7080a682ebfa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina lesznek a parlament új tagjai. ","shortLead":"Kocsis-Cake Olivio és Hohn Krisztina lesznek a parlament új tagjai. ","id":"20180531_Rabolintott_az_NVB_Karacsony_es_Gemesi_utodjara_a_parlamentben","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c1a523c-0661-44ea-941d-7080a682ebfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970eb12d-a016-4efc-830c-4ae15d3a01cb","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Rabolintott_az_NVB_Karacsony_es_Gemesi_utodjara_a_parlamentben","timestamp":"2018. május. 31. 14:42","title":"Rábólintott az NVB Karácsony és Gémesi utódjára a parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66c6bbe3-964b-49ea-a27e-fedb49133e2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három éve küzd azért az Átlátszó, hogy a Klebelsberg Központ nyilvánosságra hozza végre a tanárfizetések csúszásával kapcsolatos adatokat, pedig jogerős ítélet is van már. A portál szerint a Klik ezzel közérdekű adattal való visszaélést követett el. ","shortLead":"Három éve küzd azért az Átlátszó, hogy a Klebelsberg Központ nyilvánosságra hozza végre a tanárfizetések csúszásával...","id":"20180531_Harom_eve_titkolja_a_Klebelsberg_Kozpont_hany_tanar_nem_kapott_idoben_fizetest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66c6bbe3-964b-49ea-a27e-fedb49133e2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0ab641d-2df8-40f4-9ba7-22782c8a3ba6","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Harom_eve_titkolja_a_Klebelsberg_Kozpont_hany_tanar_nem_kapott_idoben_fizetest","timestamp":"2018. május. 31. 12:10","title":"Három éve titkolja a Klebelsberg Központ, hány tanár nem kapott időben fizetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d937e8c-6677-40f2-a7bd-0b443156dd79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután, este nyugaton és esetleg az Északi-középhegységben néhol kialakulhat zivatar - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Délután, este nyugaton és esetleg az Északi-középhegységben néhol kialakulhat zivatar - közölte az Országos...","id":"20180531_kanikulaval_bucsuzik_a_majus","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d937e8c-6677-40f2-a7bd-0b443156dd79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c18ab64-fcab-4798-b24b-fc8dae57dc01","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_kanikulaval_bucsuzik_a_majus","timestamp":"2018. május. 31. 05:07","title":"Kánikulával búcsúzik a május","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2b8a6d-1f4a-4abc-a23c-0e66d573ba8b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Chipset reklámoz az argentin labdarúgó, többek között egy magyar férfival együtt.","shortLead":"Chipset reklámoz az argentin labdarúgó, többek között egy magyar férfival együtt.","id":"20180531_Messivel_forgatott_egy_magyar_modell","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be2b8a6d-1f4a-4abc-a23c-0e66d573ba8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8cffdb-60b0-42ba-a5ed-9586f94e6a37","keywords":null,"link":"/sport/20180531_Messivel_forgatott_egy_magyar_modell","timestamp":"2018. május. 31. 09:53","title":"Messivel forgatott egy magyar modell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre, miután másnap lejár a határidő a már korábban bejelentett vámtarifa-emelés mentesítésére – értesült a The Wall Street Journal. ","shortLead":"A kormányzat valószínűleg csütörtökön jelenti be, hogy kiveti a védővámot az európai acél- és alumíniumtermékekre...","id":"20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a587d2aa-0663-4370-8c0d-cb2bf68f0162&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b6110d-c816-4483-8d8c-3d8ed8963ebd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180531_wsj_tenyleg_jonnek_az_amerikai_vedovamok","timestamp":"2018. május. 31. 05:18","title":"WSJ: Tényleg jönnek az amerikai védővámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Állami tulajdonban van és Varga Mihály személyes közbenjárására 1,15 milliárd forint közpénzt költöttek a budai Klebelsberg Kastély újjáépítésére azzal, hogy „oktatási és kulturális” központként fog működni. A pazar kastélyban végül jól menő szállodát üzemeltet egy magáncég, Klebelsberg emlékháza pedig akkor látogatható, ha éppen nincs esküvő. De egész nyáron egymást érik majd a lagzik, amelyek idejére még a kultuszminiszter bútorait is kipakolják – mindez akkor derült ki, mikor inkognitóban bejutottunk a helyre, ahol alig két hete megalakult a 4. Orbán-kormány.","shortLead":"Állami tulajdonban van és Varga Mihály személyes közbenjárására 1,15 milliárd forint közpénzt költöttek a budai...","id":"20180531_Rendezzen_luxuseskuvot_Klebelsberg_emlekhazaban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f89276ad-d7f6-4983-bacf-3cd8c264e3ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b1446b-0103-4b1e-9051-59dced7b5638","keywords":null,"link":"/itthon/20180531_Rendezzen_luxuseskuvot_Klebelsberg_emlekhazaban","timestamp":"2018. május. 31. 06:30","title":"Luxusesküvők az emlékházban: Schmitt Pál lánya vezeti a kastélyt, amit mi fizettünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e439ea75-c88c-4c21-b818-cbee75431056","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A legtöbb munkabaleset Budapesten és Győr-Moson-Sopron megyében történt. ","shortLead":"A legtöbb munkabaleset Budapesten és Győr-Moson-Sopron megyében történt. ","id":"20180531_Itt_a_friss_lista_ezek_a_legveszelyesebb_magyar_munkahelyek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e439ea75-c88c-4c21-b818-cbee75431056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e4045a6-5ea3-4faa-ae90-743610482fe9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180531_Itt_a_friss_lista_ezek_a_legveszelyesebb_magyar_munkahelyek","timestamp":"2018. május. 31. 10:02","title":"Itt a friss lista: ezek a legveszélyesebb magyar munkahelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f02191-f04b-4beb-8f58-9e3747593849","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy floridai család összetört, amikor megtudta, hogy az esküdtszék 4 dollár kártérítést ítélt meg a temetésre és fájdalmaik enyhítésére, miután a St. Lucie járási rendőrök megöltek egy háromgyerekes családapát – számolt be az ügyről a família ügyvédje a CNN-nek.","shortLead":"Egy floridai család összetört, amikor megtudta, hogy az esküdtszék 4 dollár kártérítést ítélt meg a temetésre és...","id":"20180601_Ilyen_az_amikor_a_karterites_pofon_vagja_az_aldozat_hozzatartozoit","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3f02191-f04b-4beb-8f58-9e3747593849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"212ca432-df5b-4c07-a2dd-81d86d4abdae","keywords":null,"link":"/elet/20180601_Ilyen_az_amikor_a_karterites_pofon_vagja_az_aldozat_hozzatartozoit","timestamp":"2018. június. 01. 11:06","title":"Ilyen az, amikor a kártérítés pofon vágja az áldozat hozzátartozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]